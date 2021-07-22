Во всем виноват Монатик. Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе

Матч 2-го тура УПЛ будет перенесен в Днепр

  • 22.07.2021 14:27
  • 6027 просмотров
  • 29 комментариев
Во всем виноват Монатик. Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе
© meta-ratings.com.ua

Во втором туре УПЛ «Черноморец» должен был в Одессе принимать «Днепр-1». В первом туре одесситы на выезде сыграют с «Десной».

Однако матч «Черноморец» - «Днепр-1» не состоится в Одессе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Причина – плохое состояние газона стадиона в Одессе после концерта Монатика. Поединок будет перенесен в Днепр. Формальным хозяином матча останется «Черноморец», а, соответственно, транслятором поединка – телеканалы «Футбол».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kherson384
    online
      Kherson384, 22.07.2021 18:28
    0
    Папаслись овці.......
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:25
    0
    paryc, 22.07.2021 17:56
    А фанаты Черноморца не хотят сказать Монатику и Коржу (Ми вам тут не рады) а то пиз-ть на тренера и игроков умные.
    Все 10 человек!?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:17
    0
    Нихрена себе Монатик вьітоптал.... Монстр
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:16
    0
    Да пусть сразу асфальт закатают....не надр траву стричь
    Ссылка
    paryc
      paryc, 22.07.2021 17:56
    +2
    А фанаты Черноморца не хотят сказать Монатику и Коржу (Ми вам тут не рады) а то пиз-ть на тренера и игроков умные.
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 17:16
    -3
    molekiller, 22.07.2021 17:08
    такое как ты ,должно тихо сопеть и тихо сосать(что тебе сподручней)
    А ты видно спец по глотанию ,да автобусница ванючаю
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 17:08
    +1
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    такое как ты ,должно тихо сопеть и тихо сосать(что тебе сподручней)
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 17:01
    +1
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    это ты ? Maceo Plex, 19.10.2018 11:33
    https://sport.ua/news/410156-surkis-hatskevichu-vy-vdohnovlyaete-vseh-kto-p
    richasten-k-dinamo
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 22.07.2021 17:00
    -6
    sahka1981, 22.07.2021 15:14
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    А с каких пор Корж российский певец?
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 16:59
    0
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    здорово многоликий,рамсы попутал? Maceo Plex, 14.08.2018 12:56 это ты животное https://sport.ua/news/398990-aleksandr-aliev-otvechaet-na-voprosy-chitatele
    y-sportua
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.07.2021 16:49
    +4
    Базар лига!
    Больше добавить нечего
    При таких управленцах как Павелко, наш футбол окончательно загнётся....
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 16:35
    +5
    Что дальше с полем?То что перенесут это понятно дальше что?есть 3 недели что делать будут?Досевать ?
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 16:03
    -4
    M@ks__Mole7777, 22.07.2021 15:55
    П...дуй клубнику в польше у пана собирай гомаробот
    Зачем в Польшу,пусть автобусники в Одессе на стадионе траву выращивают своему Динамо 2
    Ссылка
    M@ks__Mole7777
    online
      M@ks__Mole7777, 22.07.2021 15:55
    -13
    Nashwill, 22.07.2021 15:48
    хай коржик на бамбас-арені виступає,а максік7777 на нього пофапає
    П...дуй клубнику в польше у пана собирай гомаробот
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 22.07.2021 15:48
    +4
    sahka1981, 22.07.2021 15:14
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    хай коржик на бамбас-арені виступає,а максік7777 на нього пофапає
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 22.07.2021 15:14
    +3
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    Ссылка
    M@ks__Mole7777
    online
      M@ks__Mole7777, 22.07.2021 15:12
    -6
    Что ж такое суркис , ты игроков своем дынамо не покупай ,а газончик новый фарму настели
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 22.07.2021 15:11
    -3
