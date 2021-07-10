Дженоа готов заплатить €1 миллион за аренду Супряги

Итальянский клуб заинтересован в форварде «Динамо»

  • 10.07.2021 18:29
  • 1868 просмотров
  • 5 комментариев
Дженоа готов заплатить €1 миллион за аренду Супряги
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Итальянский футбольный клуб «Дженоа» продолжает попытки подписать 21-летнего форварда киевского «Динамо» Владислава Супрягу.

«Свежая информация о переговорах по «Золотому таланту». Для итальянцев приоритетным вариантом является годичная аренда и они готовы расстаться с суммой €1 миллион. Киев настаивает на €1,5 миллионах и дальнейшей обязанности «Дженоа» выкупить Супрягу за €8 миллионов», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 10.07.2021 19:35
    0
    Удивляет безграмотность инсайдеров, подающих такую информацию, что значит обязанность выкупить, ни одна юридическая служба клуба такое в контракте не напишет, первоочерёдное право, да, а обязанность, а если он не заиграет или ещё какие - то причины не дадут ему раскрыться ( дисциплина, травма и т д). . В этом мире никто никому ни чем не обязан, поэтому не пишите глупости, это все равно, что подписать коммерческий контракт на приобретение какой-либо продукции, где будет указано, что через год вы обязаны покупать товар по такой-то цене, а если за год конъюнктура рынка изменится и что, работать себе в убыток, это же очевидные вещи.
    Ссылка
    Василь Меленчук
    online
      Василь Меленчук, 10.07.2021 19:13
    0
    Кожен гравець має свою ринкову ціну - так в Європі. А у нас гравець має ту ціну, яку вкаже місцевий олігарх - власник клубу. Вроді би гравець не поганий, але цигану не потрібний, то відпусти його до європи. Ні нехай сидить на банці, а все тому, що тим олігархам лям туди, лям сюди ролі не грає. А пізніше Шева каже, що збірна заграє коли ЧУ буде конкурентний. А як він буде конкурентний коли 2 клуби скупили всіх перспективних хлопців і недають їм грати, і до європи невідпускають.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 10.07.2021 18:46
    +6
    Короче, никуда этот мега форвард с кислой физеономией не уйдет... Вот же вляпались в историю....
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 10.07.2021 18:45
    +3
    он больше и не стоит... там как бы еще по выкупу через год еще 8-надо отдавать...
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    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 10.07.2021 18:42
    +5
    Вот и вся песня. А то здесь местные знатоки за 10 лямов уже продали его
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 10.07.2021 18:46
    +6
    Короче, никуда этот мега форвард с кислой физеономией не уйдет... Вот же вляпались в историю....
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 10.07.2021 18:42
    +5
    Вот и вся песня. А то здесь местные знатоки за 10 лямов уже продали его
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 10.07.2021 18:45
    +3
    он больше и не стоит... там как бы еще по выкупу через год еще 8-надо отдавать...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 10.07.2021 19:35
    0
    Удивляет безграмотность инсайдеров, подающих такую информацию, что значит обязанность выкупить, ни одна юридическая служба клуба такое в контракте не напишет, первоочерёдное право, да, а обязанность, а если он не заиграет или ещё какие - то причины не дадут ему раскрыться ( дисциплина, травма и т д). . В этом мире никто никому ни чем не обязан, поэтому не пишите глупости, это все равно, что подписать коммерческий контракт на приобретение какой-либо продукции, где будет указано, что через год вы обязаны покупать товар по такой-то цене, а если за год конъюнктура рынка изменится и что, работать себе в убыток, это же очевидные вещи.
    Ссылка
    Василь Меленчук
    online
      Василь Меленчук, 10.07.2021 19:13
    0
    Кожен гравець має свою ринкову ціну - так в Європі. А у нас гравець має ту ціну, яку вкаже місцевий олігарх - власник клубу. Вроді би гравець не поганий, але цигану не потрібний, то відпусти його до європи. Ні нехай сидить на банці, а все тому, що тим олігархам лям туди, лям сюди ролі не грає. А пізніше Шева каже, що збірна заграє коли ЧУ буде конкурентний. А як він буде конкурентний коли 2 клуби скупили всіх перспективних хлопців і недають їм грати, і до європи невідпускають.
    Ссылка
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