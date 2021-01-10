Матвиенко нарасхват. У президента Шахтера очень много предложений по игроку

Футбольный агент Юрий Данченко рассказал о возможном переходе защитника сборной Украины и донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко:

«Возможен ли трансфер Николая Матвиенко? Все будет зависеть от «Шахтера». Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили «горняков».

Говорят, у Матвиенко отличный контракт с «Шахтером»? Тут я могу процитировать профессора Преображенского, который не советовал читать газет до обеда (улыбается). И добавить, что, по нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы «Шахтера».

Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов».

Ранее сообщалось, что Николай Матвиенко весной 2020 года тайно продлил контракт с «горняками» до 2025 года.