Можно смеяться: пусть собирает зерно, доит коров. Но на 1 клуб стало меньше

Иван Гресько опубликовал пост по поводу снятия «Альянса» с Первой лиги

  • 29.07.2021 00:30
  • 919 просмотров
  • 4 комментария
Можно смеяться: пусть собирает зерно, доит коров. Но на 1 клуб стало меньше
© Футбол 1/2/3. Сергей Демченко

Футбольный журналист Иван Гресько опубликовал пост по поводу решения президента «Альянса» Сергея Демченко о снятия клуба с турнира Первой лиги (публикуется в оригинале, на украинском языке):

Моя історія з «Альянсом». 

1. Десь в обід, 15 липня у мене задзвенів телефон. «Доброго дня, це Сергій. Що треба зробити зі стадіоном, щоб наш клуб показували по телебаченню?» – так я познайомився з президентом футбольного клубу «Альянс». Це сталося через чотири дні після фіналу Євро.

2. 19 липня. Ми організували інспекцію стадіону «Ювілейний» у Сумах. Треба було переконатися, що арена готова до телевізійних вимог. Президент клубу захотів бути особисто присутнім. 

3. 26 липня. Центральний матч туру Першої ліги «Альянс» – «Металіст». В обідній «Футбол NEWS» Віктор Соколов організував пряме включення з Сергій Демченком. Одразу після включення Демченко набрав мене і поцікавився, яким вийшло інтерв‘ю? 

4. О 18:30 «Альянс» і «Металіст» розпочали матч. Я спостерігав за ним в ньюсрумі телецентру. На 78 хвилині у мене зірвало телефон. Дзвонив президент «Альянсу» прямо з VIP ложі стадіону «Ювілейний». 

Як реалізовував пенальті Балулі – ні я, ні Демченко не бачили. В телефоні був крик людини, яка не підбирала слів. Я почув усе, що він думає про арбітрів, «італійців», весь український футбол. 

5. Після матчу, десь о пів на дев’яту вечора, Сергій Демченко, повторив усе сказане, але в значно коректнішій формі, тепер на камеру. 

6. Цього ж вечора, десь після 22-ї відбулася наша остання з ним розмова. Довга. Але емоційна. Градус напруги не знижувався. Сергій твердо стояв на позиції, що він йде з футболу. Мої прохання не гарячкувати, не приймати емоційних рішень до уваги не бралися. 

7. У вівторок Сергія Демченка переконували не знімати «Альянс» з Першої ліги багато авторитетних людей. Останню надію покладали на Олександра Поворознюка. Кажуть, президенти «Інгульця» та «Альянсу» мають спільні інтереси у аграрному бізнесі. Поворознюк також не зміг переконати партнера.

8. Сьогодні «Альянс» повідомив «Оболонь», що команда не приїде до Києва на матч 2-го туру. Інвестор припиняє фінансувати усі футбольні проекти. 

Висновок. Ми, звичайно, можемо сміятися з цього Демченка. Казати, «нехай він займається сільським господарством, збирає зерно і доїть корів». Але факт залишається фактом – сьогодні на один український клуб стало менше. Не більше. 

P.S. Скріншот програми «Перша Online». У понеділок була прем’єра нашого нового проекту. І водночас, перше і останнє інтерв’ю програмі людини з пораненою гордістю.  Невже український футбол збився зі шляху?

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(6 голосов)

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Комментарии
    andrey Dudar
    online
      andrey Dudar, 29.07.2021 01:07
    +2
    це не президент, а якась тьолка, обідили дівчинку, все в крайності......сцука подумав би про команду, про тих як найменше 20 чоловік, так ні, тре показати характер і все похерити.....гидко......хай валить тоді на всі чотири сторони
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.07.2021 01:05
    +3
    О какой раненой гордости идёт речь? Человек совершил поступок, на который у большинства не хватает мужества. У человека хватило ума, чтобы понять, при этой системе перспектив ноль. Умный и смелый человек, как раз у него с гордостью всё в порядке.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 00:56
    0
    Результат не зараховано-облом для Метаоіста, гроші на вітер, а за Альянс шкода.Гарна і сильна команда, але її в тому матчі щімили сильно.Він не захотів платити-побачив що грати так не зможе...Все просто.
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 29.07.2021 00:51
    +1
    Давно не зживав цю абревіатуру, але МКГ такий МКГ... Роки йдуть, а принципи в клубу не змінюються
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.07.2021 01:05
    +3
    О какой раненой гордости идёт речь? Человек совершил поступок, на который у большинства не хватает мужества. У человека хватило ума, чтобы понять, при этой системе перспектив ноль. Умный и смелый человек, как раз у него с гордостью всё в порядке.
    Ссылка
    andrey Dudar
    online
      andrey Dudar, 29.07.2021 01:07
    +2
    це не президент, а якась тьолка, обідили дівчинку, все в крайності......сцука подумав би про команду, про тих як найменше 20 чоловік, так ні, тре показати характер і все похерити.....гидко......хай валить тоді на всі чотири сторони
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 29.07.2021 00:51
    +1
    Давно не зживав цю абревіатуру, але МКГ такий МКГ... Роки йдуть, а принципи в клубу не змінюються
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 29.07.2021 00:56
    0
    Результат не зараховано-облом для Метаоіста, гроші на вітер, а за Альянс шкода.Гарна і сильна команда, але її в тому матчі щімили сильно.Він не захотів платити-побачив що грати так не зможе...Все просто.
    Ссылка
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