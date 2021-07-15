ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги

ПФЛ официально внесла изменения в состав Первой и Второй лиги.

Вместо «Миная», который вернулся в УПЛ, в состав Первой лиги включили «Олимпик». Клуб снялся с розыгрыша УПЛ, однако стало известно, что появилось новое руководство, которое захотело участвовать в Первой лиге.

Правда, никаких подробностей по составу и тренерскому штабу официальный сайт не сообщает.

Кроме того, из состава Первой лиги исключили «Николаев». Этот клуб будет выступать во Второй лиге (группа Б).

Вместо «Николаева» в Первую лигу вернули ФК «Кремень».