Источник: Луческу согласен на переход Супряги в Дженоа

Итальянский клуб предлагает за форварда «Динамо» €7,5 миллионов

  • 08.07.2021 15:12
  • 584 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Луческу согласен на переход Супряги в Дженоа
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу согласен на переход 21-летнего украинского форварда Владислава Супряги в итальянский «Дженоа».

«Это совместный плод усилий агента Пироженко и итальянских посредников между ним и президентом «Дженоа» Прециози. Насколько нам известно, на определенном этапе подключали даже Мигеля Велозу, бывшего игрока «Динамо» и по совместительству зятя президента «Дженоа». Тот навел прямые мосты между владельцами клубов. Итог — официальная оферта. Итальянцы предлагают €7,5 миллионов. Суркис назвал цифру 10. Несмотря на крайний дефицит в атакующей линии «Динамо», Луческу на трансфер дал добро, поскольку существует высокая вероятность приобретения нового форварда. Сегодня-завтра стороны примут окончательное совместное решение, тренер «Динамо» попросил руководство клуба определиться до начала второго сбора. Наш прогноз — переход маловероятен», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Супряга может перейти в «Дженоа» на правах аренды с правом выкупа.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart__Forever_
    online
      _smart__Forever_, 08.07.2021 15:31
    0
    Суркис назвал цифру 100
    .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 15:27
    0
    «Наш прогноз — переход маловероятен» Если дают 7,5 млн евро, так и хочется у Суркиса спросить, "что ж тебе еще надо, собака?" (с)
    Ссылка
    _smart__Forever_
    online
      _smart__Forever_, 08.07.2021 15:31
    0
    Суркис назвал цифру 100
    .
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 15:27
    0
    «Наш прогноз — переход маловероятен» Если дают 7,5 млн евро, так и хочется у Суркиса спросить, "что ж тебе еще надо, собака?" (с)
    Ссылка
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