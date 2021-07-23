ОФИЦИАЛЬНО. Мехелен выкупил у Селтика контракт украинца Марьяна Шведа

Соглашение подписано на 3 года с правом пролонгации на 1 сезон

  • 23.07.2021 21:37
  • 3914 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Мехелен выкупил у Селтика контракт украинца Марьяна Шведа
© ФК Мехелен. Марьян Швед

24-летний украинский полузащитник Марьян Швед стал полноценным игроком «Мехелена».

Бельгийский клуб выкупил у шотландского «Селтика» контракт украинца. Соглашение подписано на 3 года (до лета 2024) с правом пролонгации на 1 сезон (по схеме 3+1).

Марьян Швед отметил: «Я хотел остаться в «Мехелене». Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую».

В прошлом сезоне Швед играл в «Мехелене» на правах аренды. Он провел 24 матча и забил 5 голов.

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Источник — ФК Мехелен

(3 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 23:25
    0
    головне, щоб не бухав і взявся за голову
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 23.07.2021 22:50
    +2
    Молодец,значит оценили его как нужного для команды игрока.Рухай тільки вгору!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 23.07.2021 22:19
    +5
    Дуже добре. Успіхів Мар'яну Шведу. Працелюбності, старанності і наполегливості. Чекаємо на нього в збірній Україні.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.07.2021 22:02
    +6
    Дай Бог, Мар'ян, удачі!!!
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 23.07.2021 22:01
    +7
    ну и хорошо
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 23.07.2021 22:01
    +7
    ну и хорошо
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 23.07.2021 22:02
    +6
    Дай Бог, Мар'ян, удачі!!!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 23.07.2021 22:19
    +5
    Дуже добре. Успіхів Мар'яну Шведу. Працелюбності, старанності і наполегливості. Чекаємо на нього в збірній Україні.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 23.07.2021 22:50
    +2
    Молодец,значит оценили его как нужного для команды игрока.Рухай тільки вгору!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 23:25
    0
    головне, щоб не бухав і взявся за голову
    Ссылка
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