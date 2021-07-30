Романчук взял бронзу, поражение Свитолиной, Ворскла вылетела из еврокубков

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 июля.

1. Всего лишь бронза. Романчук завоевал медаль на Олимпиаде в Токио. Украинский пловец добыл награду в заплыве на 800 метров вольным стилем.

2. Триллер в Полтаве. Ворскла вылетела из еврокубков, проиграв КуПСу. Командам понадобились два экстра-тайма, в которых «Ворскла» играла в меньшинстве.

3. Поборемся за бронзу. Свитолина не сумела выйти в финал на Олимпиаде. Украинке не хватило сил выиграть пятый матч подряд в Токио.

4. Результаты Q2 Лиги конференций. Успех Казахстана, не день Украины. В Европе прошли ответные поединки 2-го раунда квалификации ЛК.

5. Романчук, Свитолина и скандал в легкой атлетике. Как прошел 6-й день ОИ. Sport.ua оценивает очередной день Украины на Олимпиаде в Токио.

6. Клуб Ярмоленко заинтересован в услугах Матвиенко. В стане «молотобойцев» в сезоне-2021/22 может оказаться сразу два украинских легионера.

7. Далеко лететь. Колос узнал первого соперника в Лиге конференций. Команда Руслана Костышина сыграет против «Шахтера».

8. Ликвидация отменяется. Альянс останется на футбольной карте Украины. У клуба из Липовой Долины появились новые инвесторы.

9. Аналитики прогнозируют, что Украина возьмет 20 медалей и займет 14-е место. В компании Gracenote ожидают, что больше всех медалей завоюет команда США.

10. A Bola: Зозуля стал игроком португальского Эшторила. Контракт украинского форварда рассчитан на один сезон.