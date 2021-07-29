Не будем выходить на игру, как скот на убой. Заявление президента Альянса

Сергей Демченко принял решение ликвидировать клуб из Липовой Долины

  • 29.07.2021 15:30
  • 4932 просмотра
  • 28 комментариев
Не будем выходить на игру, как скот на убой. Заявление президента Альянса
© ФК Альянс. Сергей Демченко

Президент «Альянса» Сергей Демченко принял окончательное решение ликвидировать клуб из Липовой Долины.

Официальное заявление президента куба Сергея Демченко (на украинском языке):

Я, президент ФК Альянс, звик доводити все до логічного завершення, але…

Перед новим футбольним сезоном були амбітні плани – поборотися за вихід в УПЛ. Для цього був збережений кістяк команди (17 гравців), який провів 13 матчів у кінці минулого сезону без поразок. Були підписані футболісти, які повинні допомогти у вирішенні поставлених завдань.

Зіграли ми першу офіційну гру в новому чемпіонаті, і вона стала останньою краплею!

Чому остання крапля?

Тому що коли вкладаєш: здоров’я, душу і власні кошти в футбол, то хочеш отримати емоції. У футболі емоції бувають різні:

  • хороші – від гарної гри, позитивного результату;
  • погані – від неякісної гри, а особливо від програної (хоча за останні сезони до поразок почав ставитися спокійніше, крім останньої гри).

Можливо, я перебільшую, можливо, не правий, не скидаю вини із себе, але є багато але.

Хто заважав краще зіграти в епізоді з першою червоною карткою? Але, як видно на повторах, не все так однозначно…

Хто дозволяв говорити з арбітром і отримати гірчичник, який згодом перетворився в червону картку? Але в подібних ситуаціях арбітр не чув розмови суперника…

Хто заважав забивати 11-метровий удар, якого могло і не бути?

Хто заважав нашому гравцю зіграти чистіше проти вдвічі більшого суперника у власній штрафній в епізоді з 11-метровим? Але арбітр вирішив, що це пенальті, а не симуляція.

У таких і багато інших спірних ситуаціях (як мені здається, а у когось є своя думка), арбітр (який отримав за гру високу оцінку), трактував епізоди на користь однієї команди.

Чому це остання гра?

Чим більше розвивався ФК Альянс (дитячі, районні, обласна команди та професійний клуб), тим все більше виникали різні навколофутбольні моменти. Це не тільки стосується команди майстрів, але і на всіх інших рівнях від дитячого футболу і далі.

Так все це і призвело до цієї ситуації. Після цього всього, починають опускатися руки і в голову лізуть різні думки: «Для кого і для чого це все потрібно?!»

Хоч на даний момент найважче усвідомити, що з спочатку створення ФК Альянс був зібраний по крихтам, колектив професіоналів, з якими можливо вирішувати амбітні цілі.

На сьогодні в українському футболі сформувалася система, яку створили футбольні чиновники, функціонери, президенти клубів і самі клуби. Ця система пожирає футбол із середини і до неї можна віднести багато чого.

Заангажованість футбольних органів. На словах всі клуби рівні, а на ділі: «Ну ви ж розумієте – їм потрібніше!»

Суддівський фактор. Про нього можна розповідати багато, навіть з моїм не великим футбольним досвідом, але це реалії українського футболу. Хоча би той факт, що судді не повинні пересікатися з командами до гри. В УПЛ вже здійснюються певні кроки до цього. Але чи вони будуть ефективні буде видно?

Правильно сказав один з президентів футбольного клубу, що багато в чому винні самі президенти (і я в тому числі). Ми самі хочемо до себе і своїх клубів якоїсь лояльності від футбольних чиновників, суддів.

Про все це можна писати багато, але хотів сказати таке:

  • так, ми футбольна команда з села;
  • так, головним спонсором є агрофірма, яка отримує свої доходи з вирощування с/г культур;
  • так, нашими вболівальниками, за період існування футбольного клубу, стали жителі всієї Сумської області і не тільки.

Говорити можна багато, але я поважаю себе і свою команду і не хочу бути декорацією на цій футбольній сцені, коли ти вкладає душу та власні фінанси, а деякі дійові особи роблять свою справу, а система використовує футбольні клуби, як дійних корів. І в мене немає бажання, щоб ФК Альянс виходив на гру, як худоба на забій.

P.S.: Я думаю, після заяви про зняття з чемпіонату будуть говорити багато:

  • награлися і кинули;
  • проблеми з фінансування чи економія фінансів;
  • знайшли привід і т.д.

