Юрченко получил предложение от турецкого клуба

В услугах экс-хавбека «Зари» заинтересован «Гезтепе»

  • 11.07.2021 10:49
  • 2191 просмотр
  • 4 комментария
Юрченко получил предложение от турецкого клуба
© Instagram. Владлен Юрченко

Турецкий «Гезтепе», подыскивающий футболиста на позицию «десятки» под новый сезон, остановил свой выбор на 27-летнем украинце Владлене Юрченко, который по завершении минувшего сезона покинул «Зарю» и ныне пребывает в статусе свободного агента.

Клуб из Турции, заручившись поддержкой в этом вопросе главного тренера команды Унала Карамана, сделал Юрченко официальное предложение, которое тамошняя прессе характеризует, как «очень заманчивое».

Футболист попросил несколько дней, чтобы обдумать предложение, и ныне «Гезтепе» ждет решения Юрченко.

Помимо Юрченко у «Гезтепе» есть и другие кандидаты на примете на усиление, однако именно украинец идет в шорт-листе под первым номером.

Отметим, что в минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «Гезтепе» финишировал 10-м. Цвета этой команды защищает нигерийский форвард Браун Идейе, хорошо известный в Украине по выступлениям в составе киевского «Динамо».

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Источник — Sporx

(11 голосов)

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Комментарии
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 11.07.2021 12:07
    0
    UKRAINE FAN, 11.07.2021 11:55
    А какой смысл был уходить из Зари ради такого дна?
    Думаю в Газтепе по з/п буде мінімум в два рази краще) і для нього це варіант який і обдумувати не потрібно. Це якраз його потолок ...
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 11.07.2021 11:57
    0
    а Гистапо
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.07.2021 11:55
    0
    А какой смысл был уходить из Зари ради такого дна?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.07.2021 11:07
    -1
    Сбитый летчик, ни скорости ни точности паса... Бить пенали и штрафные могут и другие... Спасибо за игру, но Заре нужен кто-то по моложе и креативней уже.
    Ссылка
    Александр Мельничук
    online
      Александр Мельничук, 11.07.2021 12:07
    0
    UKRAINE FAN, 11.07.2021 11:55
    А какой смысл был уходить из Зари ради такого дна?
    Думаю в Газтепе по з/п буде мінімум в два рази краще) і для нього це варіант який і обдумувати не потрібно. Це якраз його потолок ...
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 11.07.2021 11:57
    0
    а Гистапо
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.07.2021 11:55
    0
    А какой смысл был уходить из Зари ради такого дна?
    Ссылка
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