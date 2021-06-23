Спасибо шведам! Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины по итогам группового турнира в квартете Е гарантировала себе выход в 1/8 финала Евро-2020.

Нам помогла сборная Швеции, которая обыграла Польшу 3:2.

Для национальной команды это первый выход в плей-офф на чемпионатах Европы. В 2012 году Украина заняла 3-е место в группе, а в 2016 - 4-е.

В этот раз сборная прошла дальше как одна из четырех лучших команд, занявших в группе третье место. Команде Андрея Шевченко хватило 3 очков.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции.