Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций

Полтавская команда дебютирует в новом еврокубковом турнире

  • 15.07.2021 20:53
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  • 1 комментарий
Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций
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«Ворскла» узнала соперника по второму квалификационному раунду нового еврокубкового турнира - Лиги конференций.

Команда Юрия Максимова сыграет против финского клуба КуПС, который по итогам двух матчей первого раунда обыграл армянский «Ноа» 5:1 (0:1, 5:0).

Матчи 2-го раунда пройдут 22 и 29 июля.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд

КуПС - Ноа 5:0 (первый матч - 1:0 в пользу Ноа)
Голы: Ниссилла, 13, Каррильо, 24, Удо, 36, Узочокву, 39, Ранхель, 90

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 20:55
    -1
    Дядечка пролетел со своим Ноа...
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