Результаты Q2 Лиги конференций. Успех Казахстана, не день Украины

29 июля в Европе прошли ответные матчи второго раунда квалификации Лиги конференций 2021/22.
Полтавская «Ворскла» проиграла финскому клубу КуПС (2:3 OT), пропустив ключевой гол в компенсированное время второго тайма, и выбыла из соревнований.
Удачно выступают клубы из Казахстана. «Шахтер» Караганда по пенальти прошел румынский ФКСБ (бывшая команда «Стяуа») и стал соперником «Колоса» из Ковалевки в 3-м раунде квалификации ЛК.
Кроме того, «Тобол» из Казахстана отыграл дефицит в два гола в игре с хорватским «Хайдуком» (4:1 OT), а «Астана» имеет перевес над «Арисом» из Греции (2:0 в первой игре).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q2
Ответные матчи, 29 июля
Источник — Sport.ua
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