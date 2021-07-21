ФОТО. Газон стадиона Черноморец находится в ужасном состоянии

Игровое поле вытоптано посетителями музыкальных концертов

  • 21.07.2021 14:52
  • 2631 просмотр
  • 11 комментариев
ФОТО. Газон стадиона Черноморец находится в ужасном состоянии
© ФК Черноморец

Газон одесского стадиона «Черноморец», на котором собирается проводить домашние матчи УПЛ футбольный клуб «Черноморец», находится в отвратительном состоянии.

Посетители концертов, которые проходят на арене, попросту вытоптали игровое поле.

В частности, 17 июля состоялся концерт исполнителя Monatik, на котором присутствовали около 20 тысяч зрителей. 24 июля на стадионе «Черноморец» выступит известный исполнитель Макс Корж.

Первый домашний матч «Черноморец» проведет 31 июля. Соперником одесской команды станет «Днепр-1».

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(7 голосов)

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Комментарии
    Кент
    online
      Кент, 21.07.2021 16:37
    0
    Суркис купи новый газон дублю своему
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.07.2021 16:09
    +1
    Fangold, 21.07.2021 15:39
    Ні, в нього завдання від фсб тупо нищити все що є, а якщо він продасть, то у клуба буде шанс на розвиток
    Там, по суті, і продавати немає що, крім емблеми і історії клубу. Все інше, якщо не помиляюсь, арештовано за борги Імексбанку.
    Ссылка
    Navbahor
    online
      Navbahor, 21.07.2021 15:59
    -1
    Пусть играют на родном стадионе Динамо в Киеве.
    Ссылка
    Yurii Alexandrovich
    online
      Yurii Alexandrovich, 21.07.2021 15:58
    +1
    Так , а чего переживать. ???
    Черноморец теперь Динамо-2 и может спокойно играть свои домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского.
    А стадион то не принадлежит футбольному клубу Черноморец и хозяева стадиона могут там хоть авторалли проводить , а не только концерты. )))
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 15:54
    0
    А що Чорноморець тепер буде грати в Києві на Лобановського?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.07.2021 15:43
    0
    Fangold, 21.07.2021 15:37
    Ну що більше нема де концерти проводить? Ну йоб вашу мать, не можна було підстилки спеціальні покласти?
    да вот как раз по настилу и трава исчезла...то ли задохнулась,то ли под весом продавило-проломало всю траву и после того как убрали настил мёртвая уже трава и пожухла...(
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 15:39
    0
    Vladislav Pohily, 21.07.2021 15:18
    Треба було зі стадіоном і команду продавати тим же покупцям, тим паче судячи з інформації, що була у ЗМІ, такий варіант був, але Клімов відмовився чи то виставив космічну ціну. Тепер і претензії по суті нікому пред'явити, тому що це приватна власність і вони можуть робити з нею що хочуть. Якби там грала їх команда, ставлення до газону було б зовсім інше.
    Ні, в нього завдання від фсб тупо нищити все що є, а якщо він продасть, то у клуба буде шанс на розвиток
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 15:37
    +2
    Ну що більше нема де концерти проводить? Ну йоб вашу мать, не можна було підстилки спеціальні покласти?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 15:33
    +4
    ... Зате до РУХу домахалися...
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    limb0101
    online
      limb0101, 21.07.2021 15:24
    +3
    Куда смотрит УАФ?
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.07.2021 15:18
    +7
    Треба було зі стадіоном і команду продавати тим же покупцям, тим паче судячи з інформації, що була у ЗМІ, такий варіант був, але Клімов відмовився чи то виставив космічну ціну. Тепер і претензії по суті нікому пред'явити, тому що це приватна власність і вони можуть робити з нею що хочуть. Якби там грала їх команда, ставлення до газону було б зовсім інше.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.07.2021 15:18
    +7
    Треба було зі стадіоном і команду продавати тим же покупцям, тим паче судячи з інформації, що була у ЗМІ, такий варіант був, але Клімов відмовився чи то виставив космічну ціну. Тепер і претензії по суті нікому пред'явити, тому що це приватна власність і вони можуть робити з нею що хочуть. Якби там грала їх команда, ставлення до газону було б зовсім інше.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 21.07.2021 15:33
    +4
    ... Зате до РУХу домахалися...
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 21.07.2021 15:24
    +3
    Куда смотрит УАФ?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 15:37
    +2
    Ну що більше нема де концерти проводить? Ну йоб вашу мать, не можна було підстилки спеціальні покласти?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.07.2021 16:09
    +1
    Fangold, 21.07.2021 15:39
    Ні, в нього завдання від фсб тупо нищити все що є, а якщо він продасть, то у клуба буде шанс на розвиток
    Там, по суті, і продавати немає що, крім емблеми і історії клубу. Все інше, якщо не помиляюсь, арештовано за борги Імексбанку.
    Ссылка
    Yurii Alexandrovich
    online
      Yurii Alexandrovich, 21.07.2021 15:58
    +1
    Так , а чего переживать. ???
    Черноморец теперь Динамо-2 и может спокойно играть свои домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского.
    А стадион то не принадлежит футбольному клубу Черноморец и хозяева стадиона могут там хоть авторалли проводить , а не только концерты. )))
    Ссылка
    Кент
    online
      Кент, 21.07.2021 16:37
    0
    Суркис купи новый газон дублю своему
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 21.07.2021 15:54
    0
    А що Чорноморець тепер буде грати в Києві на Лобановського?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.07.2021 15:43
    0
    Fangold, 21.07.2021 15:37
    Ну що більше нема де концерти проводить? Ну йоб вашу мать, не можна було підстилки спеціальні покласти?
    да вот как раз по настилу и трава исчезла...то ли задохнулась,то ли под весом продавило-проломало всю траву и после того как убрали настил мёртвая уже трава и пожухла...(
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.07.2021 15:39
    0
    Vladislav Pohily, 21.07.2021 15:18
    Треба було зі стадіоном і команду продавати тим же покупцям, тим паче судячи з інформації, що була у ЗМІ, такий варіант був, але Клімов відмовився чи то виставив космічну ціну. Тепер і претензії по суті нікому пред'явити, тому що це приватна власність і вони можуть робити з нею що хочуть. Якби там грала їх команда, ставлення до газону було б зовсім інше.
    Ні, в нього завдання від фсб тупо нищити все що є, а якщо він продасть, то у клуба буде шанс на розвиток
    Ссылка
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