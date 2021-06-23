Спасибо шведам! Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Команда Андрея Шевченко с трудом вышла в 1/8 финала

  • 23.06.2021 21:30
  • 10423 просмотра
  • 32 комментария
Спасибо шведам! Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро
© uaf.ua

Сборная Украины по итогам группового турнира в квартете Е гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

Нам помогла сборная Швеции, которая обыграла Польшу 3:2.

Для национальной команды это первый выход в плей-офф на чемпионатах Европы. В 2012 году Украина заняла 3-е место в группе, а в 2016 - 4-е.

В этот раз сборная прошла дальше как одна из четырех лучших команд, занявших в группе третье место. Команде Андрея Шевченко хватило 3 очков.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.

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Источник — Sport.ua

(50 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 23.06.2021 22:55
    0
    А казали Блохін фартовий... Та Блохіну такий фарт як Шеві навіть не снився
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.06.2021 22:44
    0
    Александр Степанов, 23.06.2021 22:10
    По себе не судите!
    не ганьби моє прізвище
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.06.2021 22:30
    0
    Viktor Kosta, 23.06.2021 21:58
    У нашій сбірній є центральний нападник? Де він?
    Є, забив 2 голи в 3 матчах. А що не так?
    Ссылка
    Александр Степанов
    online
      Александр Степанов, 23.06.2021 22:10
    -3
    Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 22:06
    Водки нет, хуторянин
    По себе не судите!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 22:06
    0
    Александр Степанов, 23.06.2021 22:03
    Только откровенное дурачьё радуется чужим проигрышам, вместо того чтобы получать позитив от достижений своих. Селяне, что с них взять?
    Водки нет, хуторянин
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 23.06.2021 22:05
    0
    andreypoltava234, 23.06.2021 22:00
    то провокатори...м..скальня теж є...спочатку ніби зависокі очікування - і далі говорять про недозбірну..москоу стайл інформаційна війна.....
    Може й війна... але і своїх намаханих вистачає
    Ссылка
    Александр Степанов
    online
      Александр Степанов, 23.06.2021 22:05
    -3
    Joe Smart, 23.06.2021 21:46
    знов мрійники почанають про виграш Євро.
    цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
    У нас тоже есть такие же ура-патриоты. Им ссы в глаза, всё - божья роса.
    Ссылка
    Александр Степанов
    online
      Александр Степанов, 23.06.2021 22:03
    -5
    Только откровенное дурачьё радуется чужим проигрышам, вместо того чтобы получать позитив от достижений своих. Селяне, что с них взять?
    Ссылка
    Александр Степанов
    online
      Александр Степанов, 23.06.2021 22:01
    0
    Хорошо, что вышли! Может стимул появится.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 23.06.2021 22:00
    0
    Joe Smart, 23.06.2021 21:46
    знов мрійники почанають про виграш Євро.
    цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
    то провокатори...м..скальня теж є...спочатку ніби зависокі очікування - і далі говорять про недозбірну..москоу стайл інформаційна війна.....
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 23.06.2021 21:58
    +1
    У нашій сбірній є центральний нападник? Де він?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.06.2021 21:54
    +3
    Ну и нашим все же нужно сказать спасибо, что забили дважды голландцам. Да, я и другие прописочили сборную по полной программе. Но в случае победы над шведами прощу все)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 21:52
    +4
    zelia73, 23.06.2021 21:36
    спасибо именно шведам--а нашим пижонам позор
    А Бельгии и Дании, Испании
    Спасибо не положено?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 21:51
    +1
    Kapitan Vrungel, 23.06.2021 21:48
    На лаптеногой парашке сегодня реально траур...
    Лахта там полыхает в полный рост
    Ссылка
    Сергей Балановский
      Сергей Балановский, 23.06.2021 21:48
    +3
    Это по версии некоторых, был стратегический ход Шевы. Если покажут себя в следующем матче, поверим в этот ход. Удачи нам и Слава Украине!!!
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 23.06.2021 21:48
    +3
    На лаптеногой парашке сегодня реально траур...
    Ссылка
    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 23.06.2021 21:46
    -6
