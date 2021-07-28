Проект Альянс закрыт. Клуб покидает Первую лигу

Состоялась встреча руководства клубом с главным тренером Юрием Ярошенко

  • 28.07.2021 12:43
  • 4085 просмотров
  • 42 комментария
Проект Альянс закрыт. Клуб покидает Первую лигу
© ФК Альянс

В среду, 28 июля, в Липовой Долине состоялась встреча руководства «Альянса» из Первой лиги и главного тренера клуба Юрия Ярошенко. Итог встречи — проект под названием «Альянс» закрыт, клуб снимается с соревнований.

Официальных писем от «Альянса» в адрес ПФЛ пока не поступало.

После поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре нового сезона президент «Альянса» Сергей Демченко назвал судейство Александра Омельченко «настоящим беспределом» и пригрозил снять команду с чемпионата.

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Источник — Footboom

(12 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:17
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:14
    А что его обсирать? Его команда ОФИЦИАЛЬНО участвовала в договорных матчах. При этом он ни кого не назвал виновным и даже не делал расследование.
    А тут его тянут за уши в премьер лигу.
    Тянут за уши? Сразу видно что бот. Там спорные моменты из пальца высосаны. Такие в каждом матче бывают
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 28.07.2021 13:16
    0
    Как же у них по шараваром потекло и это была первая игра Металлиста , пипец ))) А что же будет дальше , чубы начнут себе с заднего места выдерать ?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.07.2021 13:16
    0
    Владимир Копяк, 28.07.2021 13:11
    Если после каждой игры Металлиста команды будут сниматься с соревнований, то даже не знаю что думать...
    Это будет замечательно. Нормальные футбольные болельщики ненавидят наш футбол, пусть остаются 3-4 клуба олигархов и пусть они играют между собой, раз им так хочется покупать судей и руководство футбола. Выход один: ежегодно садить в тюрьмы по 50-60 футбольных судей за коррупцию и конфискованные у них деньги, а это около 10-15 миллионов долларов у каждого, вкладывать в детский футбол. Но этого никогда не будет.
    Ссылка
    Владислав Сорока
    online
      Владислав Сорока, 28.07.2021 13:15
    -2
    Надзвичайно прикро, але величезний респект Альянсу за принциповість. А Металісту та Ярославському - тільки ганьби та поразок, як і всій корупційній системі!..
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 28.07.2021 13:14
    0
    UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:12
    А ты из другой команды ботов пришел по обсирать Яраславского?
    А что его обсирать? Его команда ОФИЦИАЛЬНО участвовала в договорных матчах. При этом он ни кого не назвал виновным и даже не делал расследование.
    А тут его тянут за уши в премьер лигу.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 13:14
    -1
    Aleks04, 28.07.2021 13:11
    Туда бы ещё Маркевича, который частенько договорняки устраивал и покупал судеек. Вот командочка будет, ничего, всё впереди!
    Походу даже Ярославкский не готов платить Мыросе 700к в месяц, как в ффу
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 13:14
    -1
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:12
    Вобще то и за удаление основном речь))))) не выучили инструкции?))))
    Перше вилучення було по ділу, а друге йде в купі з сумнівним пенальті
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 28.07.2021 13:12
    -2
    Fangold, 28.07.2021 13:08
    Одне сумнівне пенальті в ворота Альянсу і команда знімається, хіба це гідна команда? Хіба вона треба українському футболу?
    Вобще то и за удаление основном речь))))) не выучили инструкции?))))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:12
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:10
    Я смотрю тут очень много ботов пропалченых. Не интересно становится. Ярославский честь клуба отбеливает?)))
    А ты из другой команды ботов пришел по обсирать Яраславского?
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 28.07.2021 13:11
    -1
    avtv5555, 28.07.2021 13:09
    Президент клуба обыкновенный сельский бычок-гопник, которому захотелось славы, До этого никто не знал о его существовании, а теперь увидела вся Украина. Но до папы хозяина Ингульца ему далеко у того есть харизма как и у Кварцяного, а тут масштаб не тот. Да и причин говорить о беспределе нет, был довольно спорный момент. Закон трактует что выход один на один красная, но не каждый судья ее бы дал. так 50 на 50. У нас были сотни матчей где было намного больше судейских спорных действий. Тогда каждая команда могла за сезон сниматься по 3 - 4 раза.
    Сразу видно Вы человек умный. толково этой гопоте сельской все растолковали.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 13:11
    +1
