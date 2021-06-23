Спасибо шведам! Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины по итогам группового турнира в квартете Е гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2020.
Нам помогла сборная Швеции, которая обыграла Польшу 3:2.
Для национальной команды это первый выход в плей-офф на чемпионатах Европы. В 2012 году Украина заняла 3-е место в группе, а в 2016 - 4-е.
В этот раз сборная прошла дальше как одна из четырех лучших команд, занявших в группе третье место. Команде Андрея Шевченко хватило 3 очков.
В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.
Источник — Sport.ua
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цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
Спасибо не положено?
цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
Як і Австрію
Спасибо не положено?
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