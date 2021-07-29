Ликвидация отменяется. Альянс останется на футбольной карте Украины

У клуба из Липовой Долины появились новые инвесторы

  • 29.07.2021 16:11
  • 3381 просмотр
  • 20 комментариев
Ликвидация отменяется. Альянс останется на футбольной карте Украины
© ФК Альянс

Футбольный клуб «Альянс», который ранее объявил о своем расформировании, нашел новых инвесторов. Команде больше не грозит исчезновение.

Новость прокомментировал главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко.

«Действительно, появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с «Оболонью». Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалились на «Альянс», и о тренировочном процессе не могло быть и речи», — отметил Ярошенко.

В поединке 1-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома проиграл «Металлисту» (0:2). После матча президент «Альянса» Сергей Демченко жестко раскритиковал судейство и позже заявил о расформировании клуба.

Матч 2-го тура Первой лиги «Оболонь» — «Альянс» запланирован на 1 августа.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 29.07.2021 16:44
    0
    Гучно Металіст повернувся
    То й може, як в старі добрі часі, Зелений блог провенеться із блогом Кірша?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.07.2021 16:40
    0
    Ну высказался тренер, одни слухи... Но есть официальная бумагв от команды, а все эти предположения-понты для местных
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 16:38
    +2
    Скоро болелы Альянса еще СПАСИБО скажут Ярославскому и Металлисту!!!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 29.07.2021 16:37
    +1
    Хм... Запліснявілі поп-зірки таким піар-ходом поновлюють до себе, забутих, увагу.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 16:37
    +1
    у меня один глупый вопрос: а кто искал? ибо президент и фин деректор точно этого не делали. и сразу возникает вопрос а кто подписывает договора?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.07.2021 16:37
    +2
    Alehandro, 29.07.2021 16:32
    Клуб распускали якобы принципиально из-за предвзятого судейства, а решили вернуться потому, что нового инвестора нашли... где логика?
    Адекватным людям это сразу было понятно . А не судейский песпредел которого не было!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 16:34
    0
    вот и отлично , а бывшего президента команды пожизненно отстранить от футбола , если он готов из-за психов уничтожить сотню рабочих мест.
    ну и продажную судейку, матча Металл - Альясн туда же
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.07.2021 16:32
    +8
    Клуб распускали якобы принципиально из-за предвзятого судейства, а решили вернуться потому, что нового инвестора нашли... где логика?
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 16:30
    +3
    Демченку больше не наливать
    Ссылка
    Сергей Посунькин
    online
      Сергей Посунькин, 29.07.2021 16:29
    +4
    Устроили рамашкА!!!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 16:28
    0
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 16:27
    +2
    Проплаченая херня какая-то. Все делается для очернения Металлиста!. Пуканы горят.
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 29.07.2021 16:27
    -1
    Металлисту, как раз, нужен будет фарм в следующем сезоне.
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 29.07.2021 16:26
    +4
    От блін... Думав, що цирк поїхав, а клоуни залишились. А тут весь цирк залишається на місці)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.07.2021 16:25
    +6
    Новый инвестор - это жена Сергея Демченко
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 29.07.2021 16:25
    +4
    какой то запашок заказухи не пойми что,такое впечатление президент Альянса с неба свалился,раньше этого он не знал, в розовых очках человек был
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 29.07.2021 16:24
    +4
    Достал уже этот Альянс.
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 29.07.2021 16:23
    -1
    кажуть, що за новим інвестором стоїть Ярославський
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 29.07.2021 16:22
    +7
    Ну может новый инвестор хоть не будет истеричкой
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 16:21
    +4
    Комедия.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.07.2021 16:32
    +8
    Клуб распускали якобы принципиально из-за предвзятого судейства, а решили вернуться потому, что нового инвестора нашли... где логика?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 29.07.2021 16:22
    +7
    Ну может новый инвестор хоть не будет истеричкой
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.07.2021 16:25
    +6
    Новый инвестор - это жена Сергея Демченко
    Ссылка
    Сергей Посунькин
    online
      Сергей Посунькин, 29.07.2021 16:29
    +4
    Устроили рамашкА!!!
    Ссылка
    prezidend
    online
      prezidend, 29.07.2021 16:26
    +4
    От блін... Думав, що цирк поїхав, а клоуни залишились. А тут весь цирк залишається на місці)))
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 29.07.2021 16:25
    +4
    какой то запашок заказухи не пойми что,такое впечатление президент Альянса с неба свалился,раньше этого он не знал, в розовых очках человек был
    Ссылка
    Boss
    online
      Boss, 29.07.2021 16:24
    +4
    Достал уже этот Альянс.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.07.2021 16:21
    +4
    Комедия.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 16:30
    +3
    Демченку больше не наливать
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 29.07.2021 16:38
    +2
    Скоро болелы Альянса еще СПАСИБО скажут Ярославскому и Металлисту!!!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.07.2021 16:37
    +2
    Alehandro, 29.07.2021 16:32
    Клуб распускали якобы принципиально из-за предвзятого судейства, а решили вернуться потому, что нового инвестора нашли... где логика?
    Адекватным людям это сразу было понятно . А не судейский песпредел которого не было!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 16:27
    +2
    Проплаченая херня какая-то. Все делается для очернения Металлиста!. Пуканы горят.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 29.07.2021 16:37
    +1
    Хм... Запліснявілі поп-зірки таким піар-ходом поновлюють до себе, забутих, увагу.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 16:37
    +1
    у меня один глупый вопрос: а кто искал? ибо президент и фин деректор точно этого не делали. и сразу возникает вопрос а кто подписывает договора?
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 29.07.2021 16:44
    0
    Гучно Металіст повернувся
    То й може, як в старі добрі часі, Зелений блог провенеться із блогом Кірша?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.07.2021 16:40
    0
    Ну высказался тренер, одни слухи... Но есть официальная бумагв от команды, а все эти предположения-понты для местных
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 16:34
    0
    вот и отлично , а бывшего президента команды пожизненно отстранить от футбола , если он готов из-за психов уничтожить сотню рабочих мест.
    ну и продажную судейку, матча Металл - Альясн туда же
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 29.07.2021 16:28
    0
    Ссылка
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