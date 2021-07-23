ОФИЦИАЛЬНО. Сборная России получила нового главного тренера

Российский футбольный союз (РФС) нашел замену Станиславу Черчесову

  • 23.07.2021 20:38
  • 9979 просмотров
  • 14 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная России получила нового главного тренера
© РФС. Валерий Карпин

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Валерий Карпин.

Контракт будет подписан в понедельник, 26 июля. Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов». Скорее всего, он будет совмещать должности в сборной и в клубе.

На посту главного тренера сборной России Карпин заменит Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачи на Евро-2020.

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Источник — РФС

(24 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 21:53
    0
    Ростов уже поплыл!
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 21:40
    +2
    Хуже точно не будет...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 23.07.2021 21:37
    -1
    от коли в Україні за будь-які новини з рф-ії ЗМІ почнуть закривати, от тоді можна буде говорити, що закінчилася малоросія і почалася Україна) а поки що..малоросія продовжується)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.07.2021 21:30
    +1
    РФС сомнительная организация.
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 23.07.2021 21:18
    +5
    Всеодно Парашка це днооооооооо!!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 21:16
    0
    Тьфу ты, увидел фотку - подумал Михайличенко...
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 23.07.2021 21:11
    -1
    паздравляю дырокол на шампунь хахаха
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 23.07.2021 21:09
    +4
    al mizo, 23.07.2021 21:01
    Как ни странно-но Валера-верим умеет сбить хоть какую-то кому из днищ.... на длинный турнир его не хватит но на короткий период-вполне сойдет
    Там що, на заліссі, є обдарована молодь? З ким там Карпіну створювати команду?
    На болотах одвічно не було навіть напів топа. Ну, хіба що потужний кіпер Рінат Дасаєв.., так і той - корінний Татарин.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 23.07.2021 21:01
    0
    Как ни странно-но Валера-верим умеет сбить хоть какую-то кому из днищ.... на длинный турнир его не хватит но на короткий период-вполне сойдет
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.07.2021 20:55
    +2
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Все в музыканты не годитесь. (С)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 23.07.2021 20:51
    -18
    Удачи!
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 23.07.2021 20:51
    +3
    Жаль Валеру,вроде нормальный тренер.но видимо заставили возглавить это Дно ,где хороших футболистов нет.
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 23.07.2021 20:50
    +1
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 20:42
    +13
    Чекаємо нових низин! Давайте, пробийте нове дно, азійські братішки!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 23.07.2021 20:42
    +13
    Чекаємо нових низин! Давайте, пробийте нове дно, азійські братішки!
    Ссылка
    dunamo-fan
    online
      dunamo-fan, 23.07.2021 21:18
    +5
    Всеодно Парашка це днооооооооо!!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 23.07.2021 21:09
    +4
    al mizo, 23.07.2021 21:01
    Как ни странно-но Валера-верим умеет сбить хоть какую-то кому из днищ.... на длинный турнир его не хватит но на короткий период-вполне сойдет
    Там що, на заліссі, є обдарована молодь? З ким там Карпіну створювати команду?
    На болотах одвічно не було навіть напів топа. Ну, хіба що потужний кіпер Рінат Дасаєв.., так і той - корінний Татарин.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 23.07.2021 20:51
    +3
    Жаль Валеру,вроде нормальный тренер.но видимо заставили возглавить это Дно ,где хороших футболистов нет.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 23.07.2021 21:40
    +2
    Хуже точно не будет...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.07.2021 20:55
    +2
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Все в музыканты не годитесь. (С)
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.07.2021 21:30
    +1
    РФС сомнительная организация.
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 23.07.2021 20:50
    +1
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 23.07.2021 21:53
    0
    Ростов уже поплыл!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 23.07.2021 21:16
    0
    Тьфу ты, увидел фотку - подумал Михайличенко...
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 23.07.2021 21:01
    0
    Как ни странно-но Валера-верим умеет сбить хоть какую-то кому из днищ.... на длинный турнир его не хватит но на короткий период-вполне сойдет
    Ссылка
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