ОФИЦИАЛЬНО. Сборная России получила нового главного тренера

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Валерий Карпин.

Контракт будет подписан в понедельник, 26 июля. Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов». Скорее всего, он будет совмещать должности в сборной и в клубе.

На посту главного тренера сборной России Карпин заменит Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачи на Евро-2020.