Record: Бенфика купит Яремчука при двух условиях

25-летний форвард «Гента» и сборной Украины может продолжить карьеру в Португалии. Об этом сообщает издание Record, поместив фото Яремчука на первую полосу. Сообщается, что «Бенфика» уже провела переговоры с «Гентом» касательно трансфера украинца.

По данным источника, «Гент» хочет получить за своего главного бомбардира 15 миллионов евро. «Бенфика» готова заплатить эту сумму, но есть два условия: клуб должен пройти квалификацию Лиги чемпионов и продать в межсезонье Хариса Сеферофича, который после Евро-2020 попал в сферу интересов нескольких топ-клубов.

Отметим, что Роман Яремчук не попал в заявку «Гента» на Лигу Конференций. Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук не знает, продолжит ли украинец выступления за бельгийский клуб.