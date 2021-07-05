Пять украинцев, которые могут уехать в топ-лиги после хорошей игры на Евро

Евро-2020 уже стал историей для сборной Украины. Наша команда добралась до четвертьфинала турнира, где все-таки не смогла что-либо противопоставить крайне прагматичной и играющей на своих сильных сторонах сборной Англии. Поражение 0:4, безусловно, не дает повода нахваливать наших ребят за самоотдачу и борьбу до последнего, однако весь турнирный путь «сине-желтых» в целом заслуживает исключительно положительных отзывов, учитывая то, в какой ситуации пребывает нынешний украинский клубный футбол.

После поражения от Англии, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что в будущем для улучшения нынешних достижений команде потребуется более сильный внутренний чемпионат, а также побольше исполнителей, выступающих в европейских топ-лигах.

Впрочем, уже на Евро-2020 стало очевидно, что ряд игроков может перебраться из УПЛ в сильнейшие лиги в самое ближайшее время. О тех, кто игрой на поле заставил говорить о себе футбольную Европу, и поговорим прямо сейчас.

Артем ДОВБИК

Возраст: 24 года

Клуб: «Днепр-1»

Контракт до: 31 декабря 2023 года

Стоимость на Transfermarkt: 1 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Артем Довбик провел на Евро-2020 всего 15 минут игрового времени во втором овертайме против сборной Швеции в рамках 1/8 финала. Но этого 24-летнему форварду с лихвой хватило, чтобы привлечь к себе внимание многих скаутов и селекционеров из топ-лиг Европы. Именно мяч Довбика в ворота шведов помог Украине сенсационно выбраться в четвертьфинал чемпионата Европы.

Буквально на следующий день после матча Украина – Швеция, в прессе появилось множество слухов относительно будущего Довбика. Если до чемпионата Европы Артема в основном «отправляли» в «Шахтер» или «Динамо», то сейчас, судя по всему, игрок получит возможность для более широкого выбора. По крайней мере, сейчас известно о том, что виды на Довбика имеют «Гент», «Торино», «Бешикташ» и «Реал Сосьедад». Важно, что руководство «Днепра-1», по-видимому, не имеет цели удерживать своего талантливого форварда, и определилось с суммой, за которую готово его отпустить. Выглядит она вполне адекватно – 5 миллионов евро. Что нельзя упускать из внимания – 50% экономических прав на Довбика по-прежнему принадлежат датскому «Мидтьюлланду», а потому «спортклубовцы» смогут рассчитывать вовсе не на всю сумму, вырученную от продажи форварда.

Николай ШАПАРЕНКО

Возраст: 22 года

Клуб: «Динамо»

Контракт до: 30 сентября 2025 года

Стоимость на Transfermarkt: 8 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Николай Шапаренко получил «вторую футбольную жизнь» после прихода на тренерский мостик «Динамо» Мирчи Луческу. Румынский специалист оценил работоспособность и многогранность игры хавбека, сделав на того ставку по ходу сезона-2020/21, и Шапаренко отплатил коучу за доверие хорошими поединками. Качественные выступления за клуб помогли Николаю получить место в заявке сборной Украины на Евро-2020, а затем хавбек доказал тренерскому штабу главной команды страны, что достоин места на поле.

На чемпионате Европы Шапаренко провел 323 минуты в 5 поединках. Голевыми действиями не отметился, но выполнил огромный объем беговой работы, попав с показателем 40,2 километра в топ-8 команды по преодоленной дистанции, что на 2,5 километра больше, чем у Миколенко, отыгравшего на полчаса больше.

Николай Шапаренко – однозначно лучший футболист в составе сборной Украины на Евро-2020 по продвижению мяча при помощи рывков. В среднем за 90 минут наш хавбек осуществлял 4,88 таких действия, что является пятым результатом на чемпионате Европы среди всех футболистов (на десятой строчке с показателем в 4,09 оказался Руслан Малиновский).

Благодаря играм на Евро-2020 Шапаренко наверняка попал в сферу внимания скаутов европейских клубов, хотя пока в прессе о каком-либо серьезном интересе к хавбеку не сообщалось. Была новость о том, что на Николая рекомендовали обратить внимание «Марселю», но не более того. Ныне Шапаренко – один из тех игроков «Динамо», которых клубу реально можно будет попытаться выгодно продать этим летом. Стоимость Николая, по оценкам Transfermarkt, вполне разумная и привлекательная для европейских купцов – 8 миллионов евро. Кажется, не будет против отъезда своего подопечного и Мирча Луческу, который недавно заявил, что «всегда первым поощряет молодых людей попробовать себя на более высоком уровне». Вопрос только в том, что обо всем этом думает Игорь Суркис…

Николай МАТВИЕНКО

Возраст: 25 лет

Клуб: «Шахтер»

Контракт до: 30 июня 2025 года

Стоимость на Transfermarkt: 11 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Николаю Матвиенко уже 25 лет, а это самый возраст для того, чтобы всерьез задуматься над возможностью уехать в топ-лигу. Еще два-три сезона, и вряд ли защитник будет представлять серьезный интерес для клубов, ведущих борьбу за самые высокие места, а потому «Шахтеру» и самому футболисту наступает время определиться, куда двигаться дальше и какую стратегию по этому поводу вырабатывать.

На Евро-2020 Матвиенко был ключевым центральным защитником команды Андрея Шевченко. Он наряду с еще четырьмя футболистами провел от свистка до свистка все 5 матчей «сине-желтых», в большинстве из которых выглядел достаточно надежно. «Ложкой дегтя» для Матвиенко стала последняя игра против Англии, где Николай оказался не так хорош в верховой борьбе, как хотелось бы тренерам и болельщикам сборной Украины, но в остальном статистика центрбека довольно впечатляющая.

