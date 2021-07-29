Ликвидация отменяется. Альянс останется на футбольной карте Украины

Футбольный клуб «Альянс», который ранее объявил о своем расформировании, нашел новых инвесторов. Команде больше не грозит исчезновение.

Новость прокомментировал главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко.

«Действительно, появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с «Оболонью». Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалились на «Альянс», и о тренировочном процессе не могло быть и речи», — отметил Ярошенко.

В поединке 1-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома проиграл «Металлисту» (0:2). После матча президент «Альянса» Сергей Демченко жестко раскритиковал судейство и позже заявил о расформировании клуба.

Матч 2-го тура Первой лиги «Оболонь» — «Альянс» запланирован на 1 августа.