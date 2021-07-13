Владислав ГЕЛЬЗИН: «У Олимпика будет новый президент»

Донецкий клуб получит новых инвесторов

  • 13.07.2021 12:51
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «У Олимпика будет новый президент»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

«Олимпик», который снялся с УПЛ, не прекратит свое существование. Как сообщил нынешний президент Владислав Гельзин, клуб получит нового президента, а также инвесторов.

««Олимпик» будет играть в Первой лиге? Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу. Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы», - сказал Гельзин.

Ранее сообщалось, что «Олимпик» заявится в Первую лигу.

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Источник — 1927.kiev.ua

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