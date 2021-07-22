ФОТО. Швед замечен в Бельгии. Готовится трансфер в Мехелен?

В прессе предполагают, что украинец продолжит выступать в чемпионате Бельгии

  • 22.07.2021 12:39
  • 1610 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Швед замечен в Бельгии. Готовится трансфер в Мехелен?

Накануне в Бельгии был замечен 24-летний украинский вингер «Селтика» Марьян Швед.

Минувший сезон футболист отыграл в этой стране на правах аренды, после чего вынужден был вернуться в расположение шотландского клуба, хотя не ведет с ним подготовку к новому сезону.

Вероятнее всего, Швед прибыл в Бельгию, чтобы финализировать переговоры о своем возвращении в «Мехелен» - либо на условиях аренды, либо на полноправной основе.

Ранее Швед говорил, что хотел бы продолжить выступления в составе «Мехелена».

Контракт украинца с «Селтиком» рассчитан до июля 2023 года.

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(5 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 13:29
    0
    Да...помню єту улицу в Бельгии...😊
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.07.2021 12:49
    0
    Для всех сторон оптимально было бы, а дальше если потянет то и в сбу пробовать подключать
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 13:29
    0
    Да...помню єту улицу в Бельгии...😊
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.07.2021 12:49
    0
    Для всех сторон оптимально было бы, а дальше если потянет то и в сбу пробовать подключать
    Ссылка
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