Не будем выходить на игру, как скот на убой. Заявление президента Альянса

Президент «Альянса» Сергей Демченко принял окончательное решение ликвидировать клуб из Липовой Долины.

Официальное заявление президента куба Сергея Демченко (на украинском языке):

Я, президент ФК Альянс, звик доводити все до логічного завершення, але…

Перед новим футбольним сезоном були амбітні плани – поборотися за вихід в УПЛ. Для цього був збережений кістяк команди (17 гравців), який провів 13 матчів у кінці минулого сезону без поразок. Були підписані футболісти, які повинні допомогти у вирішенні поставлених завдань.

Зіграли ми першу офіційну гру в новому чемпіонаті, і вона стала останньою краплею!

Чому остання крапля?

Тому що коли вкладаєш: здоров’я, душу і власні кошти в футбол, то хочеш отримати емоції. У футболі емоції бувають різні:

хороші – від гарної гри, позитивного результату;

погані – від неякісної гри, а особливо від програної (хоча за останні сезони до поразок почав ставитися спокійніше, крім останньої гри).

Можливо, я перебільшую, можливо, не правий, не скидаю вини із себе, але є багато але.

Хто заважав краще зіграти в епізоді з першою червоною карткою? Але, як видно на повторах, не все так однозначно…

Хто дозволяв говорити з арбітром і отримати гірчичник, який згодом перетворився в червону картку? Але в подібних ситуаціях арбітр не чув розмови суперника…

Хто заважав забивати 11-метровий удар, якого могло і не бути?

Хто заважав нашому гравцю зіграти чистіше проти вдвічі більшого суперника у власній штрафній в епізоді з 11-метровим? Але арбітр вирішив, що це пенальті, а не симуляція.

У таких і багато інших спірних ситуаціях (як мені здається, а у когось є своя думка), арбітр (який отримав за гру високу оцінку), трактував епізоди на користь однієї команди.

Чому це остання гра?

Чим більше розвивався ФК Альянс (дитячі, районні, обласна команди та професійний клуб), тим все більше виникали різні навколофутбольні моменти. Це не тільки стосується команди майстрів, але і на всіх інших рівнях від дитячого футболу і далі.

Так все це і призвело до цієї ситуації. Після цього всього, починають опускатися руки і в голову лізуть різні думки: «Для кого і для чого це все потрібно?!»

Хоч на даний момент найважче усвідомити, що з спочатку створення ФК Альянс був зібраний по крихтам, колектив професіоналів, з якими можливо вирішувати амбітні цілі.

На сьогодні в українському футболі сформувалася система, яку створили футбольні чиновники, функціонери, президенти клубів і самі клуби. Ця система пожирає футбол із середини і до неї можна віднести багато чого.

Заангажованість футбольних органів. На словах всі клуби рівні, а на ділі: «Ну ви ж розумієте – їм потрібніше!»

Суддівський фактор. Про нього можна розповідати багато, навіть з моїм не великим футбольним досвідом, але це реалії українського футболу. Хоча би той факт, що судді не повинні пересікатися з командами до гри. В УПЛ вже здійснюються певні кроки до цього. Але чи вони будуть ефективні буде видно?

Правильно сказав один з президентів футбольного клубу, що багато в чому винні самі президенти (і я в тому числі). Ми самі хочемо до себе і своїх клубів якоїсь лояльності від футбольних чиновників, суддів.

Про все це можна писати багато, але хотів сказати таке:

так, ми футбольна команда з села;

так, головним спонсором є агрофірма, яка отримує свої доходи з вирощування с/г культур;

так, нашими вболівальниками, за період існування футбольного клубу, стали жителі всієї Сумської області і не тільки.

Говорити можна багато, але я поважаю себе і свою команду і не хочу бути декорацією на цій футбольній сцені, коли ти вкладає душу та власні фінанси, а деякі дійові особи роблять свою справу, а система використовує футбольні клуби, як дійних корів. І в мене немає бажання, щоб ФК Альянс виходив на гру, як худоба на забій.

P.S.: Я думаю, після заяви про зняття з чемпіонату будуть говорити багато:

награлися і кинули;

проблеми з фінансування чи економія фінансів;

знайшли привід і т.д.

Хочу всім відповісти, що в ФК Альянс ніколи не було проблеми з фінансуванням, починаючи з чемпіонату району і до сьогоднішнього дня.

Це можуть підтвердити тренери, гравці, адмінперсонал і всі інші, хто був пов’язаний з нашим клубом.

Щоб було зрозуміло, на підготовку до сезону було закуплено:

нове екіпірування;

медикаменти та вітаміни;

медобладнання для відновлення гравців;

трекери для дослідження фізичної активності гравців;

оплачені збори команди;

оплачені внески в ПФЛ та арбітраж (всі внески в цьому сезоні були збільшені, деякі в рази).

Плани на сезон були, але була перетнута межа, яку переходити не можна.

Як не важко, але хочу подякувати всім, хто був причетний до ФК Альянс. Особливо тренерам, гравцям, всьому персоналу. Окремо хочу виділити вболівальників, які в різні періоди, завжди нас палко підтримували і в Байраці, і в Липовій Долині, і в Ромнах, і в Охтирці та Сумах.

Нелегкий футбольний шлях закінчився, але життя продовжується…

Можно смеяться: пусть собирает зерно, доит коров. Но на 1 клуб стало меньше