ОФИЦИАЛЬНО. Сборная России получила нового главного тренера

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Валерий Карпин.
Контракт будет подписан в понедельник, 26 июля. Соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
С 2017 года Карпин возглавляет «Ростов». Скорее всего, он будет совмещать должности в сборной и в клубе.
На посту главного тренера сборной России Карпин заменит Станислава Черчесова, который ушел в отставку после неудачи на Евро-2020.
Источник — РФС
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На болотах одвічно не було навіть напів топа. Ну, хіба що потужний кіпер Рінат Дасаєв.., так і той - корінний Татарин.
Все в музыканты не годитесь. (С)
На болотах одвічно не було навіть напів топа. Ну, хіба що потужний кіпер Рінат Дасаєв.., так і той - корінний Татарин.
Все в музыканты не годитесь. (С)
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