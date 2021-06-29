Марьян ШВЕД: «Селтик и Мехелен никак не могут договориться»

Украинский полузащитник Марьян Швед пока не знает, где проведет следующий сезон. Контракт игрока принадлежит «Селтику», но прошлый сезон Швед на правах аренды выступал за бельгийский «Мехелен».

– Где продолжите карьеру – в «Мехелене» или «Селтике»?

– Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.

– А вы где хотели бы играть?

– Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.

Швед удачно провел вторую часть минувшего чемпионата. Всего забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.