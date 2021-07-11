Переговоры зашли в тупик. Динамо и Дженоа не могут договориться по Супряге

Переговоры между «Дженоа» и «Динамо» по поводу перехода форварда Владислава Супряги зашли в тупик.

Итальянский клуб планировал приобрести 21-летнего форварда в формате аренды с обязательным последующим выкупом или же с рассрочкой на несколько лет.

Киевляне хотят получить большую часть финансовой компенсации уже сейчас. Итальянцев это не устраивает, и они приостановили переговоры. На данный момент переход Супряги маловероятен, хотя в будущем «Дженоа» может вернуться к его кандидатуре.

Ранее сообщалось, что возможная сумма трансфера Супряги будет составлять 7–8 миллионов евро без бонусов. Итальянский клуб согласовал с украинцем 5-летний контракт. «Дженоа» рассматривает кандидатуру форвард «Аталанты» Сэма Ламмерса в случае неудачи с переходом Супряги.