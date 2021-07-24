Олимпиада началась, Динамо подписало форварда, Григорчук покинул Солигорск

Главные новости за 23 июля на Sport.ua

  • 24.07.2021 06:55
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Олимпиада началась, Динамо подписало форварда, Григорчук покинул Солигорск
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 июля.

1. ФОТО. В Токио состоялась церемония открытия XXXII летних Олимпийских Игр
Ближайшие две недели лучшие спортсмены мира будут сражаться за 339 комплектов наград

2. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с форвардом из Венесуэлы
Договор столичного клуба с Эриком Рамиресом будет действовать 5 лет

3. ОФИЦИАЛЬНО. Роман Григорчук покидает Шахтер Солигорск
Украинскому тренеру не простили провал в Лиге конференций

4. Проверка середняком Бундеслиги. Динамо сыграло вничью с Унионом
Команды обменялись голами

5. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Рыбалка – игрок Александрии
Экс-хавбек «Динамо» возвращается в УПЛ

6. ОФИЦИАЛЬНО. Мехелен выкупил у Селтика контракт украинца Марьяна Шведа
Соглашение подписано на 3 года с правом пролонгации на 1 сезон

7. Ничейный старт УПЛ. Мариуполь и Львов поделили очки
Результативным получился только первый тайм

8. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная России получила нового главного тренера
Российский футбольный союз (РФС) нашел замену Станиславу Черчесову

9. Есть ли шансы на медали? Превью теннисного турнира на Олимпиаде в Токио
Ставим самые высокие цели, но любая награда в этом виде спорта станет огромным достижением

10. В Токио наших боксеров будет мало, но на медали стоит рассчитывать
Лев Кравцив – о шансах украинской сборной по боксу в Японии

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Источник — Sport.ua

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