Матвиенко нарасхват. У президента Шахтера очень много предложений по игроку

Футбольный агент Юрий Данченко рассказал о возможном переходе защитника сборной Украины и донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко:
«Возможен ли трансфер Николая Матвиенко? Все будет зависеть от «Шахтера». Мяч, как говорится, сейчас на половине поля президента донецкого клуба. Приглашений, звонков, запросов не просто много, а очень много. Но нужно, чтобы они устроили «горняков».
Говорят, у Матвиенко отличный контракт с «Шахтером»? Тут я могу процитировать профессора Преображенского, который не советовал читать газет до обеда (улыбается). И добавить, что, по нашей информации, на данный момент у Николая Матвиенко – самая маленькая заработная плата из всех железных игроков основы «Шахтера».
Сам Коля – очень скромный, воспитанный и порядочный парень. Не в его правилах ныть и жаловаться. Тем более что он – воспитанник клуба, в котором руководители улучшают условия своим футболистам без лишних напоминаний со стороны агентов».
Ранее сообщалось, что Николай Матвиенко весной 2020 года тайно продлил контракт с «горняками» до 2025 года.
Источник — zbirna.com
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Зеля дал добро на поднятие тарифа на електричество. Население набьет карман ему на новых футболистов.
Но тут есть шансы. Молодой и перспективный .
Как по мне минус , что очень уж не дисциплинирован. Карточки и нарушения не всегда в ситуациях, которые необходимы.
Зеля дал добро на поднятие тарифа на електричество. Население набьет карман ему на новых футболистов.
Но тут есть шансы. Молодой и перспективный .
Как по мне минус , что очень уж не дисциплинирован. Карточки и нарушения не всегда в ситуациях, которые необходимы.
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