Тренер Гента: «Узнаю у Яремчука, будет ли он еще играть за нас»

Украинца еще могут включить в заявку на Лигу конференций

  • 22.07.2021 13:34
  • 1123 просмотра
  • 0 комментариев
Тренер Гента: «Узнаю у Яремчука, будет ли он еще играть за нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук не включен в заявку «Гента» на матч квалификации Лиги конференций против «Валеренги». Но форвард еще может попасть в список команды на следующие матчи турнира. Об этом заявил тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук.

«УЕФА разрешает во время трансферного окна подавать новую заявку клуба на каждый квалификационный раунд. Так что, шанс, что Яремчук приедет и сыграет за нас, еще есть. Как только он будет здесь, я поговорю с ним, чтобы узнать о ситуации и его ожиданиях. Потом посмотрим, будет ли он еще играть за нас. Мы узнаем больше после этого разговора», - сказал Ванхазебрук.

Напомним, что существует большая вероятность, что Яремчук сменит команду этим летом. По информации СМИ, на форварда нацелена «Бенфика» и турецкие клубы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Voetbalprimeur

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности