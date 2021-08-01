Остап МАРКЕВИЧ: «Не понимаю, за что мстить Мариуполю»

Наставник «Мариуполя» - о поражении от «Десны»

  • 01.08.2021 20:33
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Остап МАРКЕВИЧ: «Не понимаю, за что мстить Мариуполю»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 1:2 от «Десны» во втором туре УПЛ:

«Учитывая то, что мы достаточно большой отрезок играли в меньшинстве – играли неплохо. Также нужно учитывать жару. Это на руку команде, которая играет в большинстве. Защищаться и отрабатывать за парня, которого удалили – тяжело.

Мы смогли контратаковать и довольно конструктивно выходили из-под прессинга. На замену выходили совсем молодые парни, у которых нет опыта, чтобы выдерживать такое давление. Но это нормально. Мы знали, на что шли. Но с каждым матчем они будут укреплять свой менталитет, психологический и физический.

Я не сильно критиковал Кащука за удаление. Это даже не критика была, а просто подсказка, чтобы не делал глупостей и держал себя в руках. Так это Кащук, который для нас уже опытный игрок, и даже он не выдерживает такие вещи. Это нормально, он на правильном пути. Это неотъемлемая часть процесса. Проще всего напихать футболисту, но это неправильно.

Месть за прошлый матч? Это не совсем хорошая вещь - мстить кому-то. Только забирает твою энергию. Я просто не понимаю, за что мстить «Мариуполю»? Это смешно. Что поделаешь. Если действительно пропустили из офсайда, то выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой».

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Источник — ТК Футбол

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