Матвиенко интересен Наполи

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко входит в сферу интересов итальянского «Наполи».

Неаполитанцы подыскивают нового левого защитника для команды, однако не намерены форсировать события, и подходят к вопросу очень взвешенно.

Приоритетной кандидатурой для «Наполи» видится Эмерсон Палмери из «Челси», однако есть риск, что с этим футболистом не удастся договориться по зарплате, так как он хочет получать не менее 4,5 миллионов евро за сезон, а в Неаполе ему готовы платить не более 3 миллионов.

Среди альтернативных вариантов у «Наполи» есть и Николай Матвиенко. Его главный плюс – универсализм, так как украинец способен сыграть не только слева в обороне, но и в центральной зоне.

Напомним, ранее итальянская пресса сообщала, что «Наполи» также присматривается к фулбеку «Динамо» и сборной Украины Виталию Миколенко.