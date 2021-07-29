A Bola: Зозуля стал игроком португальского Эшторила

31-летний украинский нападающий Роман Зозуля подписал контракт с португальским «Эшторилом». Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Форвард перешел в португальский клуб на правах свободного агента.

На протяжении карьеры Зозуля выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого Роман защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.