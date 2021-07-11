Источник: Де Дзерби перевел опытного полузащитника в дубль Шахтера

Хавбек Максим Малышев ездил на сборы с первой командой в Австрию

  • 11.07.2021 17:31
  • 4444 просмотра
  • 8 комментариев
Источник: Де Дзерби перевел опытного полузащитника в дубль Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Максим Малышев

Главный тренер Роберто Де Дзерби принял решение о переводе полузащитника Максима Малышева в дубль «Шахтера».

Малышев ездил на сборы с первой командой в Австрию, и такое решение принято по итогам подготовки команды.

До сих пор не ясно, сумеет ли 28-летний футболист продолжить играть на высоком уровне, получая высокие нагрузки, или завершит карьеру из-за старых травм.

10 июля команда Роберто Де Дзерби завершила сбор в Австрии и вернулась в Украину. Главный тренер предоставил футболистам три выходных дня, после чего «Шахтер» снова соберется в Святошино и продолжит подготовку к старту сезона 2021/22.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:28
    0
    Максимка 777
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:07
    -2
    .Zport, 11.07.2021 18:04
    Спроси у аххх какого патриота Украины, за чьи денЬги он купил Пердиньйо левого? И НЕ ЗАБУТЬ УЗНАТЬ, КАК ВАШИ ТИМОЩУК И РАХИЦКИЙ В ГАЗПРОМЕ РАБОТАЮТ? И, кстати, почему вы вчера с газпромом товарняк играли? Не стыдно?
    Вы фарм ЦсКа (мокша )
    Ссылка
    .Zport
      .Zport, 11.07.2021 18:04
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:56
    почему Динамо на подсосе у русской армии
    Спроси у аххх какого патриота Украины, за чьи денЬги он купил Пердиньйо левого? И НЕ ЗАБУТЬ УЗНАТЬ, КАК ВАШИ ТИМОЩУК И РАХИЦКИЙ В ГАЗПРОМЕ РАБОТАЮТ? И, кстати, почему вы вчера с газпромом товарняк играли? Не стыдно?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.07.2021 17:57
    +1
    Что такое дубль - никто не скажет ?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 17:56
    -2
    .Zport, 11.07.2021 17:48
    Даже донецкие говорят, что этот малышев сепар редкий
    почему Динамо на подсосе у русской армии
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    .Zport
      .Zport, 11.07.2021 17:48
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Даже донецкие говорят, что этот малышев сепар редкий
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 11.07.2021 17:47
    +2
    Скорее опытный не полузащитник, а пациент больнички.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 17:42
    +3
    28 лет, сыграно 7000 минут, 80 полных матчей. Не сказать, чтоб мало, учитывая, что он лечится всю дорогу. Если кто помнит был такой игрок Вася Кобин, будучи здоровым за Шахтер сыграл 5000 минут
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.07.2021 17:42
    +3
    28 лет, сыграно 7000 минут, 80 полных матчей. Не сказать, чтоб мало, учитывая, что он лечится всю дорогу. Если кто помнит был такой игрок Вася Кобин, будучи здоровым за Шахтер сыграл 5000 минут
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 11.07.2021 17:47
    +2
    Скорее опытный не полузащитник, а пациент больнички.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.07.2021 17:57
    +1
    Что такое дубль - никто не скажет ?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 18:28
    0
    Максимка 777
    Ссылка
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