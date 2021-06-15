Источник: Миколенко – трансферная цель №1 для Наполи

Итальянский клуб готов выложить 13-14 миллионов евро

  • 15.06.2021 11:10
  • 1742 просмотра
  • 7 комментариев
Источник: Миколенко – трансферная цель №1 для Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
 
По информации итальянского журналиста Руди Галетти, после того как Эльсеид Хюсай сменит неаполитанский клуб на «Лацио», трансфер украинца будет у «Наполи» в приоритете.
 
Также сообщается, что сумма трансфера составит 13-14 млн евро.
 
В текущем сезоне Миколенко сыграл 36 матчей в составе «Динамо», забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что в сферу внимания «Наполи» попал Николай Матвиенко

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 11:42
    0
    Качка. Ще б написали що "остаточне рішення щодо необхідності придбання Миколенка прийнято після матчу збірної України з Нідерландами"
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 15.06.2021 11:40
    -2
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 15.06.2021 11:35
    -3
    качка
    Ссылка
    Ser_tor
    online
      Ser_tor, 15.06.2021 11:34
    -3
    Для начала пусть научится по мячу попадать ,может в Перуджу или Реджину перейдёт
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 11:31
    +1
    13-14... это меньше чем по трансфермаркту... надеюсь миколенко оклемается в играх на Евро, иначе застрянет еще в динамо
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 11:20
    0
    Смешная шутка👍🙂
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    Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍
    online
      Mikolenko 🇫🇮🇳🇱👍, 15.06.2021 11:15
    -3
    Da Mikolenko👍🇳🇱🇫🇮🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💩
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 15.06.2021 11:31
    +1
    13-14... это меньше чем по трансфермаркту... надеюсь миколенко оклемается в играх на Евро, иначе застрянет еще в динамо
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 11:42
    0
    Качка. Ще б написали що "остаточне рішення щодо необхідності придбання Миколенка прийнято після матчу збірної України з Нідерландами"
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 11:20
    0
    Смешная шутка👍🙂
    Ссылка
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