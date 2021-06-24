Украина в деле. Известны все пары 1/8 финала Евро-2020

Завершился групповой этап чемпионата Европы. Его главным для нас итогом стал выход сборной Украины в 1/8 финала турнира.
29 июня Украина сыграет против Швеции. Победитель пары Украина - Швеция выйдет на победителя пары Англия - Германия.
Отметим интереснейшие пары Бельгия - Португалия и Англия - Германия. Кто-то из фаворитов уедет отдыхать очень рано.
1/8 финала Евро-2020
26 июня
1. Уэльс - Дания 19:00
2. Италия - Австрия 22:00
27 июля
3. Нидерланды - Чехия 19:00
4. Бельгия - Португалия 22:00
28 июня
5. Хорватия - Испания 19:00
6. Франция - Швейцария 22:00
29 июня
7. Англия - Германия 19:00
8. Швеция - Украина 22:00
Источник — Sport.ua
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Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
щоб німці не вийшли із групового етапу. Викладуватьсь треба на 101% щоб досягти результату
Сборная Украины - повезло
Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
Сборная Швеции - мы играли за Украину!
Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
Сборная Украины - повезло
Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
Сборная Швеции - мы играли за Украину!
Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
Рабинович выпить захотел.
А чего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?
Сборная Украины - повезло
Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
Сборная Швеции - мы играли за Украину!
Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
Верх
1/4 Италия-Бельгия/Португалия
а победитель в полуфинале выходит на Францию.
Низ
1/2 Нидерланды/Германия
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
Я не знаю, как тренерам психологию сейчас игрокам в правильное русло пустить.
Со Швецией можно и нужно бороться, спасибо им за всё...
Я не знаю, как тренерам психологию сейчас игрокам в правильное русло пустить.
Со Швецией можно и нужно бороться, спасибо им за всё...
Сборная Украины - повезло
Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
Сборная Швеции - мы играли за Украину!
Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
щоб німці не вийшли із групового етапу. Викладуватьсь треба на 101% щоб досягти результату
Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
Я бы предрложоил, что получив такой шанс, команда бы землю грызла, чтобы его больше не отдать. Но как-то мне слабо верится, что та публика, которая сейчас в сборной, на такое способна. Будет хорошо, если я ошибаюсь. Первые несколько отскоков и подборов все покажут.
Как бы эти 8 дней отдыха не сыграли с СБУ злую шутку. Могут перегореть... Как по мне, то 5 дней вполне оптимально, чтобы отдохнуть.
А ведь может некоторым из наших хочется уже и в отпуск. Ведь не исключено?
А вот у той же Португалии всего 3 дня отдыха...
Сборная Украины - повезло
Сборная Австрии - если мы б знали, лучше мы б проиграли
Сборная России - в очередной раз как всегда обосралась
Сборная Швеции - мы играли за Украину!
Сборная Польши - главное разочарование группового турнира
Сборная Португалии - спасибо тебе Роналду!
Сборная Германии - немцы уже не те, как были раньше
Сборная Венгрии - жаль не повезло, но мы покидаем турнир с гордо поднятой головой
ВЕРХ сетки
Италия/Австрия - Бельгия/F3 ПОРТУГАЛИЯ
Хорватия/Испания -F1 ФРАНЦИЯ /Швейцария
НИЗ сетки
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия
Англия /F2 ГЕРМАНИЯ - Швеция/Украина
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