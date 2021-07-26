Рейзлин выиграл бронзу, Билодид взяла паузу, победы Свитолиной и Киченок

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 25 июля.

1. Есть медаль! Игорь Рейзлин выиграл бронзу Олимпиады в фехтовании. Украинский шпажист не упустил возможность завоевать бронзу.

2. Без медали. Елена Костевич заняла четвертое место в финале стрельбы с 10 м. Финал выиграла представительница Российского олимпийского комитета.

3. Бронза Рейзлина и прощание легенды. Как прошел второй день ОИ. Sport.ua подводит итоги второго соревновательного дня 32-й Олимпиады.

4. Вновь на те же грабли. Заря минимально уступила Александрии. Луганчане начинают второй сезон подряд с поражения на своем поле.

5. Десна в большинстве разгромила Черноморец. Одесситы еще до перерыва остались в меньшинстве и не выстояли.

6. Дарья Билодид решила взять длительную паузу в выступлениях. Молодая дзюдоистка завоевала бронзу на Олимпиаде.

7. Исторический успех. Металлист 1925 обыграл Рух. Харьковский клуб отметил дебют в УПЛ напряженной победой.

8. Результативный спарринг. Динамо обыграло Газиантеп в контрольном поединке. Киевляне продолжают готовиться к новому сезону.

9. Свитолина стартовала с непростой победы на Олимпиаде в Токио. Первая ракетка Украины в трех сетах обыграла представительницу Германии.

10. Сестры Киченок совершили большой камбэк и обыграли пару из Индии. Украинки с трудом прошли первый раунд турнира на Олимпийских играх 2020.