Шахтер вернулся в Украину

Донецкая команда завершила австрийский сбор

  • 10.07.2021 19:46
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  • 1 комментарий
Шахтер вернулся в Украину
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 10 июля, «Шахтер» Роберто Де Дзерби завершил австрийский сбор и прилетел в Украину.

В субботу после обеда «горняки» отправились в аэропорт Зальцбурга. Перелет в Киев длился около двух с половиной часов.

Главный тренер предоставил футболистам три выходных дня, после чего «Шахтер» вновь соберется в Святошино и продолжит подготовку к старту сезона-2021/22.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 10.07.2021 20:51
    -2
    нафіга? він тут не потрібний
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