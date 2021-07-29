Шахтёр Караганда
7 : 4
ФКСБ
29.07.2021, FT

Далеко лететь. Колос узнал первого соперника в Лиге конференций

Команда Руслана Костышина сыграет против «Шахтера»

  • 29.07.2021 18:49
  • 6035 просмотров
  • 13 комментариев
Далеко лететь. Колос узнал первого соперника в Лиге конференций
© koloskovalivka.com

«Колос», который стартует в Лиге конференций с 3-го квалификационного раунда, узнал своего первого соперника в новом еврокубковом турнире.

Команда Руслана Костышина сыграет против «Шахтера» Караганда (Казахстан).

Команда сумела пройти румынский ФКСБ. По сумме двух матчей счет был ничейный 2:2, а в серии пенальти «Шахтер» оказался сильнее.

Матчи пройдут 5 и 12 августа.

Другой представитель Украины, «Ворскла», сегодня сразится за выход в 3-й раунд с КуПСОм. В случае победы полтавчане выйдут на «Астану» или «Арис».

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.07.2021 19:45
    0
    Леха Аксютенко, 29.07.2021 19:34
    А потом они обанкротились и пересоздались. А по скольку у названия Стяуа уже есть владелец, пришлось называется вот такой абревиатурой
    Не знал, спасибо
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.07.2021 19:45
    0
    Vitalik_Medvid, 29.07.2021 19:31
    Їм заборонили використовувати назву «стяуа» згідно авторських прав на бренд. Там якась мутна історія. Тому тепер так)
    Не знал , спасибо
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 29.07.2021 19:34
    0
    yuriy_kent, 29.07.2021 19:29
    ФКСБ? Серьезно? Стяуа не проще? Всегда их знали как Стяуа Бухарест
    А потом они обанкротились и пересоздались. А по скольку у названия Стяуа уже есть владелец, пришлось называется вот такой абревиатурой
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 29.07.2021 19:31
    +2
    yuriy_kent, 29.07.2021 19:29
    ФКСБ? Серьезно? Стяуа не проще? Всегда их знали как Стяуа Бухарест
    Їм заборонили використовувати назву «стяуа» згідно авторських прав на бренд. Там якась мутна історія. Тому тепер так)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.07.2021 19:30
    -1
    Что сделали со Стяуа...
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.07.2021 19:29
    -3
    ФКСБ? Серьезно? Стяуа не проще? Всегда их знали как Стяуа Бухарест
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 29.07.2021 19:26
    +2
    Смотрел отрывочно оба их матча с румынами - нормальная, играющая команда. Колос их не пройдет, увы
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 29.07.2021 19:16
    0
    Ворскла с ними играла и выиграла 4:1 в 2019 и Заря с ними ничейку сыграла так что шансы у Колоса она победу большие
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 29.07.2021 19:09
    +2
    Пусть выезжают сегодня.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 19:05
    0
    Шахтерску Караганды!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 29.07.2021 19:00
    +2
    Нас чекають дві українсько-казахстанські битви Казахів потрібно проходити, такий шанс рідко дається
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 18:59
    +2
    Вполне проходной вариант, удачи Колосу.
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 29.07.2021 18:53
    -1
    Против карагандецких кротов
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 29.07.2021 19:31
    +2
    yuriy_kent, 29.07.2021 19:29
    ФКСБ? Серьезно? Стяуа не проще? Всегда их знали как Стяуа Бухарест
    Їм заборонили використовувати назву «стяуа» згідно авторських прав на бренд. Там якась мутна історія. Тому тепер так)
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
      Rusty_Shackleford, 29.07.2021 19:26
    +2
    Смотрел отрывочно оба их матча с румынами - нормальная, играющая команда. Колос их не пройдет, увы
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 29.07.2021 19:09
    +2
    Пусть выезжают сегодня.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 29.07.2021 19:00
    +2
    Нас чекають дві українсько-казахстанські битви Казахів потрібно проходити, такий шанс рідко дається
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 18:59
    +2
    Вполне проходной вариант, удачи Колосу.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.07.2021 19:45
    0
    Леха Аксютенко, 29.07.2021 19:34
    А потом они обанкротились и пересоздались. А по скольку у названия Стяуа уже есть владелец, пришлось называется вот такой абревиатурой
    Не знал, спасибо
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.07.2021 19:45
    0
    Vitalik_Medvid, 29.07.2021 19:31
    Їм заборонили використовувати назву «стяуа» згідно авторських прав на бренд. Там якась мутна історія. Тому тепер так)
    Не знал , спасибо
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 29.07.2021 19:34
    0
    yuriy_kent, 29.07.2021 19:29
    ФКСБ? Серьезно? Стяуа не проще? Всегда их знали как Стяуа Бухарест
    А потом они обанкротились и пересоздались. А по скольку у названия Стяуа уже есть владелец, пришлось называется вот такой абревиатурой
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 29.07.2021 19:16
    0
    Ворскла с ними играла и выиграла 4:1 в 2019 и Заря с ними ничейку сыграла так что шансы у Колоса она победу большие
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 29.07.2021 19:05
    0
    Шахтерску Караганды!
    Ссылка
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