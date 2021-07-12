Италия выиграла Евро-2020, Макгрегор снова проиграл Порье, триумф Джоковича

Главные новости за 11 июля на Sport.ua

  • 12.07.2021 03:00
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Италия выиграла Евро-2020, Макгрегор снова проиграл Порье, триумф Джоковича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 11 июля.

1. Италия – чемпион Европы-2020! Судьбу матча пришлось решать в серии послематчевых пенальти.

2. Переговоры зашли в тупик. Динамо и Дженоа не могут договориться по Супряге. Киевляне намерены получить оплату сразу, а итальянцы хотели взять в рассрочку.

3. Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по титулам Grand Slam. Новак добыл 20-й турнир Большого Шлема в карьере.

4. Перелом ноги! Порье победил Макгрегора с неожиданной развязкой. Большой бой турнира UFC 264 в пригороде Лас-Вегаса завершился травмой Конора.

5. Юрченко получил предложение от турецкого клуба. В услугах экс-хавбека «Зари» заинтересован «Гезтепе».

6. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула перешел из Шахтера в Ворсклу. Полтавский клуб оформил аренду.

7. ШЕВЧЕНКО: «Завершились 5 лет в сборной Украины, нужно обдумать будущее». Наставник хотел бы перейти на клубную работу.

8. Интер отказался продать Шахтеру своего защитника за 6 миллионов евро. «Горнякам» был интересен 19-летний центрбек Лоренцо Пирола.

9. Источник: Де Дзерби перевел опытного полузащитника в дубль Шахтера. Хавбек Максим Малышев ездил на сборы с первой командой в Австрию.

10. Сборная Украины по регби-7 выиграла золото чемпионата Европы. Женская сборная обыграла Чехию.

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Источник — Sport.ua

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