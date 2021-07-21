ФОТО. Газон стадиона Черноморец находится в ужасном состоянии

Газон одесского стадиона «Черноморец», на котором собирается проводить домашние матчи УПЛ футбольный клуб «Черноморец», находится в отвратительном состоянии.
Посетители концертов, которые проходят на арене, попросту вытоптали игровое поле.
В частности, 17 июля состоялся концерт исполнителя Monatik, на котором присутствовали около 20 тысяч зрителей. 24 июля на стадионе «Черноморец» выступит известный исполнитель Макс Корж.
Первый домашний матч «Черноморец» проведет 31 июля. Соперником одесской команды станет «Днепр-1».
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Черноморец теперь Динамо-2 и может спокойно играть свои домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского.
А стадион то не принадлежит футбольному клубу Черноморец и хозяева стадиона могут там хоть авторалли проводить , а не только концерты. )))
Черноморец теперь Динамо-2 и может спокойно играть свои домашние матчи в Киеве на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского.
А стадион то не принадлежит футбольному клубу Черноморец и хозяева стадиона могут там хоть авторалли проводить , а не только концерты. )))
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