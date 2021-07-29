Далеко лететь. Колос узнал первого соперника в Лиге конференций

«Колос», который стартует в Лиге конференций с 3-го квалификационного раунда, узнал своего первого соперника в новом еврокубковом турнире.

Команда Руслана Костышина сыграет против «Шахтера» Караганда (Казахстан).

Команда сумела пройти румынский ФКСБ. По сумме двух матчей счет был ничейный 2:2, а в серии пенальти «Шахтер» оказался сильнее.

Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Другой представитель Украины, «Ворскла», сегодня сразится за выход в 3-й раунд с КуПСОм. В случае победы полтавчане выйдут на «Астану» или «Арис».