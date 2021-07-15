Ворскла узнала первого соперника в Лиге конференций

«Ворскла» узнала соперника по второму квалификационному раунду нового еврокубкового турнира - Лиги конференций.
Команда Юрия Максимова сыграет против финского клуба КуПС, который по итогам двух матчей первого раунда обыграл армянский «Ноа» 5:1 (0:1, 5:0).
Матчи 2-го раунда пройдут 22 и 29 июля.
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд
КуПС - Ноа 5:0 (первый матч - 1:0 в пользу Ноа)
Голы: Ниссилла, 13, Каррильо, 24, Удо, 36, Узочокву, 39, Ранхель, 90
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Источник — Sport.ua
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