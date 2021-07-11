Интер отказался продать Шахтеру своего защитника за 6 миллионов евро

«Горнякам» был интересен 19-летний центрбек Лоренцо Пирола

  • 11.07.2021 14:40
  • 1853 просмотра
  • 5 комментариев
Интер отказался продать Шахтеру своего защитника за 6 миллионов евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пирола

Донецкий «Шахтер» обращался к руководству миланского «Интера» по поводу трансфера 19-летнего итальянского центрбека Лоренцо Пиролы, сообщает Tutto Monza.

По информации источника, «горняки» были готовы заплатить 6 миллионов евро за футболиста, которого в украинской команде очень хотел видеть Роберто Де Дзерби, однако «Интер» отказался рассматривать возможность продажи Пиролы.

Также выкупить Пиролу у «Интера» пытался «Сассуоло», который тоже нарвался на отказ, но этот клуб был готов заплатить 4 миллиона евро.

Лоренцо Пирола является воспитанником академии «Интера», а минувший сезон на правах аренды отыграл в «Монце» (14 матчей в Серии B).

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Источник — Tutto Monza

(5 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.07.2021 15:13
    -1
    steelmaker, 11.07.2021 14:53
    а смысл?
    В смысле?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 11.07.2021 15:01
    -1
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 14:46
    А кто-то на подсосе у русской армии
    Собачка говорящая, сколько тебе в день надо написать эту фразу, что бы заработать на щи с боярой?
    подсос бурбасятинский
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 11.07.2021 14:53
    -1
    New Zealander, 11.07.2021 14:48
    А че не взять в аренду?
    а смысл?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.07.2021 14:48
    -4
    А че не взять в аренду?
    Ссылка
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
      Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 11.07.2021 14:46
    -5
    А кто-то на подсосе у русской армии
    Ссылка
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