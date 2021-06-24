БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2020, где соперником будет Швеция.
«Эмоции положительные, конечно, фортуна нам улыбнулась. Смотрел с Пятовым, с Марлосом матчи. Шведы набрали 7 очков, и в такой группе, которую легкой не назвать. Это вызывает уважение. Мы сидели на контроле и смотрели матчи, надеялись на лучшее. Наверное, хотелось, чтобы мы сами решили этот исход на поле, но не получилось порадовать болельщиков. Мы попытаемся исправить то положение, в которое сами себя загнали».
«Будем настраиваться. Мы и раньше настраивались, но что-то не получалось. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба дает второй шанс, то нужно попытаться им воспользоваться», - сказал Бущан.
Матч состоится 29 июня.
Источник — Великий футбол
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