БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»

Вратарь рад, что команда вышла в 1/8 финала Евро-2020

  • 24.06.2021 10:25
  • 1689 просмотров
  • 4 комментария
БУЩАН: «Если судьба дает Украине второй шанс, то нужно им воспользоваться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2020, где соперником будет Швеция.

«Эмоции положительные, конечно, фортуна нам улыбнулась. Смотрел с Пятовым, с Марлосом матчи. Шведы набрали 7 очков, и в такой группе, которую легкой не назвать. Это вызывает уважение. Мы сидели на контроле и смотрели матчи, надеялись на лучшее. Наверное, хотелось, чтобы мы сами решили этот исход на поле, но не получилось порадовать болельщиков. Мы попытаемся исправить то положение, в которое сами себя загнали».

«Будем настраиваться. Мы и раньше настраивались, но что-то не получалось. Мы чувствовали и чувствуем поддержку. Если судьба дает второй шанс, то нужно попытаться им воспользоваться», - сказал Бущан.

Матч состоится 29 июня.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 11:07
    +1
    Это уже третий шанс. Первый был при 2:2 с Нидерландами.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 11:01
    0
    ...до гри вони всі такі свідомі й розумні... а потім "ми питалІсь... рЄбята старалІсь...""
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 10:58
    +2
    Бущан подобається не тільки своєю грою, а і розумними коментарями. Ще рік тому нізащо не подумав би, що Бущан буде головним кіпером країни, взагалі не подобався раніше.
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    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 10:34
    +4
    Да, ты прав, Бущан, больше никто шансов дарить не будет, право на ошибку уже нет, поэтому каждый футболист нашей сборной должен выходить с таким настроем, уявив, что играет последний, прощальный матч в своей жизни и удача нам обязательно улыбнётся
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 10:34
    +4
    Да, ты прав, Бущан, больше никто шансов дарить не будет, право на ошибку уже нет, поэтому каждый футболист нашей сборной должен выходить с таким настроем, уявив, что играет последний, прощальный матч в своей жизни и удача нам обязательно улыбнётся
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 24.06.2021 10:58
    +2
    Бущан подобається не тільки своєю грою, а і розумними коментарями. Ще рік тому нізащо не подумав би, що Бущан буде головним кіпером країни, взагалі не подобався раніше.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 11:07
    +1
    Это уже третий шанс. Первый был при 2:2 с Нидерландами.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 11:01
    0
    ...до гри вони всі такі свідомі й розумні... а потім "ми питалІсь... рЄбята старалІсь...""
    Ссылка
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