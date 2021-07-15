ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги

ПФЛ отправила «Николаев» во Вторую лигу и вернула «Кремень» в Первую лигу

  • 15.07.2021 15:53
  • 2354 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги
© olimpik.com.ua

ПФЛ официально внесла изменения в состав Первой и Второй лиги.

Вместо «Миная», который вернулся в УПЛ, в состав Первой лиги включили «Олимпик». Клуб снялся с розыгрыша УПЛ, однако стало известно, что появилось новое руководство, которое захотело участвовать в Первой лиге.

Правда, никаких подробностей по составу и тренерскому штабу официальный сайт не сообщает.

Кроме того, из состава Первой лиги исключили «Николаев». Этот клуб будет выступать во Второй лиге (группа Б).

Вместо «Николаева» в Первую лигу вернули ФК «Кремень».

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Источник — ПФЛ

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Комментарии
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 15.07.2021 17:09
    0
    Удовлетворение капризов закончится, как и в предыдущие годы, снятием нескольких команд уже во время чемпионата.
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    За Минай!
    online
      За Минай!, 15.07.2021 17:07
    -1
    Домино какое то
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    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 15.07.2021 17:09
    0
    Удовлетворение капризов закончится, как и в предыдущие годы, снятием нескольких команд уже во время чемпионата.
    Ссылка
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