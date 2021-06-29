Марьян ШВЕД: «Селтик и Мехелен никак не могут договориться»

Хавбек ждет решения клубов

  • 29.06.2021 13:28
  • 1749 просмотров
  • 1 комментарий
Марьян ШВЕД: «Селтик и Мехелен никак не могут договориться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Марьян Швед пока не знает, где проведет следующий сезон. Контракт игрока принадлежит «Селтику», но прошлый сезон Швед на правах аренды выступал за бельгийский «Мехелен».

– Где продолжите карьеру – в «Мехелене» или «Селтике»?

– Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.

– А вы где хотели бы играть?

– Я не могу говорить об этом, – сказал Швед.

Швед удачно провел вторую часть минувшего чемпионата. Всего забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 29.06.2021 14:02
    0
    Нарешті Марян перестав молоти зайве язиком.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.06.2021 14:02
    0
    Нарешті Марян перестав молоти зайве язиком.
    Ссылка
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