БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2020, где соперником будет Швеция.

«Эмоции положительные, конечно, фортуна нам улыбнулась. Смотрел с Пятовым, с Марлосом матчи. Шведы набрали 7 очков, и в такой группе, которую легкой не назвать. Это вызывает уважение. Мы сидели на контроле и смотрели матчи, надеялись на лучшее. Наверное, хотелось, чтобы мы сами решили этот исход на поле, но не получилось порадовать болельщиков. Мы попытаемся исправить то положение, в которое сами себя загнали».

«Будем настраиваться. Мы и раньше настраивались, но что-то не получалось. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба дает второй шанс, то нужно попытаться им воспользоваться», - сказал Бущан.

Матч состоится 29 июня.