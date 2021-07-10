Дженоа готов заплатить €1 миллион за аренду Супряги

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» продолжает попытки подписать 21-летнего форварда киевского «Динамо» Владислава Супрягу.
«Свежая информация о переговорах по «Золотому таланту». Для итальянцев приоритетным вариантом является годичная аренда и они готовы расстаться с суммой €1 миллион. Киев настаивает на €1,5 миллионах и дальнейшей обязанности «Дженоа» выкупить Супрягу за €8 миллионов», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
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Источник — Telegram
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