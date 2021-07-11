Интер отказался продать Шахтеру своего защитника за 6 миллионов евро

Донецкий «Шахтер» обращался к руководству миланского «Интера» по поводу трансфера 19-летнего итальянского центрбека Лоренцо Пиролы, сообщает Tutto Monza.

По информации источника, «горняки» были готовы заплатить 6 миллионов евро за футболиста, которого в украинской команде очень хотел видеть Роберто Де Дзерби, однако «Интер» отказался рассматривать возможность продажи Пиролы.

Также выкупить Пиролу у «Интера» пытался «Сассуоло», который тоже нарвался на отказ, но этот клуб был готов заплатить 4 миллиона евро.

Лоренцо Пирола является воспитанником академии «Интера», а минувший сезон на правах аренды отыграл в «Монце» (14 матчей в Серии B).