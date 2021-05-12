Ман Сити досрочно выиграл АПЛ, Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ

Главные новости за 11 мая на Sport.ua

  • 12.05.2021 02:00
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Ман Сити досрочно выиграл АПЛ, Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ
© Instagram. Александр Зинченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 мая.

1. Зинченко с трофеем! Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии 2020/21. Команда Пепа Гвардиолы выиграла очередной титул.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Львов продолжил контракт с главным тренером на 3 года. Кто-то сомневался в этом после весенней части сезона?

3. «Голубая» половина Манчестера ликует! Юнайтед уступил Лестеру. Коллектив Брендана Роджерса обошел «Челси» в турнирной таблице.

4. Источник: Шахтер намерен сделать Металлист 1925 своим сателлитом. Игорь Цыганык не исключает, что «Черноморец» будет сателлитом «Динамо».

5. Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт с Динамо. Румынский тренер не покинет киевский клуб.

6. ОФИЦИАЛЬНО: Буффон покидает Ювентус. Легендарный вратарь принял решение уйти из туринского клуба.

7. Источник: Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ Кулача. Форвард «Ворсклы» продолжит карьеру в «Динамо».

8. Итальянские СМИ: Де Дзерби подписал контракт с Шахтером. Наставник «Сассуоло» продолжит карьеру в Украине.

9. Украинские прыгуны в воду завоевали золото на чемпионате Европы. Алексей Середа и Ксения Байло удачно выступили в Будапеште.

10. Вклад Луческу в чемпионство Динамо – даже больше, чем кажется. Никакой лирики: только цифры и факты.

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Источник — Sport.ua

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