ОФИЦИАЛЬНО. Олимпик включили в состав Первой лиги

ПФЛ официально внесла изменения в состав Первой и Второй лиги.
Вместо «Миная», который вернулся в УПЛ, в состав Первой лиги включили «Олимпик». Клуб снялся с розыгрыша УПЛ, однако стало известно, что появилось новое руководство, которое захотело участвовать в Первой лиге.
Правда, никаких подробностей по составу и тренерскому штабу официальный сайт не сообщает.
Кроме того, из состава Первой лиги исключили «Николаев». Этот клуб будет выступать во Второй лиге (группа Б).
Вместо «Николаева» в Первую лигу вернули ФК «Кремень».
Источник — ПФЛ
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