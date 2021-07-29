Можно смеяться: пусть собирает зерно, доит коров. Но на 1 клуб стало меньше

Футбольный журналист Иван Гресько опубликовал пост по поводу решения президента «Альянса» Сергея Демченко о снятия клуба с турнира Первой лиги (публикуется в оригинале, на украинском языке):

Моя історія з «Альянсом».

1. Десь в обід, 15 липня у мене задзвенів телефон. «Доброго дня, це Сергій. Що треба зробити зі стадіоном, щоб наш клуб показували по телебаченню?» – так я познайомився з президентом футбольного клубу «Альянс». Це сталося через чотири дні після фіналу Євро.

2. 19 липня. Ми організували інспекцію стадіону «Ювілейний» у Сумах. Треба було переконатися, що арена готова до телевізійних вимог. Президент клубу захотів бути особисто присутнім.

3. 26 липня. Центральний матч туру Першої ліги «Альянс» – «Металіст». В обідній «Футбол NEWS» Віктор Соколов організував пряме включення з Сергій Демченком. Одразу після включення Демченко набрав мене і поцікавився, яким вийшло інтерв‘ю?

4. О 18:30 «Альянс» і «Металіст» розпочали матч. Я спостерігав за ним в ньюсрумі телецентру. На 78 хвилині у мене зірвало телефон. Дзвонив президент «Альянсу» прямо з VIP ложі стадіону «Ювілейний».

Як реалізовував пенальті Балулі – ні я, ні Демченко не бачили. В телефоні був крик людини, яка не підбирала слів. Я почув усе, що він думає про арбітрів, «італійців», весь український футбол.

5. Після матчу, десь о пів на дев’яту вечора, Сергій Демченко, повторив усе сказане, але в значно коректнішій формі, тепер на камеру.

6. Цього ж вечора, десь після 22-ї відбулася наша остання з ним розмова. Довга. Але емоційна. Градус напруги не знижувався. Сергій твердо стояв на позиції, що він йде з футболу. Мої прохання не гарячкувати, не приймати емоційних рішень до уваги не бралися.

7. У вівторок Сергія Демченка переконували не знімати «Альянс» з Першої ліги багато авторитетних людей. Останню надію покладали на Олександра Поворознюка. Кажуть, президенти «Інгульця» та «Альянсу» мають спільні інтереси у аграрному бізнесі. Поворознюк також не зміг переконати партнера.

8. Сьогодні «Альянс» повідомив «Оболонь», що команда не приїде до Києва на матч 2-го туру. Інвестор припиняє фінансувати усі футбольні проекти.

Висновок. Ми, звичайно, можемо сміятися з цього Демченка. Казати, «нехай він займається сільським господарством, збирає зерно і доїть корів». Але факт залишається фактом – сьогодні на один український клуб стало менше. Не більше.

P.S. Скріншот програми «Перша Online». У понеділок була прем’єра нашого нового проекту. І водночас, перше і останнє інтерв’ю програмі людини з пораненою гордістю. Невже український футбол збився зі шляху?