Хочу всім відповісти, що в ФК Альянс ніколи не було проблеми з фінансуванням, починаючи з чемпіонату району і до сьогоднішнього дня.

Це можуть підтвердити тренери, гравці, адмінперсонал і всі інші, хто був пов’язаний з нашим клубом.

Щоб було зрозуміло, на підготовку до сезону було закуплено:

  • нове екіпірування;
  • медикаменти та вітаміни;
  • медобладнання для відновлення гравців;
  • трекери для дослідження фізичної активності гравців;
  • оплачені збори команди;
  • оплачені внески в ПФЛ та арбітраж (всі внески в цьому сезоні були збільшені, деякі в рази).

Плани на сезон були, але була перетнута межа, яку переходити не можна.

Як не важко, але хочу подякувати всім, хто був причетний до ФК Альянс. Особливо тренерам, гравцям, всьому персоналу. Окремо хочу виділити вболівальників, які в різні періоди, завжди нас палко підтримували і в Байраці, і в Липовій Долині, і в Ромнах, і в Охтирці та Сумах.

Нелегкий футбольний шлях закінчився, але життя продовжується…

Можно смеяться: пусть собирает зерно, доит коров. Но на 1 клуб стало меньше

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Источник — ФК Альянс

(7 голосов)

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Комментарии
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:43
    0
    kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
    Ув не льстите себе, вы когда были последний раз в АТБ ? помидоры Турция, лук Египет, половина круп с азии, яблоки польша , картошка Египет и тд . Мой пост ниже не касался работников села я с большим Уважением к ним отношусь , это касалось этого колхозника Демченко который позволил себе в сторону Металлиста вещать гадости.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 16:37
    0
    kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
    в 99 %процентов случаев , люди которые предвзято и с презрением относят к жителям сел являются в жизни нищебродами и неудачниками и единственное что им остается это гордиться своим городским происхождением, хотя оно от них никак не зависело. так что не обращай внимания
    П.С. коренной киевлянин ни дня не жил в селе
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:34
    0
    Gepard, 29.07.2021 16:29
    Ув Вы не правы !!! Наш любимый Харьковский Металлист в воскресенье будет играть с Ужгородом уже продано более 25 тыс билетов, а вы говорите ни кто не будет посещать футбол ! У нас в Первой Столице будут ! Беда этого колхозного клуба это их президент , который понял , что тягаться с Харьковом и Кривым Рогом за выход в УПЛ он не сможет , ну просто банально у него нет таких денег , поэтому взвесив все за и против в он перспективы выхода в УПЛ нет , зачем тогда содержать клуб тратя на него 1-1,5 млн дол сша в год. вот и вся истина.
    Я кстати добавлю у нас в Харькове барыга торгующий на Барабане велосипедами может себе позволить содержать клуб и лыповой долыны. (была новость налоговая пришла с проверкой к одному барыге на барабане а у него оборот 300 лямов в год. человек велосипеды продает )))
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    0
    Gepard, 29.07.2021 15:52
    бай-бай ... колхоз. Лично у меня вообще нет сожаления , что этот клуб перестал существовать таких колхозников как этот Демченко вообще нельзя и близко подпускать к футболу да и вообще к социальным проектам , этот местечковый колхозник думал что ОН ЦАРЬ возможно он и ЦАРЬ но только местечкового разлива у себя там в сумской обл , а когда он столкнулся действительно с силой с Харьковской силой которая вертела на бую таких ЦАРЬКОВ он понял, что он никто обычный колхозник удел которого доить коров.
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:29
    -2
    Михаил Петрович Бильдер, 29.07.2021 16:18
    Некоторые комментарии стыдно даже читать. Впечатление, что большая часть комментирующих - двоечники не закончившие даже школы для неадекватных детей. Причём дают советы, президенту клуба, размахивают оскорбления и... ничего по очень серьёзной теме. Таким не поможешь! Беда в том, что футбол в Украине выживает, вопреки стараниям Павелко с "товарищи" и всей его судейской ратью, офигевшей от безнаказанности! Но пока эНти "товарищи" правят точно, что футбола, который любят и посещают болельщики, в стране НЕ БУДЕТ!
