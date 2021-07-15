Яремчук согласовал контракт с Бенфикой

Нападающий «Гента» еще на шаг стал ближе к переходу в португальский клуб

  • 15.07.2021 15:20
  • 1010 просмотров
  • 3 комментария
Яремчук согласовал контракт с Бенфикой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук уже уладил с «Бенфикой» все финансовые нюансы своего контракта.

Диалог между клубами продолжается. Правда, пока никакого серьезного прорыва не случилось.

В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Источник: «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» о трансфере Яремчука

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.07.2021 15:38
    0
    Вот так сюжет
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    POWER
    online
      POWER, 15.07.2021 15:37
    +2
    я думал, что он в АПЛ перейдет.
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    Max30
    online
      Max30, 15.07.2021 15:34
    -3
    Ну такое,мне кажется бельгийский чемпионат сильнее
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    POWER
    online
      POWER, 15.07.2021 15:37
    +2
    я думал, что он в АПЛ перейдет.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.07.2021 15:38
    0
    Вот так сюжет
    Ссылка
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