Бущан - в топ-5 вратарей Евро-2020 по количеству отраженных ударов

Георгий - один из лучших в составе Украины на чемпионате Европы

  • 24.06.2021 12:51
  • 3750 просмотров
  • 7 комментариев
Бущан - в топ-5 вратарей Евро-2020 по количеству отраженных ударов
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам группового этапа чемпионата Европы вратарь сборной Украины Георгий Бущан с 11 отраженными ударами вошел в топ-5 по этому показателю.

Больше сейвов только у Угарджана Чакыра (Турция) - 18, Столе Димитревски (Северная Македония) - 14, Лукаса Градецки (Финляндия) - 14 и Дэнни Уорда (Уэльс) - 14.

Бущан и целая группа вратарей (Руй Патрисиу, Мартин Дубравка и Петер Гулачи) имеют по 11 сейвов, но Бущан пропустил меньше всех голов (5).

Дважды в трех встречах украинские болельщики признавали Бущана лучшим игроком матча.

БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    rasta13
    online
      rasta13, 24.06.2021 14:01
    +1
    Это плохо, в том плане что по нашим воротам бьют часто.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 14:01
    0
    Це не ті показники якими треба пишатись.
    Бо подвиги голкіпера це обвязково прoйoби захисників.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.06.2021 13:55
    0
    Гоша Печерский, 24.06.2021 13:03
    Зверніть увагу, шо найбільше відбивали ті, кто не потрапив у 1/8.
    Так и нас там не должно было быть, благодаря шведам пролезли.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 13:30
    0
    Действительно наш вратарь неплохо играет, но как говорится один в поле не воин, прежде всего нужна слаженная командная игра, а с этим пока что у нас не всё получается. Будем надеяться на лучшее. Украина вперёд!
    Ссылка
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 24.06.2021 13:03
    +1
    Зверніть увагу, шо найбільше відбивали ті, кто не потрапив у 1/8.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 13:00
    -3
    Это закон всех игровых видов. Чем хуже команда, тем больше бьют по её воротам, и тем больше число спасений.))
    А кто больше всех отбил на чужого игрока?
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    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 12:57
    +3
    Красавчик
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 24.06.2021 12:57
    +3
    Красавчик
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 24.06.2021 14:01
    +1
    Это плохо, в том плане что по нашим воротам бьют часто.
    Ссылка
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 24.06.2021 13:03
    +1
    Зверніть увагу, шо найбільше відбивали ті, кто не потрапив у 1/8.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 24.06.2021 14:01
    0
    Це не ті показники якими треба пишатись.
    Бо подвиги голкіпера це обвязково прoйoби захисників.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 24.06.2021 13:55
    0
    Гоша Печерский, 24.06.2021 13:03
    Зверніть увагу, шо найбільше відбивали ті, кто не потрапив у 1/8.
    Так и нас там не должно было быть, благодаря шведам пролезли.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 13:30
    0
    Действительно наш вратарь неплохо играет, но как говорится один в поле не воин, прежде всего нужна слаженная командная игра, а с этим пока что у нас не всё получается. Будем надеяться на лучшее. Украина вперёд!
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