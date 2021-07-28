Источник: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк пытался переубедить владельца клуба Первой лиги «Альянс» Сергея Демченко не снимать команду с чемпионата. Об этом сообщил шеф-продюсер телеканалов «Футбол» Иван Гресько:

«Во вторник Сергея Демченко убеждали не снимать «Альянс» с Первой лиги много авторитетных людей. Последняя надежда была на Александра Поворознюка.

Говорят, что у президентов «Ингульца» и «Альянса» общие интересы в аграрном бизнесе. Но и Поворознюк не смог переубедить партнера».

Напомним, владелец «Альянса» решил распустить клуб из-за скандального судейства в матче Первой лиги против «Металлиста» (поражение 0:2).