    Туда бы ещё Маркевича, который частенько договорняки устраивал и покупал судеек. Вот командочка будет, ничего, всё впереди!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.07.2021 13:11
    +2
    Если после каждой игры Металлиста команды будут сниматься с соревнований, то даже не знаю что думать...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 13:10
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:03
    И они хотят развития футбола!? Кто будет вкладывать в футбол когда такой беспредел? Тупо тащат команды и убивают других. Павелко сделал 5 шагов назад в для нашего футбола. Что бы теперь отбелить и сделать футбол для инвестор интересным, надо много лет.
    павелковская шарашка будет покрывать абсолютно всех, кто занесет ей.
    а учитывая взаимные реверансы Ярославского и павелки там уже все давно договорено и поделено, может часть ХТЗ павелке подарят после выборов
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 28.07.2021 13:10
    -2
    Я смотрю тут очень много ботов пропалченых. Не интересно становится. Ярославский честь клуба отбеливает?)))
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 28.07.2021 13:10
    -2
    Клоуны, нафиг они создают эти Минаи, Альянсы, ни академии ни финансирования, какое будущее есть у таких клубов?
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 28.07.2021 13:09
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:07
    Человек же объяснил, зачем ему вкладывать деньги когда идет полный беспредел. Это точно также как в матче с Олимпиком тащили шахтер и официально дали "вне игры с углавого"!! Тем самым отменил гол!! После этого федерации молчала, а клуб снялся из этого цирка . И вы будите рассказывать что это не федерация?
    Ув это называется шантаж. Вам напомнить сколько клубов на Украине начиная с этого года шантажировали федерацию , что они снимутся ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:09
    0
    Помню матч челси-барселона 8\9 Вот от там был беспредел но не кто клуб не распускал. А тут пару спорных моментов и все клуб распустили. Больше похоже на то что повод искали
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 28.07.2021 13:09
    +1
    Президент клуба обыкновенный сельский бычок-гопник, которому захотелось славы, До этого никто не знал о его существовании, а теперь увидела вся Украина. Но до папы хозяина Ингульца ему далеко у того есть харизма как и у Кварцяного, а тут масштаб не тот. Да и причин говорить о беспределе нет, был довольно спорный момент. Закон трактует что выход один на один красная, но не каждый судья ее бы дал. так 50 на 50. У нас были сотни матчей где было намного больше судейских спорных действий. Тогда каждая команда могла за сезон сниматься по 3 - 4 раза.
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 28.07.2021 13:08
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 12:58
    Браво федерация!! Тащите дальше металист!!
    Жалко только что Кучер В говне этом.
    А то Кучер не знає, як тягнули кротів при януковичу.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 13:08
    0
    Одне сумнівне пенальті в ворота Альянсу і команда знімається, хіба це гідна команда? Хіба вона треба українському футболу?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 28.07.2021 12:58
    +4
    Vlad Boych, 28.07.2021 12:55
    Всем не угодишь
    кто забашлял тому и угодили. Это не футбол уже
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.07.2021 13:11
    +2
    Если после каждой игры Металлиста команды будут сниматься с соревнований, то даже не знаю что думать...
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 13:07
    +2
    м-да "красиво " Металл вернулся
    хотя и решение о расформировании неадекватное и импульсивное.
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 28.07.2021 12:53
    +2
    Ребят, обидно что футболисты и академия - вся молодежь уйдет на улицу
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 28.07.2021 13:11
    +1
    Туда бы ещё Маркевича, который частенько договорняки устраивал и покупал судеек. Вот командочка будет, ничего, всё впереди!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 28.07.2021 13:09
    +1
    Президент клуба обыкновенный сельский бычок-гопник, которому захотелось славы, До этого никто не знал о его существовании, а теперь увидела вся Украина. Но до папы хозяина Ингульца ему далеко у того есть харизма как и у Кварцяного, а тут масштаб не тот. Да и причин говорить о беспределе нет, был довольно спорный момент. Закон трактует что выход один на один красная, но не каждый судья ее бы дал. так 50 на 50. У нас были сотни матчей где было намного больше судейских спорных действий. Тогда каждая команда могла за сезон сниматься по 3 - 4 раза.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.07.2021 12:59
    +1
    Металлист всегда был гнилой и мерзкой командой. Всегда договорнячки, дутый пафос, мутки. Лично мне куда более ценны такие команды как Альянс, чем МКГ которое будет лезть по беспределу.
