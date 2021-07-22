Тренер Гента: «Узнаю у Яремчука, будет ли он еще играть за нас»

Один из лидеров сборной Украины Роман Яремчук не включен в заявку «Гента» на матч квалификации Лиги конференций против «Валеренги». Но форвард еще может попасть в список команды на следующие матчи турнира. Об этом заявил тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук.

«УЕФА разрешает во время трансферного окна подавать новую заявку клуба на каждый квалификационный раунд. Так что, шанс, что Яремчук приедет и сыграет за нас, еще есть. Как только он будет здесь, я поговорю с ним, чтобы узнать о ситуации и его ожиданиях. Потом посмотрим, будет ли он еще играть за нас. Мы узнаем больше после этого разговора», - сказал Ванхазебрук.

Напомним, что существует большая вероятность, что Яремчук сменит команду этим летом. По информации СМИ, на форварда нацелена «Бенфика» и турецкие клубы.