    Ув Вы не правы !!! Наш любимый Харьковский Металлист в воскресенье будет играть с Ужгородом уже продано более 25 тыс билетов, а вы говорите ни кто не будет посещать футбол ! У нас в Первой Столице будут ! Беда этого колхозного клуба это их президент , который понял , что тягаться с Харьковом и Кривым Рогом за выход в УПЛ он не сможет , ну просто банально у него нет таких денег , поэтому взвесив все за и против в он перспективы выхода в УПЛ нет , зачем тогда содержать клуб тратя на него 1-1,5 млн дол сша в год. вот и вся истина.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 16:28
    +1
    Худобу не чіпай! Вона тобі нічого поганого не зробила
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 29.07.2021 16:23
    -1
    Якась нелогічна заява. На початку задає тверезі питання, що до суддівства, і навідь відповідає адекватно. Я так і не зрозумів, де була межа, і як її перетнули?
    А висновок по суддівству взагалі дивній, що коли суддя призначив пенальті в ворота Металіста, він теж це зробив на користь однієї команди.
    А по сабжу, він впертий, як бик, й небажає признати, що був неправий, коли емоційно відреагував на поразку.
    Ссылка
    Михаил Петрович Бильдер
    online
      Михаил Петрович Бильдер, 29.07.2021 16:18
    +4
    Некоторые комментарии стыдно даже читать. Впечатление, что большая часть комментирующих - двоечники не закончившие даже школы для неадекватных детей. Причём дают советы, президенту клуба, размахивают оскорбления и... ничего по очень серьёзной теме. Таким не поможешь! Беда в том, что футбол в Украине выживает, вопреки стараниям Павелко с "товарищи" и всей его судейской ратью, офигевшей от безнаказанности! Но пока эНти "товарищи" правят точно, что футбола, который любят и посещают болельщики, в стране НЕ БУДЕТ!
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 29.07.2021 16:16
    0
    Фантастические выводы по ситуациям: "Да наш игрок говорил с судьей, но другие тоже говорят", "да наш игрок нарушил, но почему это нарушение, а не симуляция", "Почему мы не забили пеналь". И финальное - "мне не понравился первый раз, я ухожу", словно девочка-подросток. При этом рассказывает про то как гнило всё в ЧУ, будто бы до этого он в каком-то другом чемпионате играл и в другие лиги переходил.
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:16
    -4
    Не удивлюсь если скоро мы услышим новость , что какой то Харьковский инвестор решил продолжить финансирование этого клуба. Господа вы представляете какое это будет унижение для этого колхозника )))
    Ссылка
    SAD1969
    online
      SAD1969, 29.07.2021 16:15
    -3
    Стало грошей жалко, рішив вийти, знайшов причину. Спочатку то було престижно, футбольний клуб - як іграшка для багатих бізнесменів, потім набридло. От і вся історія.
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 29.07.2021 16:07
    +2
    Сейчас Красников заявит, что их в этом случае обокрали и пусть судья вернет деньги
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:03
    -4
    Великий Металлист пришел, липовый колхоз ушёл ))))
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 29.07.2021 16:02
    +2
    Думаю вже хває роздувати "ми знімаємось" ліквідували так ліквідували хтає вже соплів причому переглянувши повтори тренер сам сказав що за першу червону гравець сам винен що 2 рази помилився хоча суддя міг би дати і жовт. 2 випадок теж нічого немає до вбиття команди гравець в першому таймі наговорив за що дали жовту і в штрафному міг акуратніше зіграти коли в нього є жовта суддя коли давав пенальті полюбому мусив показати жовту ну і пеналь в ворота металіста першим поставив ніхто невинен що пробиваючий невдаха от і все. Збіг на збігу який справді виглядав як договорняк з судею!
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:01
    -5
    KSF, 29.07.2021 15:48
    Первая жертва фейкового мкг
    подал голос человек клуб которого уже давным давно в морге
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 29.07.2021 16:01
    +7
    Якщо ти переконаний, що тебе засудили свідомо, збирай докази і шуруй в Лозану. Хто заважає?
    Тисячі клубів по всьому стикалися з неякісним і упередженим суддівством, але ніхто не розпускає після подібних випадків клуб. Що, Україні потрібно було з УЄФА виходити після Євро 2012, коли Кашшаї не побачив, що м'яч перетнув лінію англійських воріт після удару Девіча? Ніхто в таких випадках не кричав "зрада", а продовжував йти далі. Такі вчинки - це шлях слабаків.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.07.2021 15:54
    +5
    finka13, 29.07.2021 15:46
    Клубы не должны зависеть от прихоти одного собственника. Сегодня хочу, завтра не хочу.
