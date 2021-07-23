Ворскла упустила победу над КуПСом, Украина выиграет 18 медалей на ОИ-2020

Главные новости за 22 июля на Sport.ua

  • 23.07.2021 02:30
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Ворскла упустила победу над КуПСом, Украина выиграет 18 медалей на ОИ-2020
© ФК Ворскла

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 июля.

1. Не хватило нескольких секунд. Ворскла не удержала победу над КуПСом. Полтавчане пропустили в дебюте и в самой концовке.

2. Четыре золота и 18 медалей в целом. Медальный прогноз на Олимпиаду. Медальный прогноз для Украины на Игры в Токио от Sport.ua.

3. Результаты матчей Лиги конференций. На кого могут попасть Ворскла и Колос? В Европе прошли первые матчи второго раунда отбора Лиги конференций.

4. Олимпийские игры. Стали известны первые соперницы украинских теннисисток. Теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

5. Record: Бенфика купит Яремчука при двух условиях. Лиссабонский клуб нацелился на украинского форварда «Гента», но есть нюансы.

6. Стали известны суммы призовых для украинцев за медали на Олимпиаде. За выигранную золотую награду спортсмен получит сумму 125 тысяч долларов.

7. ФОТО. Швед замечен в Бельгии. Готовится трансфер в Мехелен? В прессе предполагают, что украинец продолжит выступать в чемпионате Бельгии.

8. Во всем виноват Монатик. Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе. Матч 2-го тура УПЛ будет перенесен в Днепр.

9. Большой скандал. На сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины. Посольства Украины в Швейцарии и Японии разбираются в этой ситуации.

10. Его замучили травмы. Хавбек сообщил, что покидает донецкий Шахтер. Максим Малышев пока не определился со своим будущим в футболе.

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Источник — Sport.ua

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