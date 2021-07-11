Переговоры зашли в тупик. Динамо и Дженоа не могут договориться по Супряге

Киевляне намерены получить оплату сразу, а итальянцы хотели взять в рассрочку

  • 11.07.2021 19:59
  • 4192 просмотра
  • 25 комментариев
Переговоры зашли в тупик. Динамо и Дженоа не могут договориться по Супряге
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Переговоры между «Дженоа» и «Динамо» по поводу перехода форварда Владислава Супряги зашли в тупик. 

Итальянский клуб планировал приобрести 21-летнего форварда в формате аренды с обязательным последующим выкупом или же с рассрочкой на несколько лет. 

Киевляне хотят получить большую часть финансовой компенсации уже сейчас. Итальянцев это не устраивает, и они приостановили переговоры. На данный момент переход Супряги маловероятен, хотя в будущем «Дженоа» может вернуться к его кандидатуре.

Ранее сообщалось, что возможная сумма трансфера Супряги будет составлять 7–8 миллионов евро без бонусов. Итальянский клуб согласовал с украинцем 5-летний контракт. «Дженоа» рассматривает кандидатуру форвард «Аталанты» Сэма Ламмерса в случае неудачи с переходом Супряги.

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Источник — Трибуна

(17 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.07.2021 21:25
    0
    Stran, 11.07.2021 21:16
    Кто-то верил? Этот ..д за копейку удавится.
    Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
    Жаль...
    Он что работу потерял или денег на еду нет.
    Они все обеспеченные люди как их можно жалеть.
    Нас надо жалеть
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 11.07.2021 21:16
    0
    Кто-то верил? Этот ..д за копейку удавится.
    Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 11.07.2021 21:14
    0
    А был ли мальчик....
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    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 11.07.2021 21:11
    0
    Ех, класика. Це вже звичка, і так кожного року
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    zhevasil
    online
      zhevasil, 11.07.2021 21:07
    +1
    Да когда уже наши олигархи нажрутся - все мало и мало. Цены в Украине уже и Европейцам не по карману.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.07.2021 21:04
    0
    Vladdal, 11.07.2021 20:09
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    Думаю потому что нет форварда, он один таранного типа остался. Нужно покупать, а хороший лям 15 мин стоит, а своих не вырост ли да позор академии почему замен не готовит
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    lenares85
    online
      lenares85, 11.07.2021 21:02
    -2
    Отпустите это бревно хоть даром, там может его обстругают, а то на сборную стыдно смотреть
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 11.07.2021 21:00
    +1
    Где специалист по финансовому лизингу?
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 11.07.2021 20:56
    0
    Если заплатите 3-4 млн, возьмем обратно в Днепр (на доращивание), а на место Супряги - купите Довбыка за 10-ку. И не нужно предлагать взамен игроков, стоимостью 100-500 тыс., при этом делая вид, что облагодетельствовали.....
    Ссылка
    M-@-k-s7777
    online
      M-@-k-s7777, 11.07.2021 20:55
    +2
    Как так ??это полено с ФК лесоповале супер форвард восточной Европы ,супер забивала да его цена 50 лямов не меньше
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 11.07.2021 20:46
    +4
    Когда вы уже нажрётесь? Отпустите парня с Богом! Не тянет Супряга на большее пока.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 11.07.2021 20:44
    +4
    У Динамо столько игроков и продать никого не могут. Продавцы донные!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 11.07.2021 20:39
    +2
    Даремно, беріть, що дають, він СТЕРЖНЯ немає......
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 11.07.2021 20:31
    +2
    Ха-ха-ха) да быть такого не может))))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.07.2021 20:24
    +2
    Аххахаххахахххахахахахха)) Я балдею от таких новостей)))
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 11.07.2021 20:14
    +6
    Що і варто було довести. Динамо Суркіса - кладовище для талановитих гравців.
    Співчуваю
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.07.2021 20:12
    +1
    Vladdal, 11.07.2021 20:09
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    100%
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 11.07.2021 20:11
    -5
    Хотели в рассрачку по чпстям? На органы? Во, хохма!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 11.07.2021 20:09
    +12
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 20:07
    -6
    Суркисня рассчитывает втюхать макаронникам деревянного мальчика по своим правилам. В итоге уйдет бесплатно в аренду в Днепр-1 или будет гнить на лавке у дыр-дыр машины
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 11.07.2021 19:58
    +18
    Боже да продайте его уже, что за жмоты...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.07.2021 20:09
    +12
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    Ссылка
    Bobyk
      Bobyk, 11.07.2021 20:14
    +6
    Що і варто було довести. Динамо Суркіса - кладовище для талановитих гравців.
    Співчуваю
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 11.07.2021 20:06
    +5
    Ясно було, що не продадуть. Суркіс жадібний і хоче завищені суми, а для журналістів гарно. Можна безкінечно писати про імовірні переходи.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.07.2021 20:00
    +5
    В Дженоа хотя бы знают,что они вели переговоры о Супряге
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 11.07.2021 20:46
    +4
    Когда вы уже нажрётесь? Отпустите парня с Богом! Не тянет Супряга на большее пока.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 11.07.2021 20:44
    +4
    У Динамо столько игроков и продать никого не могут. Продавцы донные!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 11.07.2021 20:06
    +3
    Сначала деньги, а потом стул.
    Ссылка
    M-@-k-s7777
    online
      M-@-k-s7777, 11.07.2021 20:55
    +2
    Как так ??это полено с ФК лесоповале супер форвард восточной Европы ,супер забивала да его цена 50 лямов не меньше
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 11.07.2021 20:39
    +2
    Даремно, беріть, що дають, він СТЕРЖНЯ немає......
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 11.07.2021 20:31
    +2
    Ха-ха-ха) да быть такого не может))))
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 11.07.2021 20:24
    +2
    Аххахаххахахххахахахахха)) Я балдею от таких новостей)))
    Ссылка
    zhevasil
    online
      zhevasil, 11.07.2021 21:07
    +1
    Да когда уже наши олигархи нажрутся - все мало и мало. Цены в Украине уже и Европейцам не по карману.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 11.07.2021 21:00
    +1
    Где специалист по финансовому лизингу?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 11.07.2021 20:12
    +1
    Vladdal, 11.07.2021 20:09
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    100%
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.07.2021 21:25
    0
    Stran, 11.07.2021 21:16
    Кто-то верил? Этот ..д за копейку удавится.
    Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
    Жаль...
    Он что работу потерял или денег на еду нет.
    Они все обеспеченные люди как их можно жалеть.
    Нас надо жалеть
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 11.07.2021 21:16
    0
    Кто-то верил? Этот ..д за копейку удавится.
    Пацана жаль, но они все сами подписывают контракты...
    Ссылка
    Igrok4
    online
      Igrok4, 11.07.2021 21:14
    0
    А был ли мальчик....
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 11.07.2021 21:11
    0
    Ех, класика. Це вже звичка, і так кожного року
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 11.07.2021 21:04
    0
    Vladdal, 11.07.2021 20:09
    Суркис как собака на сене. Вот что толку держать пацана, если он в основу не попадает. Со временем и цена упадёт, продаст дешевле чем итальянцы сейчас предлагают.
    Думаю потому что нет форварда, он один таранного типа остался. Нужно покупать, а хороший лям 15 мин стоит, а своих не вырост ли да позор академии почему замен не готовит
    Ссылка
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