Украина в деле. Известны все пары 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины сыграет против Швеции

  • 24.06.2021 00:01
  • 6917 просмотров
  • 21 комментарий
Украина в деле. Известны все пары 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой этап чемпионата Европы. Его главным для нас итогом стал выход сборной Украины в 1/8 финала турнира.

29 июня Украина сыграет против Швеции. Победитель пары Украина - Швеция выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Отметим интереснейшие пары Бельгия - Португалия и Англия - Германия. Кто-то из фаворитов уедет отдыхать очень рано.

1/8 финала Евро-2020

26 июня

1. Уэльс - Дания 19:00

2. Италия - Австрия 22:00

27 июля

3. Нидерланды - Чехия 19:00

4. Бельгия - Португалия 22:00

28 июня

5. Хорватия - Испания 19:00

6. Франция - Швейцария 22:00

29 июня

7. Англия -  Германия 19:00

8. Швеция - Украина 22:00

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Источник — Sport.ua

(33 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 00:31
    +1
    Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:26
    Перегореть По-моему хуже сыграть чем с Австрией ну уже некуда. Есть только один путь - сыграть лучше.
    Откуда у многих прям сложившееся мнения о нашей победе над ними и возможным превосходством? У них игроки как минимум лучше и дороже в среднем
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:26
    0
    PS box2box, 24.06.2021 00:25
    Ну тут, имхо, палка - два конца.
    Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
    А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
    А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
    Перегореть По-моему хуже сыграть чем с Австрией ну уже некуда. Есть только один путь - сыграть лучше.
    Ссылка
    PS box2box
      PS box2box, 24.06.2021 00:25
    0
    you.me.owls from space, 24.06.2021 00:08
    Ну, если через пять дней они снова будут стоять, как овощи, то дело тут не в физике. Посмотрим.
    Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
    Ну тут, имхо, палка - два конца.
    Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
    А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
    А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
    Ссылка
    D. Skv
      D. Skv, 24.06.2021 00:20
    -2
    То, что мертво, умереть не может. нет желания, а без этого все бесполезно
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.06.2021 00:17
    +1
    inoj, 24.06.2021 00:03
    Ну це ж треба яка пруха, вийти на слабшу команду, та й ще отримати зайвих 3 дні відпочинку-підготовки
    Тут слабих немає, Венграм не вистачило 5 хв
    щоб німці не вийшли із групового етапу. Викладуватьсь треба на 101% щоб досягти результату
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 00:14
    0
    Буду болеть за Италию, Данию, Португалию(мне очень жаль Бельгия, но я слишком люблю Роналду, а вы не Украина и не Германия), Голландию, Францию, Хорватию, Украину и Германию.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 24.06.2021 00:13
    -2
    Вон из сборной шубных тупых мажоров - даёшь в СбУ креативных кротов!!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 00:12
    0
    Rys2575, 24.06.2021 00:09
    Главные итоги группового турнира:
    Сборная Украины - повезло
    Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
    Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
    Сборная Швеции - мы играли за Украину!
    Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
    Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
    Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
    Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
    Главное разочарование турнира как по мне все же турки. Причем на второе место если бы не ситуация с Эриксеном я бы поставил Данию.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:11
    -5
    Rys2575, 24.06.2021 00:09
    Главные итоги группового турнира:
    Сборная Украины - повезло
    Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
    Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
    Сборная Швеции - мы играли за Украину!
    Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
    Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
    Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
    Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
    Португалии по ходу нужно было в конце проиграть и попасть в низ сетки , рокирнувшись с Германией.
    Ссылка
    наша задача - выйти из группы
    online
      наша задача - выйти из группы, 24.06.2021 00:11
    -2
    Раз пошли на дело я и Рабинович,
    Рабинович выпить захотел.
    А чего ж не выпить бедному еврею,
    Если у него нет срочных дел?
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 00:09
    +6
    Главные итоги группового турнира:
    Сборная Украины - повезло
    Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
    Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
    Сборная Швеции - мы играли за Украину!
    Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
    Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
    Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
    Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 24.06.2021 00:08
    +6
    Ну, если через пять дней они снова будут стоять, как овощи, то дело тут не в физике. Посмотрим.
    Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:06
    -4
    Чемпион будет из верхней сетки !
