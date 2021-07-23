ОФИЦИАЛЬНО. Мехелен выкупил у Селтика контракт украинца Марьяна Шведа

24-летний украинский полузащитник Марьян Швед стал полноценным игроком «Мехелена».
Бельгийский клуб выкупил у шотландского «Селтика» контракт украинца. Соглашение подписано на 3 года (до лета 2024) с правом пролонгации на 1 сезон (по схеме 3+1).
Марьян Швед отметил: «Я хотел остаться в «Мехелене». Я уже вернулся в команду, пообщался с игроками и тренерами. Здесь я прекрасно себя чувствую».
В прошлом сезоне Швед играл в «Мехелене» на правах аренды. Он провел 24 матча и забил 5 голов.
🚀 I Shved Raket is klaar voor lancering 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/Pddt6TO5kE— KV Mechelen (@kvmechelen) July 23, 2021
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ I Marian Shved wordt gekocht van Celtic en tekende voor 3 seizoenen plus een optie.— KV Mechelen (@kvmechelen) July 23, 2021
Meer info 👇#nomatterwhat
Источник — ФК Мехелен
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