    Нужна система самоокупаемости. Что бы клуб сам себя обеспечивал за счёт продажи прав на ТВ, за счёт продажи игроков, за счёт продажи билетов и т.п..Что бы клубы были акционерными обществами с советами директоров, приносили прибыль и были настоящими бизнес проектами, тогда самовольно никакой мудак не решал бы, быть или не быть клубу, так как там он ХОЗЯИН, и он тратит деньги.
    Без платоспроможного населення це не реально. Все те, що приносить гроші Європейським клубам у нас відсутнє, крім можливості заробляти на трансферах.
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 15:52
    -4
    бай-бай ... колхоз. Лично у меня вообще нет сожаления , что этот клуб перестал существовать таких колхозников как этот Демченко вообще нельзя и близко подпускать к футболу да и вообще к социальным проектам , этот местечковый колхозник думал что ОН ЦАРЬ возможно он и ЦАРЬ но только местечкового разлива у себя там в сумской обл , а когда он столкнулся действительно с силой с Харьковской силой которая вертела на бую таких ЦАРЬКОВ он понял, что он никто обычный колхозник удел которого доить коров.
    Ссылка
    Oleg Shcherbak
    online
      Oleg Shcherbak, 29.07.2021 15:48
    +8
    В Футболі як і в країні..отморожені олігархи радять..договорняки, прогнивші судді і т д.
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 29.07.2021 15:48
    -5
    Первая жертва фейкового мкг
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.07.2021 15:45
    +9
    Ну що тут сказати, схоже у керівництва Альянсу просто слабка психіка, коли ось це вони вважають "засудили". В УПЛ не те що спірні, а відверто помилкові рішення майже в кожному турі можна побачити.
    Ссылка
    Oleg Shcherbak
    online
      Oleg Shcherbak, 29.07.2021 15:48
    +8
    В Футболі як і в країні..отморожені олігархи радять..договорняки, прогнивші судді і т д.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 29.07.2021 16:01
    +7
    Якщо ти переконаний, що тебе засудили свідомо, збирай докази і шуруй в Лозану. Хто заважає?
    Тисячі клубів по всьому стикалися з неякісним і упередженим суддівством, але ніхто не розпускає після подібних випадків клуб. Що, Україні потрібно було з УЄФА виходити після Євро 2012, коли Кашшаї не побачив, що м'яч перетнув лінію англійських воріт після удару Девіча? Ніхто в таких випадках не кричав "зрада", а продовжував йти далі. Такі вчинки - це шлях слабаків.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.07.2021 15:54
    +5
    finka13, 29.07.2021 15:46
    Клубы не должны зависеть от прихоти одного собственника. Сегодня хочу, завтра не хочу.
    Нужна система самоокупаемости. Что бы клуб сам себя обеспечивал за счёт продажи прав на ТВ, за счёт продажи игроков, за счёт продажи билетов и т.п..Что бы клубы были акционерными обществами с советами директоров, приносили прибыль и были настоящими бизнес проектами, тогда самовольно никакой мудак не решал бы, быть или не быть клубу, так как там он ХОЗЯИН, и он тратит деньги.
    Без платоспроможного населення це не реально. Все те, що приносить гроші Європейським клубам у нас відсутнє, крім можливості заробляти на трансферах.
    Ссылка
    finka13
    online
      finka13, 29.07.2021 15:46
    +5
    Клубы не должны зависеть от прихоти одного собственника. Сегодня хочу, завтра не хочу.
    Нужна система самоокупаемости. Что бы клуб сам себя обеспечивал за счёт продажи прав на ТВ, за счёт продажи игроков, за счёт продажи билетов и т.п..Что бы клубы были акционерными обществами с советами директоров, приносили прибыль и были настоящими бизнес проектами, тогда самовольно никакой мудак не решал бы, быть или не быть клубу, так как там он ХОЗЯИН, и он тратит деньги.
    Ссылка
    Михаил Петрович Бильдер
    online
      Михаил Петрович Бильдер, 29.07.2021 16:18
    +4
    Некоторые комментарии стыдно даже читать. Впечатление, что большая часть комментирующих - двоечники не закончившие даже школы для неадекватных детей. Причём дают советы, президенту клуба, размахивают оскорбления и... ничего по очень серьёзной теме. Таким не поможешь! Беда в том, что футбол в Украине выживает, вопреки стараниям Павелко с "товарищи" и всей его судейской ратью, офигевшей от безнаказанности! Но пока эНти "товарищи" правят точно, что футбола, который любят и посещают болельщики, в стране НЕ БУДЕТ!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 15:45
    +4
    OKs100, 29.07.2021 15:39
    А также Динамо, Шахтер и Металлист. Надоела олигархическая лига.
    Металлист первую игру в первой лиге сыграл и уже надоел?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 15:43
    +3
    что то мне подсказывает, что через час мы вновь услышим новости про Демченко!
