A Bola: Зозуля стал игроком португальского Эшторила

31-летний украинский нападающий Роман Зозуля подписал контракт с португальским «Эшторилом». Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.
Форвард перешел в португальский клуб на правах свободного агента.
На протяжении карьеры Зозуля выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого Роман защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.
В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.