Шахтер вернулся в Украину

В субботу, 10 июля, «Шахтер» Роберто Де Дзерби завершил австрийский сбор и прилетел в Украину.
В субботу после обеда «горняки» отправились в аэропорт Зальцбурга. Перелет в Киев длился около двух с половиной часов.
Главный тренер предоставил футболистам три выходных дня, после чего «Шахтер» вновь соберется в Святошино и продолжит подготовку к старту сезона-2021/22.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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