    Верх
    1/4 Италия-Бельгия/Португалия
    а победитель в полуфинале выходит на Францию.
    Низ
    1/2 Нидерланды/Германия
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 24.06.2021 00:03
    +11
    Ну це ж треба яка пруха, вийти на слабшу команду, та й ще отримати зайвих 3 дні відпочинку-підготовки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:02
    -2
    А #1 рейтинга Бельгия походу опять поедем домой
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:02
    0
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:01
    +8
    Кантонам не подфартило
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.06.2021 00:01
    +11
    Фарт нереальный.
    Я не знаю, как тренерам психологию сейчас игрокам в правильное русло пустить.
    Со Швецией можно и нужно бороться, спасибо им за всё...
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 24.06.2021 00:00
    +7
    Обожаю матчи Англии с Германией..!!!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.06.2021 00:00
    +4
    ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааааа
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 24.06.2021 00:03
    +11
    Ну це ж треба яка пруха, вийти на слабшу команду, та й ще отримати зайвих 3 дні відпочинку-підготовки
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.06.2021 00:01
    +11
    Фарт нереальный.
    Я не знаю, как тренерам психологию сейчас игрокам в правильное русло пустить.
    Со Швецией можно и нужно бороться, спасибо им за всё...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:01
    +8
    Кантонам не подфартило
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 24.06.2021 00:00
    +7
    Обожаю матчи Англии с Германией..!!!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 00:09
    +6
    Главные итоги группового турнира:
    Сборная Украины - повезло
    Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
    Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
    Сборная Швеции - мы играли за Украину!
    Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
    Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
    Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
    Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 24.06.2021 00:08
    +6
    Ну, если через пять дней они снова будут стоять, как овощи, то дело тут не в физике. Посмотрим.
    Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 24.06.2021 00:00
    +4
    ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лаааааа
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 00:31
    +1
    Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:26
    Перегореть По-моему хуже сыграть чем с Австрией ну уже некуда. Есть только один путь - сыграть лучше.
    Откуда у многих прям сложившееся мнения о нашей победе над ними и возможным превосходством? У них игроки как минимум лучше и дороже в среднем
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 24.06.2021 00:17
    +1
    inoj, 24.06.2021 00:03
    Ну це ж треба яка пруха, вийти на слабшу команду, та й ще отримати зайвих 3 дні відпочинку-підготовки
    Тут слабих немає, Венграм не вистачило 5 хв
    щоб німці не вийшли із групового етапу. Викладуватьсь треба на 101% щоб досягти результату
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.06.2021 00:26
    0
    PS box2box, 24.06.2021 00:25
    Ну тут, имхо, палка - два конца.
    Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
    А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
    А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
    Перегореть По-моему хуже сыграть чем с Австрией ну уже некуда. Есть только один путь - сыграть лучше.
    Ссылка
    PS box2box
      PS box2box, 24.06.2021 00:25
    0
    you.me.owls from space, 24.06.2021 00:08
    Ну, если через пять дней они снова будут стоять, как овощи, то дело тут не в физике. Посмотрим.
    Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
    Ну тут, имхо, палка - два конца.
    Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
    А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
    А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 00:14
    0
    Буду болеть за Италию, Данию, Португалию(мне очень жаль Бельгия, но я слишком люблю Роналду, а вы не Украина и не Германия), Голландию, Францию, Хорватию, Украину и Германию.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 24.06.2021 00:12
    0
    Rys2575, 24.06.2021 00:09
    Главные итоги группового турнира:
    Сборная Украины - повезло
    Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
    Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
    Сборная Швеции - мы играли за Украину!
    Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
    Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
    Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
    Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
    Главное разочарование турнира как по мне все же турки. Причем на второе место если бы не ситуация с Эриксеном я бы поставил Данию.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.06.2021 00:02
    0
    СЕТКА плей-офф:
    ВЕРХ сетки
    Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
    Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
    НИЗ сетки
    Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
    Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
    Ссылка
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