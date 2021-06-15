Источник: Миколенко – трансферная цель №1 для Наполи

«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
По информации итальянского журналиста Руди Галетти, после того как Эльсеид Хюсай сменит неаполитанский клуб на «Лацио», трансфер украинца будет у «Наполи» в приоритете.
Также сообщается, что сумма трансфера составит 13-14 млн евро.
В текущем сезоне Миколенко сыграл 36 матчей в составе «Динамо», забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что в сферу внимания «Наполи» попал Николай Матвиенко.
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Источник — Twitter
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