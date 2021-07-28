Источник: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду

У президента «Ингульца» также ничего не получилось

  • 28.07.2021 23:08
  • 1767 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Поворознюк пытался убедить владельца Альянса не снимать команду
© Бомбардир. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк пытался переубедить владельца клуба Первой лиги «Альянс» Сергея Демченко не снимать команду с чемпионата. Об этом сообщил шеф-продюсер телеканалов «Футбол» Иван Гресько:

«Во вторник Сергея Демченко убеждали не снимать «Альянс» с Первой лиги много авторитетных людей. Последняя надежда была на Александра Поворознюка.

Говорят, что у президентов «Ингульца» и «Альянса» общие интересы в аграрном бизнесе. Но и Поворознюк не смог переубедить партнера».

Напомним, владелец «Альянса» решил распустить клуб из-за скандального судейства в матче Первой лиги против «Металлиста» (поражение 0:2).

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.07.2021 23:49
    0
    Постой поВОРоз, не стучите колеса...
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.07.2021 23:47
    +2
    Як говорят в народе, не бачив він ще утки смаленоі, с судейством в том матче было по большому счёту всё терпимо и Альянс проиграл по игре, остальное всё от лукавого.
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 28.07.2021 23:31
    +5
    Не было ни какого скандального судейства. Корректно пишите. А то можно и в суд за клевету.
    Ссылка
    ffggpl
    online
      ffggpl, 28.07.2021 23:31
    +5
    Не было ни какого скандального судейства. Корректно пишите. А то можно и в суд за клевету.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.07.2021 23:47
    +2
    Як говорят в народе, не бачив він ще утки смаленоі, с судейством в том матче было по большому счёту всё терпимо и Альянс проиграл по игре, остальное всё от лукавого.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.07.2021 23:49
    0
    Постой поВОРоз, не стучите колеса...
    Ссылка
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