Матвиенко нарасхват. У президента Шахтера очень много предложений по игроку

Футбольный агент Юрий Данченко рассказал о возможном переходе защитника

  • 10.01.2021 21:39
  • 2914 просмотров
  • 10 комментариев
Матвиенко нарасхват. У президента Шахтера очень много предложений по игроку
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Футбольный агент Юрий Данченко рассказал о возможном переходе защитника сборной Украины и донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко:

«Возможен ли трансфер Николая Матвиенко? Все будет зависеть от «Шахтера». Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили «горняков».

Говорят, у Матвиенко отличный контракт с «Шахтером»? Тут я могу процитировать профессора Преображенского, который не советовал читать газет до обеда (улыбается). И добавить, что, по нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы «Шахтера».

Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов».

Ранее сообщалось, что Николай Матвиенко весной 2020 года тайно продлил контракт с «горняками» до 2025 года.

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Источник — zbirna.com

(19 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 10.01.2021 22:16
    0
    POWER, 10.01.2021 22:08
    Почему не сказал от кого предложения конкретно??? Если есть предложения от топов АПЛ, то нужно туда переходить!!! АПЛ самый сильный и интересный чемпионат!
    главное чтоб рыжего устроила сума, а куда ему все равно.
    Зеля дал добро на поднятие тарифа на електричество. Население набьет карман ему на новых футболистов.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 10.01.2021 22:08
    0
    Почему не сказал от кого предложения конкретно??? Если есть предложения от топов АПЛ, то нужно туда переходить!!! АПЛ самый сильный и интересный чемпионат!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 22:03
    0
    Скорее здесь просьба по поводу зарплаты в статье.
    Но тут есть шансы. Молодой и перспективный .
    Как по мне минус , что очень уж не дисциплинирован. Карточки и нарушения не всегда в ситуациях, которые необходимы.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.01.2021 21:57
    +3
    Скромно так указали, что пора бы повысить зарплату.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 21:57
    -2
    A.V., 10.01.2021 21:56
    Минай, Агробізнес, Рух, чи Альянс, кого забув додати?..
    Ты забыл ум свой ещё в утробе матери убогое
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 10.01.2021 21:56
    -3
    Минай, Агробізнес, Рух, чи Альянс, кого забув додати?..
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:54
    0
    tima fialko, 10.01.2021 21:48
    Пахтакор,Кайрат ?
    как там говорят очень умные люди, иди лечись
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 21:51
    +3
    Вот по Коле верю. Талант. Желаю Коле поиграть за рубежом в топ чемпионате за топ клуб.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 10.01.2021 21:48
    -2
    Пахтакор,Кайрат ?
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 21:44
    +3
    Вот это уже реальная новость он уровень...а не сказочный бред про дыру и тейшейру
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 10.01.2021 21:57
    +3
    Скромно так указали, что пора бы повысить зарплату.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.01.2021 21:51
    +3
    Вот по Коле верю. Талант. Желаю Коле поиграть за рубежом в топ чемпионате за топ клуб.
    Ссылка
    Maks7777⚒⚒⚒
    online
      Maks7777⚒⚒⚒, 10.01.2021 21:44
    +3
    Вот это уже реальная новость он уровень...а не сказочный бред про дыру и тейшейру
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 10.01.2021 22:16
    0
    POWER, 10.01.2021 22:08
    Почему не сказал от кого предложения конкретно??? Если есть предложения от топов АПЛ, то нужно туда переходить!!! АПЛ самый сильный и интересный чемпионат!
    главное чтоб рыжего устроила сума, а куда ему все равно.
    Зеля дал добро на поднятие тарифа на електричество. Население набьет карман ему на новых футболистов.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 10.01.2021 22:08
    0
    Почему не сказал от кого предложения конкретно??? Если есть предложения от топов АПЛ, то нужно туда переходить!!! АПЛ самый сильный и интересный чемпионат!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.01.2021 22:03
    0
    Скорее здесь просьба по поводу зарплаты в статье.
    Но тут есть шансы. Молодой и перспективный .
    Как по мне минус , что очень уж не дисциплинирован. Карточки и нарушения не всегда в ситуациях, которые необходимы.
    Ссылка
    shprotbrevno
      shprotbrevno, 10.01.2021 21:54
    0
    tima fialko, 10.01.2021 21:48
    Пахтакор,Кайрат ?
    как там говорят очень умные люди, иди лечись
    Ссылка
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