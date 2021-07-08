Источник: Луческу согласен на переход Супряги в Дженоа

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу согласен на переход 21-летнего украинского форварда Владислава Супряги в итальянский «Дженоа».

«Это совместный плод усилий агента Пироженко и итальянских посредников между ним и президентом «Дженоа» Прециози. Насколько нам известно, на определенном этапе подключали даже Мигеля Велозу, бывшего игрока «Динамо» и по совместительству зятя президента «Дженоа». Тот навел прямые мосты между владельцами клубов. Итог — официальная оферта. Итальянцы предлагают €7,5 миллионов. Суркис назвал цифру 10. Несмотря на крайний дефицит в атакующей линии «Динамо», Луческу на трансфер дал добро, поскольку существует высокая вероятность приобретения нового форварда. Сегодня-завтра стороны примут окончательное совместное решение, тренер «Динамо» попросил руководство клуба определиться до начала второго сбора. Наш прогноз — переход маловероятен», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Супряга может перейти в «Дженоа» на правах аренды с правом выкупа.