Record: Бенфика купит Яремчука при двух условиях

Лиссабонский клуб нацелился на украинского форварда «Гента», но есть нюансы

  • 22.07.2021 22:46
  • 3561 просмотр
  • 1 комментарий
Record: Бенфика купит Яремчука при двух условиях
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины может продолжить карьеру в Португалии. Об этом сообщает издание Record, поместив фото Яремчука на первую полосу. Сообщается, что «Бенфика» уже провела переговоры с «Гентом» касательно трансфера украинца.

По данным источника, «Гент» хочет получить за своего главного бомбардира 15 миллионов евро. «Бенфика» готова заплатить эту сумму, но есть два условия: клуб должен пройти квалификацию Лиги чемпионов и продать в межсезонье Хариса Сеферофича, который после Евро-2020 попал в сферу интересов нескольких топ-клубов.

Отметим, что Роман Яремчук не попал в заявку «Гента» на Лигу Конференций. Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук не знает, продолжит ли украинец выступления за бельгийский клуб.

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Источник — record.pt

(12 голосов)

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Комментарии
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 23.07.2021 00:05
    -1
    Нехай їде до дружбана свойого, Басти. Там заберуть, навчать всьому.
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