    Можно в Конче-Заспе сыграть
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Мохнатик пел на узком языке.
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:08
    -1
    Надо было в Мариуполе играть.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    +6
    Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    Монатика на кол посадить
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 22.07.2021 14:46
    +6
    Рождённые в Автобусе, 22.07.2021 14:42
    Рогоморец снять с УПЛ,или пусть живёт и тренируется с автобусниками на К Заспе,да там и играет на киевскую обл,вонючий фарм
    Снять с УПЛ, как Мариуполь в прошлом году?)
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 22.07.2021 16:35
    +5
    Что дальше с полем?То что перенесут это понятно дальше что?есть 3 недели что делать будут?Досевать ?
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 22.07.2021 16:49
    +4
    Базар лига!
    Больше добавить нечего
    При таких управленцах как Павелко, наш футбол окончательно загнётся....
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 22.07.2021 15:48
    +4
    sahka1981, 22.07.2021 15:14
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    хай коржик на бамбас-арені виступає,а максік7777 на нього пофапає
    Ссылка
    Александр Пересадько
    online
      Александр Пересадько, 22.07.2021 14:59
    +4
    Монатика на кол посадить
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 22.07.2021 15:14
    +3
    "На такой шаг одесситы вынуждены были пойти, поскольку перед стартом футбольного сезона на одесском стадионе «Черноморец» ухудшилось качество газона после концерта Монатика. Помимо этого, 24 июля на стадионе «Черноморец» состоится концерт российского исполнителя Максима Коржа. ."
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 22.07.2021 14:35
    +3
    Перекопать и посеять пшеницу , пусть она на пустом стадионе хранится , в доме который построил ....не Джек.
    Ссылка
    paryc
      paryc, 22.07.2021 17:56
    +2
    А фанаты Черноморца не хотят сказать Монатику и Коржу (Ми вам тут не рады) а то пиз-ть на тренера и игроков умные.
    Ссылка
    Евгений Павлович
    online
      Евгений Павлович, 22.07.2021 14:48
    +2
    Хорошо,что не два Монатика потоптались...
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 17:08
    +1
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    такое как ты ,должно тихо сопеть и тихо сосать(что тебе сподручней)
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 17:01
    +1
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    это ты ? Maceo Plex, 19.10.2018 11:33
    https://sport.ua/news/410156-surkis-hatskevichu-vy-vdohnovlyaete-vseh-kto-p
    richasten-k-dinamo
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 22.07.2021 18:28
    0
    Папаслись овці.......
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:25
    0
    paryc, 22.07.2021 17:56
    А фанаты Черноморца не хотят сказать Монатику и Коржу (Ми вам тут не рады) а то пиз-ть на тренера и игроков умные.
    Все 10 человек!?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:17
    0
    Нихрена себе Монатик вьітоптал.... Монстр
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 22.07.2021 18:16
    0
    Да пусть сразу асфальт закатают....не надр траву стричь
    Ссылка
    molekiller
    online
      molekiller, 22.07.2021 16:59
    0
    MaceooPlex, 22.07.2021 15:00
    Как Говерлу несколькими годами ранее)
    здорово многоликий,рамсы попутал? Maceo Plex, 14.08.2018 12:56 это ты животное https://sport.ua/news/398990-aleksandr-aliev-otvechaet-na-voprosy-chitatele
    y-sportua
    Ссылка
    ...
    online
      ..., 22.07.2021 15:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 22.07.2021 15:04
    А до чого тут Монатік, якщо керівництво стадіону - баригі та жлоби. Заробляєте бабло на концерті - забезпечте будь ласка нормальне накриття газону.
    Мохнатик пел на узком языке.
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 22.07.2021 15:03
    0
    Fangold, 22.07.2021 14:53
    Може краще на стадіоні Динамо? Чи краще на базі в кончі-заспі, а вивіска яка: Динамо-2 - Дніпро-1
    Ну хорошо.... если фарм, то почему трансляции на гебельс ТВ, а не на плюсах? Зрада?
    Ссылка
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