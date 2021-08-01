Александр РЯБОКОНЬ: «Отомстили Мариуполю и забыли»

Наставник «Десны» - о победе над «Мариуполем»

  • 01.08.2021 19:55
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  • 3 комментария
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Александр РЯБОКОНЬ: «Отомстили Мариуполю и забыли»
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал выездную победу 2:1 над «Мариуполем» во втором туре УПЛ:

«Игра действительно непростая. Сказалось время начала игры – 17:00, было очень жарко. Один фланг был в тени, но даже Картушов, который там играл, подустал в первом тайме. Поэтому, нужно было потерпеть и в нужный момент решить судьбу матча, что мы и сделали.

В целом контролировали игру, но при этом пропускали контратаки соперника. Знали о том, что «Мариуполь» скоростная команда, но немного проваливали середину.

У Цымбалюка, похоже, мышечная травма. Перестраховались и поберегли его. Жук не вошел в игру, поэтому сделали обратную замену. Впереди не добавил и в обороне надежнее не стало. Пришлось сделать перестановки и выпустить атакующих игроков, чтобы попытаться вырвать этот матч.

Не видел, забил Безбородько из офсайда или нет. Может быть какой-то минимальный был. Я вспоминаю игру прошлого сезона в Мариуполе. Вспомните, кто был главным героем матча, который многое значил для нас. Тогда мы уступили. Сейчас отомстили и забыли».

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Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 01.08.2021 20:14
    -1
    2966, 01.08.2021 19:58
    Та не какой то минимальный, а явный офсайд
    Было ли касание от спины Тотовицкого? На повторе точного касания я не увидел
    И чистый гол Будковского головой, когда мяч полностью пересек линию никто не упоминает
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    online
      Мирослав Костирко, 01.08.2021 20:12
    -1
    2966, 01.08.2021 19:58
    Та не какой то минимальный, а явный офсайд
    Та нічого страшного! Якщо Ворсклі можна забивати в ворота Дніпра-1 після офсайду, то чому не можна Десні в ворота Шахти-2?
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 01.08.2021 19:58
    -1
    Та не какой то минимальный, а явный офсайд
    Ссылка
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