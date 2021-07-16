Ворскла узнала соперника в ЛК, Бущан может стать одноклубником Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 июля.

1. Уверенная победа. Динамо обыграло Эвиан в товарищеском поединке. Дубль Богдана Леднева существенно облегчил задачу коллективу Мирчи Луческу.

2. Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций. Полтавская команда дебютирует в новом еврокубковом турнире.

3. Вест Хэм провел переговоры с Динамо по Бущану. Английский клуб интересуется возможностью подписания украинского голкипера.

4. Яремчук согласовал контракт с Бенфикой. Нападающий «Гента» еще на шаг стал ближе к переходу в португальский клуб.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Фьюри – Уайлдер перенесли на октябрь. Бой должен состояться 9 октября.

6. Милан контактирует с Шахтером на предмет трансфера Тете – журналист. Правда, сперва «россонери» хотят разгрузить состав.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги. ПФЛ отправила «Николаев» во Вторую лигу и вернула «Кремень» в Первую лигу.

8. Спринтерская гонка дебютирует в Формуле-1. Что это и как работает. Первая проба состоится на Гран-при Великобритании.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Десна подписала Селина. Экс-защитник сборной Украины вернулся в УПЛ.

10. ФОТО. Шахтер презентовал комплекты формы на новый сезон. Клуб показал новую форму.