Источник: Де Дзерби перевел опытного полузащитника в дубль Шахтера

Главный тренер Роберто Де Дзерби принял решение о переводе полузащитника Максима Малышева в дубль «Шахтера».

Малышев ездил на сборы с первой командой в Австрию, и такое решение принято по итогам подготовки команды.

До сих пор не ясно, сумеет ли 28-летний футболист продолжить играть на высоком уровне, получая высокие нагрузки, или завершит карьеру из-за старых травм.

10 июля команда Роберто Де Дзерби завершила сбор в Австрии и вернулась в Украину. Главный тренер предоставил футболистам три выходных дня, после чего «Шахтер» снова соберется в Святошино и продолжит подготовку к старту сезона 2021/22.