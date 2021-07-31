Большую часть межсезонья из расположения «Десны» доносились тревожные новости. То касающиеся ухода очередного основного исполнителя, то и вовсе – о возможном расформировании клуба. Но, в итоге, черниговская команда добилась самой крупной в стартовом туре победы, пусть обыграв и не самого сильного соперника. «Мариуполь» провел межсезонье без метаморфоз, в трансферной политике преимущественно ограничившись традиционным вектором в сторону аренды футболистов, принадлежащих «Шахтеру».

«Десна»

Впрочем, 3:0 недельной давности против «Черноморца» дались коллективу Александра Рябоконя не так просто. Первый тайм встречи не принес голов, зато одесситы остались в меньшинстве, и только при численном перевесе «Десна» трижды огорчила гостей. Дублем отметился Владислав Калитвинцев, еще один гол забил новичок Тарас Завийский, перешедший из «Олимпика». Здорово поработала атака, но нельзя не отметить и оборону – особенно выделим Евгения Селина, давненько не игравшего в Украине. Причем, еще один новичок «Десны» отыграл не на привычном для себя левом фланге, а в центре защиты. Соперник по воскресной встрече – куда более сыгранный, и уже в этом матче точно можно будет понять уровень амбиций «Десны».

«Мариуполь»

Приазовцы в выездном противостоянии со «Львовом» забили быстрый гол, но еще до перерыва пропустили – в этом поединке (1:1), напротив, голов не было во втором тайме. Мяч Андрея Кулакова, завершившего симпатичную комбинацию с передачи Дмитрия Топалова, стал к тому же и первым в текущем сезоне УПЛ. Впрочем, сам автор премьерного гола чемпионата избытка эмоций не ощутил: «Хорошо, что помог команде завоевать хотя бы одно очко. Но, считаю, что у нас были все возможности для того, чтобы выиграть эту встречу. Ничья нас расстроила. Хотелось бы уехать с победой».

Статистика встреч

Последняя встреча команд состоялась весной в Мариуполе, и тогда хозяева отпраздновали крупную победу – 4:1. Та неудача в рамках заключительного тура сезона стала для черниговского коллектива не просто рядовым проигрышем – именно та потеря очков стоила «Десне» места в Лиге Конференций. А до этого пять кряду встреч против приазовцев с общим счетом 16:1 были за «Десной», так что говорить о каких-то закономерностях во взаимоотношениях соперников мы не станем.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Кащук, Чех, Мишнёв, Петерман, Топалов, Горбунов, Кулаков.

«Десна»: Литовка, Селин, Картушов, Завийский, Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Безбородько, Будковский.

Прогноз на противостояние

Обе команды находятся на стадиях перестройки, поэтому отдать предпочтение одной из сторон не так просто. Домашний стадион позволяет говорить о перевесе «Мариуполя», но у «Десны» все же более опытные и мастеровитые исполнители, что может оказаться ключевым в поединке. К тому же, коллективу наверняка хочется поквитаться за майское поражение. Нашей ставкой будет победа «Десны» с коэффициентом 1.92 по линии Vbet.

1 августа, воскресенье