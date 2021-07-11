«Хочу остаться в Мехелене». Марьян Швед ждет решение Селтика

Украинский вингер Марьян Швед хотел бы остаться в бельгийском «Мехелене», где выступал на правах аренды, однако «Селтик» пока не принял решение.

«Хочу остаться в «Мехелене», потому что в «Селтике» мне шансов не дают. Там я получил возможность, которой у меня не было в Шотландии».

«Я доволен прошлым сезоном. У меня было достаточно матчей и игрового времени, что помогло мне обрести уверенность в себе», - сказал Швед.

Контракт с «Селтиком» истекает через два года. Ранее Швед заявил, что клубы не могут договориться.

Марьян удачно провел вторую часть минувшего чемпионата. Всего забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.