Ворскла узнала соперника в ЛК, Бущан может стать одноклубником Ярмоленко

Главные новости за 15 июля на Sport.ua

  • 16.07.2021 02:00
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла узнала соперника в ЛК, Бущан может стать одноклубником Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 июля.

1. Уверенная победа. Динамо обыграло Эвиан в товарищеском поединке. Дубль Богдана Леднева существенно облегчил задачу коллективу Мирчи Луческу.

2. Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций. Полтавская команда дебютирует в новом еврокубковом турнире.

3. Вест Хэм провел переговоры с Динамо по Бущану. Английский клуб интересуется возможностью подписания украинского голкипера.

4. Яремчук согласовал контракт с Бенфикой. Нападающий «Гента» еще на шаг стал ближе к переходу в португальский клуб.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Фьюри – Уайлдер перенесли на октябрь. Бой должен состояться 9 октября.

6. Милан контактирует с Шахтером на предмет трансфера Тете – журналист. Правда, сперва «россонери» хотят разгрузить состав.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги. ПФЛ отправила «Николаев» во Вторую лигу и вернула «Кремень» в Первую лигу.

8. Спринтерская гонка дебютирует в Формуле-1. Что это и как работает. Первая проба состоится на Гран-при Великобритании.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Селина. Экс-защитник сборной Украины вернулся в УПЛ.

10. ФОТО. Шахтер презентовал комплекты формы на новый сезон. Клуб показал новую форму.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности