Во всем виноват Монатик. Черноморец не сможет принять Днепр-1 в Одессе

Во втором туре УПЛ «Черноморец» должен был в Одессе принимать «Днепр-1». В первом туре одесситы на выезде сыграют с «Десной».

Однако матч «Черноморец» - «Днепр-1» не состоится в Одессе. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Причина – плохое состояние газона стадиона в Одессе после концерта Монатика. Поединок будет перенесен в Днепр. Формальным хозяином матча останется «Черноморец», а, соответственно, транслятором поединка – телеканалы «Футбол».