    знов мрійники почанають про виграш Євро.
    цікаво, чи цей "нарід" колись порозумнішає
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 23.06.2021 21:45
    +10
    Якщо футбольний бог є, то сьогодні він удягнув українську вишиванку!
    Ссылка
    Joe Smart
    online
      Joe Smart, 23.06.2021 21:45
    -5
    alefteev77, 23.06.2021 21:42
    Самое прикольное, что лет через 10-15 уже мало кто вспомнит как играла сборная Украины с Северной Македонией во 2-ом тайме и провальный матч с Австрией. Но зато будут ходить легенды про удивительную стратегию главного тренера, который ушел от Италии, Испании и попал на Швецию.
    а типу Швецію ми одною лівою.
    Як і Австрію
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.06.2021 21:45
    +11
    Теперь у нас дорога только одна - выиграть турнир, как это сделала Канада в хоккее)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 21:42
    +16
    Самое прикольное, что лет через 10-15 уже мало кто вспомнит как играла сборная Украины с Северной Македонией во 2-ом тайме и провальный матч с Австрией. Но зато будут ходить легенды про удивительную стратегию главного тренера, который ушел от Италии, Испании и попал на Швецию.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 23.06.2021 21:44
    +15
    для красоты сюжета надо победить шведов
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 23.06.2021 21:43
    +13
    З шведами можна грати, якщо грати.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 23.06.2021 21:33
    +13
    Сьогодні за шведів,а 29 червня за рідну УКРАЇНУ.....
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.06.2021 21:45
    +11
    Теперь у нас дорога только одна - выиграть турнир, как это сделала Канада в хоккее)
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 23.06.2021 21:38
    +11
    Очень радостно!!! А ещё, как вспомню Данию с ПаРашкой, так вдвойне радостнее!!!
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 23.06.2021 21:45
    +10
    Якщо футбольний бог є, то сьогодні він удягнув українську вишиванку!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 23.06.2021 21:42
    +9
    Будем надеяться что со шведами покажут наши что у них есть яйца..
    Ссылка
    Buvalii
    online
      Buvalii, 23.06.2021 21:42
    +8
    вышли как португальцы в прошлом чемпионате - незаслужено, а значит, сборная Украины выиграет этот Чемпионат Европы 2020!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 21:34
    +8
    Шева пророк.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 21:52
    +4
    zelia73, 23.06.2021 21:36
    спасибо именно шведам--а нашим пижонам позор
    А Бельгии и Дании, Испании
    Спасибо не положено?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 23.06.2021 21:41
    +4
    Вот и чудненько Впервые!! Какие же мы фартовые однако Отлично! Надеюсь что дальше наши смогут реабилитироваться и покажут хороший футбол, у них появился шанс доказать всей Украине на что они способны
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.06.2021 21:54
    +3
    Ну и нашим все же нужно сказать спасибо, что забили дважды голландцам. Да, я и другие прописочили сборную по полной программе. Но в случае победы над шведами прощу все)
    Ссылка
    Сергей Балановский
      Сергей Балановский, 23.06.2021 21:48
    +3
    Это по версии некоторых, был стратегический ход Шевы. Если покажут себя в следующем матче, поверим в этот ход. Удачи нам и Слава Украине!!!
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 23.06.2021 21:48
    +3
    На лаптеногой парашке сегодня реально траур...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 23.06.2021 21:43
    +3
    Buvalii, 23.06.2021 21:42
    вышли как португальцы в прошлом чемпионате - незаслужено, а значит, сборная Украины выиграет этот Чемпионат Европы 2020!!
    Так и будет, на зло всем хейтерам нашей сборной
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.06.2021 21:36
    +2
    спасибо именно шведам--а нашим пижонам позор
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 23.06.2021 21:58
    +1
    У нашій сбірній є центральний нападник? Де він?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 23.06.2021 21:51
    +1
    Kapitan Vrungel, 23.06.2021 21:48
    На лаптеногой парашке сегодня реально траур...
    Лахта там полыхает в полный рост
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.06.2021 22:55
    0
    А казали Блохін фартовий... Та Блохіну такий фарт як Шеві навіть не снився
    Ссылка
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