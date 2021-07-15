Яремчук согласовал контракт с Бенфикой

Форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук уже уладил с «Бенфикой» все финансовые нюансы своего контракта.
Диалог между клубами продолжается. Правда, пока никакого серьезного прорыва не случилось.
В прошлом сезоне Яремчук забил 23 мяча в 43 матчах. Форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
Источник: «Бенфика» ведет переговоры с «Гентом» о трансфере Яремчука
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Источник — Sport.ua
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