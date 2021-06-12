Матвиенко попал в сферу внимания Наполи

Итальянский клуб изучает возможность приглашения защитника «Шахтера»

  • 12.06.2021 09:52
  • 751 просмотр
  • 3 комментария
Матвиенко попал в сферу внимания Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу внимания итальянского «Наполи».

Неаполитанцы изучают возможность приглашения Матвиенко в летнее трансферное окно, однако помимо него также рассматривают кандидатуру Эмерсона Палмери из «Челси».

Отмечается, что в «Наполи» особо ценят способность Матвиенко сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

Контракт Матвиенко с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

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Источник — Calcionapoli24

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 10:15
    0
    Отлично, универсализм Коли очень подходит Наполи
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.06.2021 10:14
    0
    но придется заплатить 20
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.06.2021 10:15
    0
    Отлично, универсализм Коли очень подходит Наполи
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 12.06.2021 10:14
    0
    но придется заплатить 20
    Ссылка
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