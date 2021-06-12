Матвиенко попал в сферу внимания Наполи

Центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу внимания итальянского «Наполи».

Неаполитанцы изучают возможность приглашения Матвиенко в летнее трансферное окно, однако помимо него также рассматривают кандидатуру Эмерсона Палмери из «Челси».

Отмечается, что в «Наполи» особо ценят способность Матвиенко сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.