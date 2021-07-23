ОФИЦИАЛЬНО. Мехелен выкупил у Селтика контракт украинца Марьяна Шведа

24-летний украинский полузащитник Марьян Швед стал полноценным игроком «Мехелена».

Бельгийский клуб выкупил у шотландского «Селтика» контракт украинца. Соглашение подписано на 3 года (до лета 2024) с правом пролонгации на 1 сезон (по схеме 3+1).

Марьян Швед отметил: «Я хотел остаться в «Мехелене». Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую».

В прошлом сезоне Швед играл в «Мехелене» на правах аренды. Он провел 24 матча и забил 5 голов.

🚀 I Shved Raket is klaar voor lancering 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/Pddt6TO5kE — KV Mechelen (@kvmechelen) July 23, 2021