Шахтер вернулся в Украину

В субботу, 10 июля, «Шахтер» Роберто Де Дзерби завершил австрийский сбор и прилетел в Украину.

В субботу после обеда «горняки» отправились в аэропорт Зальцбурга. Перелет в Киев длился около двух с половиной часов.

Главный тренер предоставил футболистам три выходных дня, после чего «Шахтер» вновь соберется в Святошино и продолжит подготовку к старту сезона-2021/22.