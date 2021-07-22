ФОТО. Швед замечен в Бельгии. Готовится трансфер в Мехелен?

Накануне в Бельгии был замечен 24-летний украинский вингер «Селтика» Марьян Швед.

Минувший сезон футболист отыграл в этой стране на правах аренды, после чего вынужден был вернуться в расположение шотландского клуба, хотя не ведет с ним подготовку к новому сезону.

Вероятнее всего, Швед прибыл в Бельгию, чтобы финализировать переговоры о своем возвращении в «Мехелен» - либо на условиях аренды, либо на полноправной основе.

Maryan Shved se trouvait hier au Kavé, on imagine une bonne nouvelle prochainement 😜#kvmechelen pic.twitter.com/rC6iT1oG1Q — KV Mechelen FR (@FrMechelen) July 20, 2021

Ранее Швед говорил, что хотел бы продолжить выступления в составе «Мехелена».

Контракт украинца с «Селтиком» рассчитан до июля 2023 года.