    Надеюсь другие клубы первой лиги сделают выводы и в каждом матче будут рубиться так, чтобы этот недоклуб на 5-6 матч не нашел людей для состава
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 28.07.2021 12:55
    +1
    Браво, федерация, Браво...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.07.2021 12:53
    +1
    Первая победа МКГ
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:17
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:14
    А что его обсирать? Его команда ОФИЦИАЛЬНО участвовала в договорных матчах. При этом он ни кого не назвал виновным и даже не делал расследование.
    А тут его тянут за уши в премьер лигу.
    Тянут за уши? Сразу видно что бот. Там спорные моменты из пальца высосаны. Такие в каждом матче бывают
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 28.07.2021 13:16
    0
    Как же у них по шараваром потекло и это была первая игра Металлиста , пипец ))) А что же будет дальше , чубы начнут себе с заднего места выдерать ?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.07.2021 13:16
    0
    Владимир Копяк, 28.07.2021 13:11
    Если после каждой игры Металлиста команды будут сниматься с соревнований, то даже не знаю что думать...
    Это будет замечательно. Нормальные футбольные болельщики ненавидят наш футбол, пусть остаются 3-4 клуба олигархов и пусть они играют между собой, раз им так хочется покупать судей и руководство футбола. Выход один: ежегодно садить в тюрьмы по 50-60 футбольных судей за коррупцию и конфискованные у них деньги, а это около 10-15 миллионов долларов у каждого, вкладывать в детский футбол. Но этого никогда не будет.
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 28.07.2021 13:14
    0
    UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:12
    А ты из другой команды ботов пришел по обсирать Яраславского?
    А что его обсирать? Его команда ОФИЦИАЛЬНО участвовала в договорных матчах. При этом он ни кого не назвал виновным и даже не делал расследование.
    А тут его тянут за уши в премьер лигу.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:12
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:10
    Я смотрю тут очень много ботов пропалченых. Не интересно становится. Ярославский честь клуба отбеливает?)))
    А ты из другой команды ботов пришел по обсирать Яраславского?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 28.07.2021 13:10
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:03
    И они хотят развития футбола!? Кто будет вкладывать в футбол когда такой беспредел? Тупо тащат команды и убивают других. Павелко сделал 5 шагов назад в для нашего футбола. Что бы теперь отбелить и сделать футбол для инвестор интересным, надо много лет.
    павелковская шарашка будет покрывать абсолютно всех, кто занесет ей.
    а учитывая взаимные реверансы Ярославского и павелки там уже все давно договорено и поделено, может часть ХТЗ павелке подарят после выборов
    Ссылка
    Gepard
    online
      Gepard, 28.07.2021 13:09
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 13:07
    Человек же объяснил, зачем ему вкладывать деньги когда идет полный беспредел. Это точно также как в матче с Олимпиком тащили шахтер и официально дали "вне игры с углавого"!! Тем самым отменил гол!! После этого федерации молчала, а клуб снялся из этого цирка . И вы будите рассказывать что это не федерация?
    Ув это называется шантаж. Вам напомнить сколько клубов на Украине начиная с этого года шантажировали федерацию , что они снимутся ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.07.2021 13:09
    0
    Помню матч челси-барселона 8\9 Вот от там был беспредел но не кто клуб не распускал. А тут пару спорных моментов и все клуб распустили. Больше похоже на то что повод искали
    Ссылка
    Oleg Kar
      Oleg Kar, 28.07.2021 13:08
    0
    Андрей Гинов, 28.07.2021 12:58
    Браво федерация!! Тащите дальше металист!!
    Жалко только что Кучер В говне этом.
    А то Кучер не знає, як тягнули кротів при януковичу.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.07.2021 13:08
    0
    Одне сумнівне пенальті в ворота Альянсу і команда знімається, хіба це гідна команда? Хіба вона треба українському футболу?
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
      Андрей Гинов, 28.07.2021 13:07
    0
    Artem79, 28.07.2021 13:02
    Причем здесь федерация,тут владелец страдает идиотизмом.После первого поражения распускать футбольный клуб - ума палата.
    Человек же объяснил, зачем ему вкладывать деньги когда идет полный беспредел. Это точно также как в матче с Олимпиком тащили шахтер и официально дали "вне игры с углавого"!! Тем самым отменил гол!! После этого федерации молчала, а клуб снялся из этого цирка . И вы будите рассказывать что это не федерация?
    Ссылка
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