В частности, Матвиенко на текущий момент является лидером на Евро-2020 по числу осуществленных перехватов мяча (36), а также вторым по количеству заблокированных ударов соперника (6). Что еще наверняка впечатлит европейских аналитиков в аспекте наблюдений за Матвиенко, так это показатель выигранных единоборств в обороне, который у Николая равен 84%. Это второй результат на Евро-2020 после 85% выигранных защитных дуэлей, которыми отличился Маттейс де Лигт.

Еще в январе один из футбольных агентов заявлял, что у «Шахтера» очень много запросов на Матвиенко, и что будущее игрока будет зависеть от позиции в этом вопросе президента клуба Рината Ахметова. В тот же период британские СМИ активно сообщали о том, что ряд тамошних клубов прицениваются к Матвиенко – говорилось про «Лидс», «Тоттенхэм», «Арсенал» и даже «Ливерпуль». Из более свежего блока информации можно выделить новость о заинтересованности в услугах Матвиенко со стороны «Наполи». Неаполитанцы ценят универсализм украинского защитника, а также его сравнительно невысокие запросы по зарплате. Что правда, контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года, а это, как мы понимаем, существенно затруднит для европейцев вопрос достижения договоренности с руководством «горняков». Уж больно важной фигурой для «оранжево-черных» ныне является Николай, да и первостепенную задачу по выходу в групповой раунд Лиги чемпионов «Шахтеру» предстоит решать уже в ближайшие месяцы, а потому отпустить Матвиенко, пожалуй, «горняки» рискнут только в ситуации, когда предложение по игроку будет невероятно щедрым.

Георгий БУЩАН

Возраст: 27 лет

Клуб: «Динамо»

Контракт до: 30 июня 2023 года

Стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Осенью минувшего года Георгий Бущан дебютировал за национальную сборную Украины, что стало возможным из-за проблем с коронавирусом у некогда считавшегося безоговорочным номером один в стане «сине-желтых» Андрея Пятова. Чуть ранее Бущан сумел отвоевать пост ключевого стража ворот в киевском «Динамо», а потому его карьерный взлет можно называть достаточно стремительным и совершенно точно очень удачным.

Если бы Евро-2020 состоялся, как и планировалось минувшим летом, то шансов сыграть на воротах в сборной Украины у Бущана практически не было. Но за год ситуация развернулась таким образом, что именно Георгий отстоял во всех пяти поединках «сине-желтых» на турнире, причем порой творил настоящие чудеса в «рамке». По числу сейвов (15) Бущан ныне занимает четвертую строчку на Евро-2020, причем является одним из пяти вратарей на турнире, которые сумели парировать пенальти во время игры (без учета послематчевых серий).

Неудивительно, что в прессе заговорили об интересе к Бущану из-за рубежа. В частности, в начале июня назывались французские «Марсель» и «Ницца», которых вскоре отпугнул повешенный на украинского голкипера его клубом «ценник» в 15 миллионов евро. Согласно последней информации, в «Динамо» не стремятся расставаться с Бущаном, понимая, что в случае ухода Георгия рискуют получить проблему с позицией вратаря из-за продолжающего восстанавливаться от травмы Нещерета и нестабильного в последних сезонах Бойко. Впрочем, хорошее предложение наверняка заставит Игоря Суркиса задуматься, да и для самого Бущана, возможно, лучшим вариантом продолжения карьеры был бы отъезд в одну из топ-лиг.

Илья ЗАБАРНЫЙ

Возраст: 18 лет

Клуб: «Динамо»

Контракт до: 31 августа 2025 года

Стоимость на Transfermarkt: 6 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Забарный, пожалуй, стал главным откровением в составе сборной Украины на Евро-2020. Вряд ли кто-то ожидал, что 18-летний центрбек отыграет от свистка до свистка все пять матчей «сине-желтых» на турнире, но Андрей Шевченко предпочел довериться Забарному, и тот коуча не подвел.

Вместе с Матвиенко Забарный в целом составил неплохую пару в центре обороны «сине-желтых», хотя определенные огрехи в игре обоих присутствовали. Среди статистических достижений молодого бека стоит выделять 6 заблокированных ударов соперника (наряду с показателем Матвиенко – это второе место на турнире), а также 29 перехватов мяча (пятое место на Евро-2020).

Еще перед началом финальной части Евро-2020 в прессе появилась информация о том, что «Челси» близок к покупке Забарного за 12 миллионов евро, хотя впоследствии оказалось, что речь идет о простом интересе к украинцу. Более того, вскоре возникли и другие сплетни, согласно которым президент «Динамо» Игорь Суркис не готов рассматривать продажу Забарного дешевле, чем за 20 миллионов евро.

Стоит ли Забарному покидать «Динамо» уже нынешним летом? Сложно сказать. С одной стороны, ему всего 18 лет, и тяжело представить, что уже в таком возрасте Илья будет способен конкурировать на долгой турнирной дистанции с более опытными защитниками в одном из европейских топ-клубов. Да и Мирча Луческу, по слухам, не горит желанием отпускать Забарного, желая вырастить из него «нового Чигринского». С другой стороны, чем раньше украинец уедет в хорошую лигу, тем выше шанс того, что он доберется до топового уровня, если не опустит руки и справится со всеми трудностями адаптации к жизни и работе в чужой стране. Впрочем, не исключено, что все эти факторы в итоге отойдут на второй план, а решать ситуацию будет количество нулей после значимой цифры в официальном факсе, который потенциально окажется на столе президента «Динамо» в самое ближайшее время.