Источник: Суркис повесил ценник на Бущана

Интерес к голкиперу киевского «Динамо» Георгию Бущану возрос во время Евро-2020. Столичный клуб готов отпустить вратаря, но президент «бело-синих» хочет получить за основного кипера серьезные отступные. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Пошли пока неофициальные, преимущественно посреднические забросы по цене возможного трансфера «светлого пятна сборной». Пребывая сейчас в жарком Монте-Карло, Суркис отдал распоряжение динамовским переговорщикам начинать диалог с суммы в $15 млн», – сказано в сообщении.



Отметим, что Бущан провел на Евро все четыре матча в основе, пропустил пять голов, но при этом входит в число лидеров по отраженным ударам.

Авторитетный портал Transfermarkt перед началом чемпионата Европы оценивал голкипера в 5 млн евро.