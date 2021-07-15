Вест Хэм провел переговоры с Динамо по Бущану

Руководство «Вест Хэма», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, провело переговоры с коллегами из «Динамо» по поводу потенциального трансфера еще одного футболиста сборной Украины Георгия Бущана.

Ныне «молотобойцы» озадачены вопросом поиска достойного конкурента для первого номера команды Лукаша Фабиански, который в минувшем сезоне столкнулся с рядом повреждений, что всерьез беспокоит главного тренера Дэвида Мойеса.

Впрочем, Бущан, очевидно, не является для «Вест Хэма» первоочередным выбором, так как английский клуб куда больше акцентирован на переговорах с «Пари Сен-Жермен» по поводу аренды 28-летнего француза Альфонса Ареоля.

Также «молотобойцы» проявляли интерес к голкиперу сборной Англии Сэму Джонстону, но после того, как «Вест Бромвич» запросил за своего футболиста 10 миллионов фунтов, Мойес предпочел сфокусироваться на других целях.

Ранее сообщалось, что президент «Динамо» Игорь Суркис готов вести переговоры по трансферу Бущана начиная с суммы в 15 миллионов евро.