«Хочу остаться в Мехелене». Марьян Швед ждет решение Селтика

Вингер ждет решение клубов

  • 11.07.2021 16:21
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«Хочу остаться в Мехелене». Марьян Швед ждет решение Селтика
© voetbalkrant.com

Украинский вингер Марьян Швед хотел бы остаться в бельгийском «Мехелене», где выступал на правах аренды, однако «Селтик» пока не принял решение.

«Хочу остаться в «Мехелене», потому что в «Селтике» мне шансов не дают. Там я получил возможность, которой у меня не было в Шотландии».

«Я доволен прошлым сезоном. У меня было достаточно матчей и игрового времени, что помогло мне обрести уверенность в себе», - сказал Швед.

Контракт с «Селтиком» истекает через два года. Ранее Швед заявил, что клубы не могут договориться.

Марьян удачно провел вторую часть минувшего чемпионата. Всего забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Источник — Daily Record

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