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 29.07.2021 16:07
    +2
    Сейчас Красников заявит, что их в этом случае обокрали и пусть судья вернет деньги
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 29.07.2021 16:02
    +2
    Думаю вже хває роздувати "ми знімаємось" ліквідували так ліквідували хтає вже соплів причому переглянувши повтори тренер сам сказав що за першу червону гравець сам винен що 2 рази помилився хоча суддя міг би дати і жовт. 2 випадок теж нічого немає до вбиття команди гравець в першому таймі наговорив за що дали жовту і в штрафному міг акуратніше зіграти коли в нього є жовта суддя коли давав пенальті полюбому мусив показати жовту ну і пеналь в ворота металіста першим поставив ніхто невинен що пробиваючий невдаха от і все. Збіг на збігу який справді виглядав як договорняк з судею!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 16:28
    +1
    Худобу не чіпай! Вона тобі нічого поганого не зробила
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.07.2021 15:45
    +1
    Не согласен с Вами Сергей насчет Ингульца,и Олимпика. Первый строит свой стадион и видно что Поворознюк серьезно настроен сделать хорошую команду. Олимпик, здесь ситуация другая президент сгоряча высказал, что он думает о федерации и ее Павелко и его убрали как неугодного Минай и Рух да не нужны, такие клубы однодневки -"если вы не сделаете то и то мы снимаемся."
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:43
    0
    kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
    Ув не льстите себе, вы когда были последний раз в АТБ ? помидоры Турция, лук Египет, половина круп с азии, яблоки польша , картошка Египет и тд . Мой пост ниже не касался работников села я с большим Уважением к ним отношусь , это касалось этого колхозника Демченко который позволил себе в сторону Металлиста вещать гадости.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 29.07.2021 16:37
    0
    kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
    в 99 %процентов случаев , люди которые предвзято и с презрением относят к жителям сел являются в жизни нищебродами и неудачниками и единственное что им остается это гордиться своим городским происхождением, хотя оно от них никак не зависело. так что не обращай внимания
    П.С. коренной киевлянин ни дня не жил в селе
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 29.07.2021 16:34
    0
    Gepard, 29.07.2021 16:29
    Ув Вы не правы !!! Наш любимый Харьковский Металлист в воскресенье будет играть с Ужгородом уже продано более 25 тыс билетов, а вы говорите ни кто не будет посещать футбол ! У нас в Первой Столице будут ! Беда этого колхозного клуба это их президент , который понял , что тягаться с Харьковом и Кривым Рогом за выход в УПЛ он не сможет , ну просто банально у него нет таких денег , поэтому взвесив все за и против в он перспективы выхода в УПЛ нет , зачем тогда содержать клуб тратя на него 1-1,5 млн дол сша в год. вот и вся истина.
    Я кстати добавлю у нас в Харькове барыга торгующий на Барабане велосипедами может себе позволить содержать клуб и лыповой долыны. (была новость налоговая пришла с проверкой к одному барыге на барабане а у него оборот 300 лямов в год. человек велосипеды продает )))
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    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 29.07.2021 16:33
    0
    Gepard, 29.07.2021 15:52
    бай-бай ... колхоз. Лично у меня вообще нет сожаления , что этот клуб перестал существовать таких колхозников как этот Демченко вообще нельзя и близко подпускать к футболу да и вообще к социальным проектам , этот местечковый колхозник думал что ОН ЦАРЬ возможно он и ЦАРЬ но только местечкового разлива у себя там в сумской обл , а когда он столкнулся действительно с силой с Харьковской силой которая вертела на бую таких ЦАРЬКОВ он понял, что он никто обычный колхозник удел которого доить коров.
    Але без селян - ти здохнеш! Звідки в тебе такий соціальний расизм?
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    justhateme
    online
      justhateme, 29.07.2021 16:16
    0
    Фантастические выводы по ситуациям: "Да наш игрок говорил с судьей, но другие тоже говорят", "да наш игрок нарушил, но почему это нарушение, а не симуляция", "Почему мы не забили пеналь". И финальное - "мне не понравился первый раз, я ухожу", словно девочка-подросток. При этом рассказывает про то как гнило всё в ЧУ, будто бы до этого он в каком-то другом чемпионате играл и в другие лиги переходил.
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