Матвиенко интересен Наполи

Украинский защитник входит в шорт-лист неаполитанского клуба

  • 24.06.2021 10:16
  • 1049 просмотров
  • 6 комментариев
Матвиенко интересен Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко входит в сферу интересов итальянского «Наполи».

Неаполитанцы подыскивают нового левого защитника для команды, однако не намерены форсировать события, и подходят к вопросу очень взвешенно.

Приоритетной кандидатурой для «Наполи» видится Эмерсон Палмери из «Челси», однако есть риск, что с этим футболистом не удастся договориться по зарплате, так как он хочет получать не менее 4,5 миллионов евро за сезон, а в Неаполе ему готовы платить не более 3 миллионов.

Среди альтернативных вариантов у «Наполи» есть и Николай Матвиенко. Его главный плюс – универсализм, так как украинец способен сыграть не только слева в обороне, но и в центральной зоне.

Напомним, ранее итальянская пресса сообщала, что «Наполи» также присматривается к фулбеку «Динамо» и сборной Украины Виталию Миколенко.

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 10:36
    +2
    Даже если и правда что хотят купить, Шахтер не продаст. Только если лимит на легионеров отменят.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 24.06.2021 10:34
    +2
    А Яремчука Милан хочет... слушайте, ну реально уже просто смешно, никому они не нужны...игры агентов
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:34
    0
    Як на мене в заголовці статті дві помилки - на полі пишеться окремо, та й з маленькоі букви.
    Шютка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 10:34
    0
    А Наполи интересен Матвиенко
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 10:23
    +1
    Ну да, гендиректор спить і бачить, що він спочатку купить Миколенко, потім Матвієнко, а на останок і Васю Кобіна 😁
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 10:36
    +2
    Даже если и правда что хотят купить, Шахтер не продаст. Только если лимит на легионеров отменят.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 24.06.2021 10:34
    +2
    А Яремчука Милан хочет... слушайте, ну реально уже просто смешно, никому они не нужны...игры агентов
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.06.2021 10:23
    +1
    Ну да, гендиректор спить і бачить, що він спочатку купить Миколенко, потім Матвієнко, а на останок і Васю Кобіна 😁
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 24.06.2021 10:37
    0
    Пусть взвешивают, меряют, только ШАХТЕР не продаст Матвиеко за дёшево, это я могу утверждать на 100%.
    Матвиенко Украинец, и он незаменим в Шахтере, тем более лимит легионеров.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 24.06.2021 10:34
    0
    Як на мене в заголовці статті дві помилки - на полі пишеться окремо, та й з маленькоі букви.
    Шютка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 10:34
    0
    А Наполи интересен Матвиенко
    Ссылка
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