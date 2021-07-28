Проект Альянс закрыт. Клуб покидает Первую лигу

В среду, 28 июля, в Липовой Долине состоялась встреча руководства «Альянса» из Первой лиги и главного тренера клуба Юрия Ярошенко. Итог встречи — проект под названием «Альянс» закрыт, клуб снимается с соревнований.

Официальных писем от «Альянса» в адрес ПФЛ пока не поступало.

После поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре нового сезона президент «Альянса» Сергей Демченко назвал судейство Александра Омельченко «настоящим беспределом» и пригрозил снять команду с чемпионата.