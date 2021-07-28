Проект Альянс закрыт. Клуб покидает Первую лигу

В среду, 28 июля, в Липовой Долине состоялась встреча руководства «Альянса» из Первой лиги и главного тренера клуба Юрия Ярошенко. Итог встречи — проект под названием «Альянс» закрыт, клуб снимается с соревнований.
Официальных писем от «Альянса» в адрес ПФЛ пока не поступало.
После поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре нового сезона президент «Альянса» Сергей Демченко назвал судейство Александра Омельченко «настоящим беспределом» и пригрозил снять команду с чемпионата.
Источник — Footboom
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А тут его тянут за уши в премьер лигу.
А тут его тянут за уши в премьер лигу.
а учитывая взаимные реверансы Ярославского и павелки там уже все давно договорено и поделено, может часть ХТЗ павелке подарят после выборов
Жалко только что Кучер В говне этом.
хотя и решение о расформировании неадекватное и импульсивное.
Надеюсь другие клубы первой лиги сделают выводы и в каждом матче будут рубиться так, чтобы этот недоклуб на 5-6 матч не нашел людей для состава
А тут его тянут за уши в премьер лигу.
А тут его тянут за уши в премьер лигу.
а учитывая взаимные реверансы Ярославского и павелки там уже все давно договорено и поделено, может часть ХТЗ павелке подарят после выборов
Жалко только что Кучер В говне этом.
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