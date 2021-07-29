A Bola: Зозуля стал игроком португальского Эшторила

Контракт украинского форварда рассчитан на один сезон

  • 29.07.2021 17:15
  • 3592 просмотра
  • 8 комментариев
A Bola: Зозуля стал игроком португальского Эшторила
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский нападающий Роман Зозуля подписал контракт с португальским «Эшторилом». Соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

Форвард перешел в португальский клуб на правах свободного агента.

На протяжении карьеры Зозуля выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». Последним клубом футболиста был «Альбасете», цвета которого Роман защищал с сентября 2017 по июнь 2021 года.

В минувшем сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость бомбардира составляет €300 тысяч. В активе Зозули 32 матча за сборную Украины, где он забил 4 мяча.

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Источник — A Bola

(8 голосов)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 18:03
    0
    MaxUa, 29.07.2021 17:54
    Я вот наблюдаю как люди активно бросаются сложными политическими терминами, вроде фашизм, нацизм, коммунизм, и понимаю, что многие вообще ни черта не понимают, что на самом деле эти термины означают. И используют их просто в качестве своеобразных бранных слов, как ругательства. Типа если ты мне нравишься, значит ты хороший, поэтому ты патриот, либерал или демократ. А если ты мне не нравишься, значит ты плохой, поэтому ты фашист, нацист или коммунист.
    Терміни "фашист, нацист или коммунист" у нас часто замінюються одним словом "рашист".
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 29.07.2021 17:54
    +1
    avtv5555, 29.07.2021 17:46
    Правильно, что свалил из этой полу-комунякцой Испани.
    Я вот наблюдаю как люди активно бросаются сложными политическими терминами, вроде фашизм, нацизм, коммунизм, и понимаю, что многие вообще ни черта не понимают, что на самом деле эти термины означают. И используют их просто в качестве своеобразных бранных слов, как ругательства. Типа если ты мне нравишься, значит ты хороший, поэтому ты патриот, либерал или демократ. А если ты мне не нравишься, значит ты плохой, поэтому ты фашист, нацист или коммунист.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 17:46
    +3
    Португальська Прімера не гірше іспанської Сегунди. Правда тепер ще й португальську мову потрібно буде вчити. Кажуть наче схожа з іспанською.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 17:46
    +4
    Правильно, что свалил из этой полу-комунякцой Испани.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 17:44
    +4
    Interstellar Петрович, 29.07.2021 17:35
    Бомбардир с двумя мячами за сезон.
    Як на нього грали партнери, так і забивав.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 17:42
    +4
    Правильный выбор!!! большую кучу на дебилов испанских!!! Пусть себе ищут кацапских друзей фашистов!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 17:37
    +6
    Отлично. Поиграет еще.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 29.07.2021 17:35
    -9
    Бомбардир с двумя мячами за сезон.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 17:37
    +6
    Отлично. Поиграет еще.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 17:46
    +4
    Правильно, что свалил из этой полу-комунякцой Испани.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 17:44
    +4
    Interstellar Петрович, 29.07.2021 17:35
    Бомбардир с двумя мячами за сезон.
    Як на нього грали партнери, так і забивав.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 17:42
    +4
    Правильный выбор!!! большую кучу на дебилов испанских!!! Пусть себе ищут кацапских друзей фашистов!!!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 17:46
    +3
    Португальська Прімера не гірше іспанської Сегунди. Правда тепер ще й португальську мову потрібно буде вчити. Кажуть наче схожа з іспанською.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 29.07.2021 17:54
    +1
    avtv5555, 29.07.2021 17:46
    Правильно, что свалил из этой полу-комунякцой Испани.
    Я вот наблюдаю как люди активно бросаются сложными политическими терминами, вроде фашизм, нацизм, коммунизм, и понимаю, что многие вообще ни черта не понимают, что на самом деле эти термины означают. И используют их просто в качестве своеобразных бранных слов, как ругательства. Типа если ты мне нравишься, значит ты хороший, поэтому ты патриот, либерал или демократ. А если ты мне не нравишься, значит ты плохой, поэтому ты фашист, нацист или коммунист.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 29.07.2021 18:03
    0
    MaxUa, 29.07.2021 17:54
    Я вот наблюдаю как люди активно бросаются сложными политическими терминами, вроде фашизм, нацизм, коммунизм, и понимаю, что многие вообще ни черта не понимают, что на самом деле эти термины означают. И используют их просто в качестве своеобразных бранных слов, как ругательства. Типа если ты мне нравишься, значит ты хороший, поэтому ты патриот, либерал или демократ. А если ты мне не нравишься, значит ты плохой, поэтому ты фашист, нацист или коммунист.
    Терміни "фашист, нацист или коммунист" у нас часто замінюються одним словом "рашист".
    Ссылка
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