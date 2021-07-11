Переговоры зашли в тупик. Динамо и Дженоа не могут договориться по Супряге

Переговоры между «Дженоа» и «Динамо» по поводу перехода форварда Владислава Супряги зашли в тупик.
Итальянский клуб планировал приобрести 21-летнего форварда в формате аренды с обязательным последующим выкупом или же с рассрочкой на несколько лет.
Киевляне хотят получить большую часть финансовой компенсации уже сейчас. Итальянцев это не устраивает, и они приостановили переговоры. На данный момент переход Супряги маловероятен, хотя в будущем «Дженоа» может вернуться к его кандидатуре.
Ранее сообщалось, что возможная сумма трансфера Супряги будет составлять 7–8 миллионов евро без бонусов. Итальянский клуб согласовал с украинцем 5-летний контракт. «Дженоа» рассматривает кандидатуру форвард «Аталанты» Сэма Ламмерса в случае неудачи с переходом Супряги.
Источник — Трибуна
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Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
Он что работу потерял или денег на еду нет.
Они все обеспеченные люди как их можно жалеть.
Нас надо жалеть
Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
Співчуваю
Співчуваю
Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
Он что работу потерял или денег на еду нет.
Они все обеспеченные люди как их можно жалеть.
Нас надо жалеть
Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
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