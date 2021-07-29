Результаты Q2 Лиги конференций. Успех Казахстана, не день Украины

29 июля в Европе прошли ответные матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.

Полтавская «Ворскла» проиграла финскому клубу КуПС (2:3 OT), пропустив ключевой гол в компенсированное время второго тайма, и выбыла из соревнований.

Удачно выступают клубы из Казахстана. «Шахтер» Караганда по пенальти прошел румынский ФКСБ (бывшая команда «Стяуа») и стал соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации ЛК.

Кроме того, «Тобол» из Казахстана отыграл дефицит в два гола в игре с хорватским «Хайдуком» (4:1 OT), а «Астана» имеет перевес над «Арисом» из Греции (2:0 в первой игре).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q2

Ответные матчи, 29 июля