Вест Хэм провел переговоры с Динамо по Бущану

Английский клуб интересуется возможностью подписания украинского голкипера

  • 15.07.2021 15:04
  • 3839 просмотров
  • 9 комментариев
Вест Хэм провел переговоры с Динамо по Бущану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Руководство «Вест Хэма», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, провело переговоры с коллегами из «Динамо» по поводу потенциального трансфера еще одного футболиста сборной Украины Георгия Бущана.

Ныне «молотобойцы» озадачены вопросом поиска достойного конкурента для первого номера команды Лукаша Фабиански, который в минувшем сезоне столкнулся с рядом повреждений, что всерьез беспокоит главного тренера Дэвида Мойеса.

Впрочем, Бущан, очевидно, не является для «Вест Хэма» первоочередным выбором, так как английский клуб куда больше акцентирован на переговорах с «Пари Сен-Жермен» по поводу аренды 28-летнего француза Альфонса Ареоля.

Также «молотобойцы» проявляли интерес к голкиперу сборной Англии Сэму Джонстону, но после того, как «Вест Бромвич» запросил за своего футболиста 10 миллионов фунтов, Мойес предпочел сфокусироваться на других целях.

Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис готов вести переговоры по трансферу Бущана начиная с суммы в 15 миллионов евро.

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Источник — Evening Standard

(7 голосов)

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Комментарии
    Petrov20
    online
      Petrov20, 15.07.2021 15:37
    -1
    кто всю эту ерунду про динамо придумывает никто никому не нужен и не интересуется
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 15.07.2021 15:35
    0
    Купить приличного игрока у Суркиса это из области фантастики. Цену заломит выше в 2 раза реальной стоимости. С возрастом становится похож на " папеньку"из фильма "Сватовство гусара" Старый еврей в колпаке трясется над деньгами и знаменитой песней - Ах вы деньги, деньги, рублики..
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 15.07.2021 15:34
    0
    POWER, 15.07.2021 15:12
    АПЛ - это всегда круто! Желаю успехов - Бущану в новом клубе!
    АПЛ - это хорошо и круто, но что-то подсказывает мне, что в данном случае "летять утки..."
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 15.07.2021 15:33
    -1
    уй товарищам, а Не Бущана!
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 15.07.2021 15:33
    +2
    Забудьте,никого Суркис не продаст и не купит,так и будет всё на своих местах)
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 15:30
    +1
    Нахрена ему это дно Гримпенской трясины??
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 15:26
    0
    dd dent, 15.07.2021 15:20
    Было бы отлично продать, а наигрывать Нещереьа с прицелом на будущее
    С этого роя не будет них я !
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.07.2021 15:20
    +3
    Было бы отлично продать, а наигрывать Нещереьа с прицелом на будущее
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 15.07.2021 15:12
    0
    АПЛ - это всегда круто! Желаю успехов - Бущану в новом клубе!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.07.2021 15:20
    +3
    Было бы отлично продать, а наигрывать Нещереьа с прицелом на будущее
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 15.07.2021 15:33
    +2
    Забудьте,никого Суркис не продаст и не купит,так и будет всё на своих местах)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 15:30
    +1
    Нахрена ему это дно Гримпенской трясины??
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 15.07.2021 15:35
    0
    Купить приличного игрока у Суркиса это из области фантастики. Цену заломит выше в 2 раза реальной стоимости. С возрастом становится похож на " папеньку"из фильма "Сватовство гусара" Старый еврей в колпаке трясется над деньгами и знаменитой песней - Ах вы деньги, деньги, рублики..
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 15.07.2021 15:34
    0
    POWER, 15.07.2021 15:12
    АПЛ - это всегда круто! Желаю успехов - Бущану в новом клубе!
    АПЛ - это хорошо и круто, но что-то подсказывает мне, что в данном случае "летять утки..."
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.07.2021 15:26
    0
    dd dent, 15.07.2021 15:20
    Было бы отлично продать, а наигрывать Нещереьа с прицелом на будущее
    С этого роя не будет них я !
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 15.07.2021 15:12
    0
    АПЛ - это всегда круто! Желаю успехов - Бущану в новом клубе!
    Ссылка
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