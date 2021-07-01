Источник: Суркис повесил ценник на Бущана

Продать за такие деньги голкипера сборной Украины будет непросто

  • 01.07.2021 10:59
  • 1396 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Суркис повесил ценник на Бущана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Интерес к голкиперу киевского «Динамо» Георгию Бущану возрос во время Евро-2020. Столичный клуб готов отпустить вратаря, но президент «бело-синих» хочет получить за основного кипера серьезные отступные. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
«Пошли пока неофициальные, преимущественно посреднические забросы по цене возможного трансфера «светлого пятна сборной». Пребывая сейчас в жарком Монте-Карло, Суркис отдал распоряжение динамовским переговорщикам начинать диалог с суммы в $15 млн», – сказано в сообщении.
 
Отметим, что Бущан провел на Евро все четыре матча в основе, пропустил пять голов, но при этом входит в число лидеров по отраженным ударам

Авторитетный портал Transfermarkt перед началом чемпионата Европы оценивал голкипера в 5 млн евро. 

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    iravik83
    online
      iravik83, 01.07.2021 11:09
    0
    vitaha33, 01.07.2021 11:02
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    Зачем кого то брать там молодой Нещерет ногами в дверь стучит!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 11:09
    0
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:05
    насчет цены согласен, а вот на замену думаю и Бойка с Нещеретом хватит
    Ну ми ж про перспективу говоримо. Бойко це закат, Нещерет один, та і не знати, як він заграє після травми. Продати Бущана за 12 а взяти Різника за 2 - і навар, і хороший голкіпер
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 01.07.2021 11:05
    0
    vitaha33, 01.07.2021 11:02
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    насчет цены согласен, а вот на замену думаю и Бойка с Нещеретом хватит
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.07.2021 11:05
    +1
    Знову програв гроші в Монте-Карло? Казино-казино Жартую. А Бущан в ціні росте - це точно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:04
    0
    20 млн.
    Или 15+ бонусы.
    Жора один из лучших киперов сейчас.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 01.07.2021 11:03
    -1
    5 мало ,15 много,10 самое то.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 11:02
    +1
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.07.2021 11:05
    +1
    Знову програв гроші в Монте-Карло? Казино-казино Жартую. А Бущан в ціні росте - це точно.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 11:02
    +1
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    Ссылка
    iravik83
    online
      iravik83, 01.07.2021 11:09
    0
    vitaha33, 01.07.2021 11:02
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    Зачем кого то брать там молодой Нещерет ногами в дверь стучит!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 11:09
    0
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:05
    насчет цены согласен, а вот на замену думаю и Бойка с Нещеретом хватит
    Ну ми ж про перспективу говоримо. Бойко це закат, Нещерет один, та і не знати, як він заграє після травми. Продати Бущана за 12 а взяти Різника за 2 - і навар, і хороший голкіпер
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 01.07.2021 11:05
    0
    vitaha33, 01.07.2021 11:02
    За 10-12 млн віддавати і брати Різника
    насчет цены согласен, а вот на замену думаю и Бойка с Нещеретом хватит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:04
    0
    20 млн.
    Или 15+ бонусы.
    Жора один из лучших киперов сейчас.
    Ссылка
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