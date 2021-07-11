Юрченко получил предложение от турецкого клуба

Турецкий «Гезтепе», подыскивающий футболиста на позицию «десятки» под новый сезон, остановил свой выбор на 27-летнем украинце Владлене Юрченко, который по завершении минувшего сезона покинул «Зарю» и ныне пребывает в статусе свободного агента.

Клуб из Турции, заручившись поддержкой в этом вопросе главного тренера команды Унала Карамана, сделал Юрченко официальное предложение, которое тамошняя прессе характеризует, как «очень заманчивое».

Футболист попросил несколько дней, чтобы обдумать предложение, и ныне «Гезтепе» ждет решения Юрченко.

Помимо Юрченко у «Гезтепе» есть и другие кандидаты на примете на усиление, однако именно украинец идет в шорт-листе под первым номером.

Отметим, что в минувшем розыгрыше турецкой Суперлиги «Гезтепе» финишировал 10-м. Цвета этой команды защищает нигерийский форвард Браун Идейе, хорошо известный в Украине по выступлениям в составе киевского «Динамо».