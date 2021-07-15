Милан контактирует с Шахтером на предмет трансфера Тете – журналист

Правда, сперва «россонери» хотят разгрузить состав

  • 15.07.2021 21:22
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Милан контактирует с Шахтером на предмет трансфера Тете – журналист
© ФК Шахтер. Тете (в центре)

Руководство «Милана» контактирует с «Шахтером» на предмет трансфера 21-летнего бразильского правого вингера Тете, сообщает журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне.

По его данным, «россонери» стремятся провести кадровые изменения на правом фланге атаки команды, и Тете видится им подходящей кандидатурой.

Что правда, сперва «Милан» рассчитывает избавиться от 26-летнего испанца Саму Кастильехо, выступающего на правом фланге атаки. Интерес к этому футболисту проявляют несколько клубов из Испании.

Отметим, что «Милан» уже достаточно давно следит за Тете. Впервые слухи об интересе «россонери» к этому бразильцу в прессу просачивались еще в марте 2019 года.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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