Милан контактирует с Шахтером на предмет трансфера Тете – журналист

Руководство «Милана» контактирует с «Шахтером» на предмет трансфера 21-летнего бразильского правого вингера Тете, сообщает журналист PianetaMilan.it Сальваторе Кантоне.

Ala destra: continuano i contatti per #Tete dello Shakhtar Donetsk. Il #Milan pensa seriamente al brasiliano per fare un upgrade sulla destra. Prima però la cessione di #Castiilejo, che interessa a diversi club spagnoli. ⚽️📱🔥#Calciomercato — Salvatore Cantone (@sa_cantone) July 15, 2021

По его данным, «россонери» стремятся провести кадровые изменения на правом фланге атаки команды, и Тете видится им подходящей кандидатурой.

Что правда, сперва «Милан» рассчитывает избавиться от 26-летнего испанца Саму Кастильехо, выступающего на правом фланге атаки. Интерес к этому футболисту проявляют несколько клубов из Испании.

Отметим, что «Милан» уже достаточно давно следит за Тете. Впервые слухи об интересе «россонери» к этому бразильцу в прессу просачивались еще в марте 2019 года.