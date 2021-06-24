Бущан - в топ-5 вратарей Евро-2020 по количеству отраженных ударов

По итогам группового этапа чемпионата Европы вратарь сборной Украины Георгий Бущан с 11 отраженными ударами вошел в топ-5 по этому показателю.

Больше сейвов только у Угарджана Чакыра (Турция) - 18, Столе Димитревски (Северная Македония) - 14, Лукаса Градецки (Финляндия) - 14 и Дэнни Уорда (Уэльс) - 14.

Бущан и целая группа вратарей (Руй Патрисиу, Мартин Дубравка и Петер Гулачи) имеют по 11 сейвов, но Бущан пропустил меньше всех голов (5).

Дважды в трех встречах украинские болельщики признавали Бущана лучшим игроком матча.

БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»