Александр РЯБОКОНЬ: «Отомстили Мариуполю и забыли»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал выездную победу 2:1 над «Мариуполем» во втором туре УПЛ:

«Игра действительно непростая. Сказалось время начала игры – 17:00, было очень жарко. Один фланг был в тени, но даже Картушов, который там играл, подустал в первом тайме. Поэтому, нужно было потерпеть и в нужный момент решить судьбу матча, что мы и сделали.

В целом контролировали игру, но при этом пропускали контратаки соперника. Знали о том, что «Мариуполь» скоростная команда, но немного проваливали середину.

У Цымбалюка, похоже, мышечная травма. Перестраховались и поберегли его. Жук не вошел в игру, поэтому сделали обратную замену. Впереди не добавил и в обороне надежнее не стало. Пришлось сделать перестановки и выпустить атакующих игроков, чтобы попытаться вырвать этот матч.

Не видел, забил Безбородько из офсайда или нет. Может быть какой-то минимальный был. Я вспоминаю игру прошлого сезона в Мариуполе. Вспомните, кто был главным героем матча, который многое значил для нас. Тогда мы уступили. Сейчас отомстили и забыли».